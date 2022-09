Digitale Arbeitszeiterfassung für den modernen Wirtschaftsbetrieb

Im Jahr 2019 hat der Europäische Gerichtshof Arbeitgeber mit einem Urteil dazu verpflichtet, die Arbeitszeiten der Beschäftigten minutiös zu erfassen. Dadurch werden die Arbeitnehmerrechte gestärkt, weil es den Beschäftigten dadurch möglich ist, eventuelle Rechtsverletzungen aufzuzeigen. Eine Arbeitsmarktstudie aus dem Jahr 2018 untermauert dieses Urteil, denn sage und schreibe 50 % der durch die Studie festgestellten 2,2 Mrd. Überstunden wurden nicht bezahlt.

Beschwerden aus Bau- und Gastronomiebranche

Der Aufschrei war groß als in Spanien, und damit dem ersten Land, das per Dekret bereits die Arbeitgeber verpflichtete, noch bevor der Europäische Gerichtshof urteilte. Vor allem in der Gastronomie und Baubranche wurde gejammert, weil die Betriebe dadurch ihre Mitarbeiter nicht mehr flexibel einsetzen könnten oder es Zeit kostet, die Arbeitszeiten zu erfassen. Aber ist das tatsächlich so? Eventuell gibt es ein paar Nachteile für sie, aber Arbeitgeber sollten das EuGH-Urteil nicht als Bürde, sondern als Chance sehen. Wenn sich alle in einem Betrieb solidarisieren, bieten sich mehr Chancen als Schwierigkeiten.

Vereinfachung der Arbeitszeiterfassung

Anstatt die Arbeitszeiterfassung mühsam mit Papier und Stift oder in einer aufwendigen Excel-Tabelle festzuhalten, lohnt sich die Investition in eine digitale Lösung, die diesen Prozess erleichtert. Speziell die Digitalisierung bietet zahlreiche Vorteile: Die erfassten Daten lassen sich heute ganz einfach in einer gesicherten Cloud speichern und bei Bedarf abrufen. Zudem kann eine leichte Zuordnung der Mitarbeiter zum jeweiligen Projekt oder Arbeitsbereich erfolgen. Wodurch sich auch die Budget-Verwaltung eines Projektes leichter gestalten lässt. Auch zusätzliche Angaben zu den Projekten können, abhängig vom Anbieter, dazugefügt werden.



Veränderungen, wie beispielsweise durch Krankenstand, können in Echtzeit nachverfolgt werden, wodurch die digitale Arbeitszeiterfassung die benötigte Flexibilität bietet, um zeitnah auf die Mitarbeitereinsatzplanung zu reagieren.

Zeitersparnis

Durch das Beenden der Zettelwirtschaft mit ihrem mühseligen Suchen einzelner Dokumente kann durch die digitale Zeiterfassung rund ein halber Arbeitstag eingespart werden, auch wenn die Funktionalität an Komplexität zunimmt.



Alle Dokumente bzw. Daten werden vom System zentral erfasst und über die Suchfunktion in sekundenschnelle aufrufen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die Mitarbeiter sich von überall einloggen können, um so ihre Daten erfassen zu lassen. Somit verschwinden auch die langen Schlangen vor der Stempeluhr.

Flexible Arbeitsmodelle können erfasst werden

Vorteilhaft ist bei der digitalen Software zur Arbeitszeiterfassung auch die optimale Berücksichtigung von flexiblen Arbeitszeitmodellen. Ob Home-Office, Schicht- oder Gleitzeitarbeit und auch Jobsharing - alles kann mit der Software richtig erfasst werden. Ein perfektes Beispiel hierzu ist die digitale Zeiterfassung von Timemaster.



Arbeitgeber können also sicher sein, dass auch ihr eigenes Arbeitsmodell berücksichtigt werden kann.

Transparenzstärkung

Dass zufriedene Mitarbeiter eine bessere Leistung bringen, weiß jeder Unternehmer. Die digitale Zeiterfassung sorgt für volle Transparenz und Fairness, wodurch die Motivation der Mitarbeiter gesteigert wird, denn sie wissen, dass keine Arbeitsstunde übersehen wird. Die Fehlerquellen der manuellen Arbeitszeiterfassung sind damit ein Teil der Vergangenheit.



Extrem hoch war die Fehlerquelle, wenn es um das Nachtragen der Arbeitszeiten ging. Um Missbrauch in der digitalen Lösung auszuschließen, haben nur die Beschäftigten die Möglichkeit auf ihr Arbeitszeitkonto zuzugreifen, durch Legitimation. Die Authentifizierung kann über Gesichtserkennung, Fingerabdrucksensor, Barcode, Chipkarte oder PIN-Eingabe möglich gemacht werden.

Fazit

Die Zukunft gehört digitalen Softwarelösungen zur Arbeitszeiterfassung. Das verpflichtende EuGH-Urteil sollte seitens der Unternehmen als Chance verstanden werden. Auch die Betriebsräte begrüßen diese Art der Lösung. Zudem schafft es Vertrauen und stärkt so die Bindung der Beschäftigten zum Betrieb.