Wir leben in turbulenten Zeiten und es ist nicht immer leicht, die richtige Entscheidung zu treffen. Das gilt auch für Investitionen. Viele Deutsche entscheiden sich aus Prinzip für Immobilien, aber Häuser und Wohnungen sind bei weitem nicht die einzige Option. Tatsächlich sind sie oft gar nicht mal so gut, wie viele von uns denken. Zwar steigen die Immobilienpreise seit vielen Jahren kontinuierlich an, aber es lässt sich nicht ausschließen, dass die Immobilienblase irgendwann platzt.



Doch auch unabhängig davon gibt es Investitionen, die ebenfalls ein großes Potenzial bergen und nicht annähernd so viel Beachtung bekommen. So denken beispielsweise nur die wenigsten daran, dass sie in einen Solarpark investieren können. Dabei kann im Grunde jeder, der sich etwas Geld zurückgelegt hat, einen Solarpark kaufen. Was für die Investition spricht, möchten wir uns hier etwas genauer anschauen.

Investition amortisiert sich innerhalb von maximal 20 Jahren

Niemand möchte eine Investition tätigen, die sich nicht rentiert. Daher spielt die Dauer der Amortisation immer eine wichtige Rolle. Die Amortisationszeit gibt an, wie lange es braucht, bis die anfänglichen Investitionskosten durch die erzielten Gewinne wieder drin sind. Bei einem Solarpark liegt dieser Zeitraum zwischen 10 und 20 Jahren. Eine Immobilie rentiert sich im Schnitt erst nach 24 Jahren. Damit punkten Solarparks mit einer guten Amortisationsdauer. Zumal sie auch mit steuerlichen Vorteilen einhergehen.



Sollte jemand einen Solarpark kaufen, entscheidet er sich für eine sichere Kapitalanlage. Das gilt sowohl für Privatpersonen als auch Unternehmen. Der erzeugte Strom kann in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden, um regelmäßig Einnahmen zu erzielen. Außerdem erhalten Solarparks mit bis zu 750 kWp eine Marktprämie. Bisher gibt es in Deutschland verhältnismäßig wenige Solarparks. Andere Länder wie Ägypten, China und Indien sind uns diesbezüglich voraus. Die Neuerrichtung eines Solarparks bietet sich vor allem in sonnenintensiven Regionen an.

Einen Solarpark kaufen und von einer Sonnenrente profitieren

Die potenzielle Rendite eines Solarparks hängt neben den aktuellen Strompreisen von weiteren Faktoren wie Betriebszeit, Größe und Standort ab. Die Betriebszeit/Lebensdauer eines Solarparks beträgt mindestens 40 Jahre. Bei regelmäßigen Reparaturen und Wartungen können es sogar noch deutlich mehr sein. Nachdem wir in einen Solarpark investieren, müssen wir also nur die Amortisationsdauer abwarten, um 10, 20 oder sogar 30 weitere Jahre von einer Sonnenrente zu profitieren. Diese Sonnenrente kann theoretisch so hoch ausfallen, dass tatsächlich eine frühzeitige Rente möglich ist.



Dafür sollte man natürlich einen möglichst großen Solarpark kaufen. Kleine Solarparks kosten zwar deutlich weniger, aber das spiegelt sich auch in geringeren Einnahmen wider. Da die Größe nicht der einzige Faktor ist, empfiehlt sich vor der Investition eine professionelle Beratung. Die Beratung sollte am besten durch einen erfahrenen Anbieter erfolgen. Da es sich um eine langfristige Anlage handelt und eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden müssen, ist es nicht immer leicht, die zukünftige Rendite auszurechnen. Es geht außerdem nicht nur um die Anschaffungskosten, sondern auch um laufende Kosten, die im Zuge von Reparaturen- oder Wartungsarbeiten anfallen. Damit ein reibungsloser Betrieb sichergestellt ist, sollten Solarparks jedes Jahr einer Inspektion unterzogen werden. Dabei ist unter anderem die Prüfung von Halterungen, Leitungen und Modulen wichtig. Ein Anbieter, der eine solche Beratung und auch nach dem Kauf die Wartung und die Fernüberwachung für ihre Kunden anbietet, ist zum Beispiel die Solar Direktinvest GmbH.

