Rund 12.000 Menschen besuchten am Samstag „Goitzsche in Flammen“. Die Parkplatzsituation war chaotisch. Was kann in Zukunft getan werden?

Wo können Touristen in Goitzsche-Nähe bei Großevents in Zukunft ihr Auto abstellen?

Bitterfeld/Mühlbeck/MZ - Stau bis in die Bitterfelder Innenstadt. Wildes Parken in Nebenstraßen und vor Supermärkten. Lange Schlangen vor Parkplatzautomaten. Wer am Wochenende mit dem Auto zu „Goitzsche in Flammen“ fahren wollte, musste Geduld mitbringen – oder Stunden vor Beginn der Veranstaltung da sein. Denn eines wurde schnell klar: Es gab schlicht zu wenige Parkplätze (die MZ berichtete). Dabei liegt es im Interesse der Kommunen vor Ort, mehr Touristen in die Region zu locken. Wie kann man sich bei künftigen Großereignissen besser auf solche Besuchermassen einstellen?