Steuerliche Rückerstattung macht einen beträchtlichen Teil der Investitionskosten aus

Die Kosten für einen gesamten Solarpark betragen oft einen hohen sechs- bis siebenstelligen Betrag. Doch bei kleineren Solarparks oder bei der Aufteilung nach Wechselrichtern oder Modulflächen fängt das Investitionsvolumen schon bei einem mittleren fünfstelligen Betrag an. Fakt ist, dass die Kosten nicht unterschätzt werden dürfen. Allerdings ist das bei jeder Anlage der Fall und die meisten gehen mit einem weit höheren Risiko einher. Angesichts der politischen Situation steht schließlich außer Frage, dass die Rolle von Solarparks in Zukunft weiter ansteigen wird. Daher sollten wir am besten bereits jetzt einen Solarpark kaufen, um am Ende nicht deutlich mehr für die Investition zu bezahlen.



Einer der großen Vorteile von Solarparks sind die mit ihnen einhergehenden Steuervorteile. Nur die wenigsten Menschen wissen, wie sie in einen Solarpark investieren und dadurch Steuern sparen. Dabei ist die mögliche Steuerersparnis extrem hoch. Anleger erhalten unter anderem aufgrund des Investitionsabzugsbetrags eine Steuererstattung, die bis zu 25 % der Anschaffungskosten für den Solarpark abdecken. Das ist eine gewaltige Summe und noch lange nicht alles, was sich aus steuerlicher Sicht machen lässt. Theoretisch ist es mit einer Abfindung sogar möglich, sein gesamtes Einkommen steuerfrei zu erhalten. Aus gutem Grund gibt es immer mehr Menschen, die mit einem Investment in einen Solarpark liebäugeln.

In einen Solarpark investieren = einen Beitrag für den Umweltschutz leisten

Wir müssen natürlich nicht gleich einen Solarpark kaufen, um einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten. Es steht jedoch außer Frage, dass ein solches Investment in Zeiten des Klimawandels eine gute Entscheidung darstellt. Langfristig werden wir ohnehin auf regenerative Energien umsteigen müssen, denn fossile Energieträger bleiben uns höchstens noch 100 Jahre erhalten. Zumindest gilt das für Kohle – bei Erdgas und Erdöl dürften die Reserven womöglich nur noch 50 Jahre ausreichen. Bisher ist Solarenergie die mit Abstand rentabelste erneuerbare Energie. Andere regenerative Energien wie Bio-, Wasser- und Windenergie schneiden in puncto Effizienz weit schlechter ab.



Es ist allerdings davon auszugehen, dass die technologischen Fortschritte der kommenden Jahre auch die Rentabilität von anderen Energien erhöhen werden. Bis dahin ist Solarenergie unumstritten die beste Option für private und gewerbliche Investoren. Fakt ist, dass wir alle einen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz leisten sollten. Wenn wir diese Verantwortung ignorieren, wird das langfristig schwere Folgen haben. Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich schließlich bereits jetzt bemerkbar. Gerade die höheren Temperaturen in Europa stellen inzwischen ein zunehmendes Problem dar. Die Vergütung für Solarparks ist übrigens garantiert. Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz wird Anlagenbetreibern für das Jahr der Inbetriebnahme und die 20 darauffolgenden Jahre eine Mindestvergütung gezahlt.

Potenzielle Wertsteigerung von Grundstücken

Im Grunde sollte jeder, der ein größeres Grundstück besitzt und es nicht anderweitig nutzt, in einen Solarpark investieren. Durch die laufend hohen Gewinne wartet nach Ablauf der Amortisationsdauer eine hohe Sonnenrente. Doch nicht nur das spricht für einen Solarpark. Ein weiterer Aspekt ist die potenzielle Wertsteigerung des Grundstücks. Im Gegensatz zu einer Immobilie, deren Preis wir durch unterschiedliche Baumaßnahmen beeinflussen können, ist das bei einem Grundstück nicht so einfach möglich. Doch auch hier gibt es Optionen und eine dieser Optionen ist die Neuerrichtung eines Solarparks. Wenn wir einen Solarpark kaufen, können wir den Wert des Grundstücks im Schnitt um etwa 10 % bis 30 % steigern.



Wie hoch der Grundstückspreis im Endeffekt ausfällt, hängt unter anderem von den Marktkonditionen und dem Standort ab. Es ist jedoch Tatsache, dass immer mehr Menschen großen Wert auf den Umweltschutz legen. Infolgedessen sind sowohl energieeffiziente Immobilien als auch Grundstücke mit Solarparks hoch im Kurs. Sie erzielen bei einem Verkauf weit bessere Preise als noch vor einigen Jahren. Wie beim Verkauf einer Immobilie braucht es auch hier Verkaufsgeschick. Daher bietet es sich gegebenenfalls an, einen Makler mit dem Verkauf zu beauftragen. Die Kosten für einen Makler mögen zwar hoch erscheinen, aber im Normalfall lässt sich durch die professionelle Unterstützung ein deutlich besserer Verkaufspreis erzielen.

Solarpark kaufen und sein Portfolio diversifizieren

Niemand sollte alle seine Eier in einen Korb legen, damit beim Scheitern einer Kapitalanlage nicht gleich das ganze Vermögen zugrunde geht. Aktien, Gold und Immobilien sollten daher keineswegs die einzigen Optionen darstellen. Investments in regenerative Energien stellen eine gute Alternative dar. Sollten wir in einen Solarpark investieren, profitieren wir nicht nur von einer hohen Rendite und steuerlichen Vorteilen, sondern diversifizieren auch unser Portfolio. Die beste Kombination ist selbsterklärend die eines Grundstücks mit einem Solarpark, da es sich bei beiden um sichere, langfristige Anlagen handelt.



Das Gute ist, dass sich die Grundstücke nicht in attraktiven Wohngebieten befinden müssen. Dadurch fallen die Baulandpreise für einen Quadratmeter weit geringer aus. Ein Grundstück für einen Solarpark sollte ausreichend groß sein und eine günstige geografische Lage aufweisen. Das Gebiet muss nicht für den Wohnbau bestimmt sein, womit selbst landwirtschaftlich genutzte Flächen keine schlechte Wahl sind. In jedem Fall dürfen die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen nicht fehlen. Damit es diesbezüglich im Nachhinein keine Probleme gilt, sollte dieser Aspekt noch vor dem Grundstückskauf abgeklärt werden.

Technologische Fortschritte in der Solarindustrie haben die Effizienz und Rentabilität gesteigert

Anleger konnten auch früher in einen Solarpark investieren. Allerdings war die Anlage in der Vergangenheit nicht so attraktiv wie heutzutage. Das liegt daran, dass die technologischen Fortschritte der letzten Jahre die Effizienz und Rentabilität deutlich gesteigert haben. Solarzellen haben inzwischen einen weit höheren Wirkungsgrad. Sie können mehr Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Infolgedessen wird zur Erzeugung der gleichen Strommenge weniger Fläche benötigt. Das wiederum äußert sich durch niedrigere Investitionskosten.



Immer mehr moderne Solarparks verfügen über Tracking, wodurch sie die Position der Sonne verfolgen können. Dadurch sind sie in der Lage, die Solarzellen optimal auszurichten. Das wiederum sorgt für eine effizientere Energiegewinnung. Ein weiterer Aspekt sind die Speichertechnologien. Früher hatten wir nur wenige Möglichkeiten zur Speicherung von überschüssigem Strom. In der heutigen Zeit sind wir diesbezüglich um einiges flexibler, was die Langlebigkeit und Rentabilität verbessert. Nicht zuletzt gibt es smarte Technologien im Bereich des Internets der Dinge (IoT) zu nennen. Es ist mittlerweile weit einfacher, Solarparks zu steuern und zu überwachen. Das sorgt unter anderem für eine bessere Integration in das öffentliche Stromnetz.

Jeder kann in einen Solarpark investieren und langfristig Einnahmen erwirtschaften

Zwar müssen einige Voraussetzungen gegeben sein, aber an sich kann jeder einen Solarpark kaufen und als Einnahmequelle nutzen. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass das nötige Kapital vorliegt. Dieses Kapital fällt durch die Fördermöglichkeiten und steuerliche Rückerstattung oft geringer aus, als von den meisten angenommen wird. Neben dem Kapital braucht es ein geeignetes Grundstück. Wie groß dieses Grundstück sein muss, hängt von der Größe des geplanten Solarparks ab. Die Größe ist jedoch nicht der einzige Faktor, der bei der Grundstückswahl berücksichtigt werden muss. Nicht weniger wichtig ist die Sonnenexposition. Selbst das größte Grundstück bringt wenig, wenn es Bäume, Gebäude oder andere Hindernisse in den Schatten stellen.



Sofern all diese Voraussetzungen gegeben sind, braucht es eigentlich nur noch die erforderlichen Genehmigungen, um loszulegen. Am besten ist es ohnehin, sich von Anfang an professionelle Unterstützung zu suchen. Es gibt inzwischen einige Unternehmen, die sich auf Akquise, Kauf und Vermittlung von Solarparks spezialisiert haben. Solche Unternehmen können alle wichtigen Fragen rund um das Vorhaben beantworten und Ihnen diese Aufgaben auch abnehmen. Denn diese Unternehmen kennen sich bestens mit den örtlichen Bauvorschriften und Umweltauflagen aus, sodass sie genau wissen, wie sie das gewünschte Projekt am besten realisieren. Auf keinen Fall sollte man ohne vorherige Überlegungen einen Solarpark kaufen. Dafür ist die Investition viel zu groß.

Wichtige Kriterien bei Investments in Solarparks

Am Anfang jedes Investments sollte eine Rentabilitätsanalyse stehen. Bei einer solchen werden die wichtigsten Faktoren wie Amortisationsdauer, Einnahmen sowie Betriebs- und Investitionskosten berücksichtigt. Eine Rentabilitätsanalyse stellt sicher, dass sich der Kauf eines Solarparks nicht als Fehlentscheidung herausstellt. Wer sich an ein professionelles Unternehmen für Solarinvestments hält, muss sich hierüber keine Sorgen machen, da eine umfassende Analyse Teil des Leistungsumfangs ist. Allerdings ist nicht jeder Solarpark gleich und daher ist es wichtig, gleich zu Beginn seine Vorstellungen zu äußern. Es gibt beispielsweise Unterschiede im Hinblick auf Montagesysteme und Solarzellen.



Unabhängig von allen Herausforderungen gibt es wenig, was gegen eine Investition in einen Solarpark spricht. Der Klima- und Umweltschutz nimmt eine immer wichtigere Rolle ein und in einigen Jahren wird er ein integraler Bestandteil unseres alltäglichen Lebens darstellen. Wir sollten uns daher bereits jetzt Gedanken um umweltfreundliche Anlagen machen und eine der besten ist nun mal ein Solarpark. Er verspricht langfristig hohe Renditen sowie steuerliche Vorteile. Zudem kann er den Wert eines Grundstücks um bis zu 30 % steigern. Wegen all dieser Vorteile ist es ratsam, sich frühestmöglich mit einem Unternehmen für Solarinvestments in Verbindung zu setzen. Aktuell sind die Kosten angesichts der Fördermöglichkeiten und steuerlichen Vorteile noch überschaubar. Das könnte sich in Zukunft ändern.