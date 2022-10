Die häufigsten Sicherheitslücken in Unternehmens-IT-Systemen und wie sie verhindert werden können

Sicherheitslücken in der IT können fatale Folgen haben

Die Sicherheit von Unternehmensdaten ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Denn die Angriffsfläche für Kriminelle und Hacker wird durch die zunehmende Vernetzung von Systemen immer größer. Welche Ursachen gibt es und was lässt sich dagegen tun?

Definition von Sicherheitslücken

Sicherheitslücken treten häufig in der IT auf. Dabei handelt es sich um schwerwiegende Schwachstellen, die von Hackern ausgenutzt werden können, um in Systeme einzudringen und sensible Daten zu stehlen.

Sicherheitslücken können in Software, Hardware oder im Netzwerk auftreten und sind oft die Folge von Fehlern bei der Entwicklung oder Konfiguration. Um Sicherheitslücken zu vermeiden, ist es wichtig, dass Unternehmen ihre Systeme regelmäßig überprüfen und Sicherheitsupdates installieren.

Cyber-Security-Bedrohungen nehmen weltweit zu

Cyber-Security-Bedrohungen nehmen weltweit zu, und die Sicherheitslücken in Unternehmens-IT-Systemen sind ein wesentlicher Grund dafür. Auch das Bundesamt bestätigt, dass immer mehr Menschen von Cyber-Angriffen betroffen sind.

In einer neuen Studie von Kaspersky Lab wurden mehr als 1.000 IT-Sicherheitsentscheidungsträger aus Unternehmen in 24 Ländern befragt, um herauszufinden, welche Bedrohungen sie am meisten besorgt machen und welche Schritte sie unternehmen, um ihre Systeme zu schützen.

Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sich ihre Bedenken hinsichtlich Cyber-Security in den letzten 12 Monaten verstärkt haben, und mehr als die Hälfte (56 Prozent) sagte, dass sich ihre Unternehmen in den letzten 12 Monaten zum Ziel von Cyber-Attacken oder -Bedrohungen gemacht haben.

Die häufigsten Bedrohungen, die die Befragten besorgt machen, sind Ransomware (62 Prozent), Malware (61 Prozent) und Phishing (54 Prozent). Andere Bedrohungen, die genannt wurden, umfassen DDoS-Attacken (50 Prozent), Datendiebstahl (43 Prozent) und Datenlecks (41 Prozent).

Um ihre Systeme zu schützen, haben die Unternehmen verschiedene Maßnahmen ergriffen. Die häufigsten Maßnahmen sind das Installieren von Sicherheitssoftware (86 Prozent), das Durchführen von Schulungen für Mitarbeiter zum Thema Sicherheit (85 Prozent) und das Erstellen von Sicherheitsrichtlinien (84 Prozent).

Andere Maßnahmen umfassen das Testen der Widerstandsfähigkeit der IT-Systeme gegen Angriffe (77 Prozent), das Arbeiten mit externem IT-Sicherheitsberatungsunternehmen (76 Prozent) und das Investieren in neue Sicherheitstechnologien (74 Prozent). Besonders das Penetration-Testing auf Sicherheitslücken im Bereich der IT ist vielversprechend.

Trotz aller Bemühungen gibt es immer noch Lücken in den Sicherheitssystemen der Unternehmen. Die häufigsten Sicherheitslücken sind ungenaue oder nicht vorhandene Inventarlisten der Netzwerkgeräte (48 Prozent), ungenaue oder nicht vorhandene Inventarlisten der Softwareanwendungen (45 Prozent) und mangelnde Kontrolle über externe Zugriffe auf das Netzwerk (44 Prozent).

Andere Sicherheitslücken umfassen fehlende oder ungenaue Richtlinien für das Verhalten von Mitarbeitern in sozialen Medien (41 Prozent), keine oder ungenaue Richtlinien für mobiles Arbeiten (40 Prozent) und keine oder ungenaue Richtlinien für das Passwortmanagement (39 Prozent).

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass Cyber-Security-Bedrohungen weltweit zunehmen und Unternehmens-IT-Systeme immer stärker gefährdet sind. Um ihre Systeme zu schützen, müssen Unternehmen ihre Sicherheitsmaßnahmen verbessern und die Sicherheitslücken in ihren Systemen schließen.

Ursachen für Sicherheitslücken in Unternehmensnetzwerken

Ein Netzwerk ist nur so sicher wie sein schwächstes Glied. In den meisten Unternehmensnetzwerken gibt es eine Vielzahl an Sicherheitslücken, die von Cyberkriminellen ausgenutzt werden können. Die häufigsten Ursachen für Sicherheitslücken in Unternehmensnetzwerken sind:

Schwache Passwörter: Viele Unternehmen setzen immer noch auf schwache Passwörter, die leicht zu erraten sind. Diese Passwörter können dann von Cyberkriminellen genutzt werden, um in das Netzwerk einzudringen und Schaden anzurichten.

Viele Unternehmen setzen immer noch auf schwache Passwörter, die leicht zu erraten sind. Diese Passwörter können dann von Cyberkriminellen genutzt werden, um in das Netzwerk einzudringen und Schaden anzurichten. Unsichere Verbindungen: Viele Unternehmensnetzwerke sind über ungesicherte Verbindungen wie Wi-Fi oder Bluetooth verbunden. Diese Verbindungen sind leicht zu hacken und ermöglichen Cyberkriminellen, auf das Netzwerk zuzugreifen und Daten abzufangen.

Viele Unternehmensnetzwerke sind über ungesicherte Verbindungen wie Wi-Fi oder Bluetooth verbunden. Diese Verbindungen sind leicht zu hacken und ermöglichen Cyberkriminellen, auf das Netzwerk zuzugreifen und Daten abzufangen. Mangelnde Updates: Viele Unternehmen vernachlässigen es, ihre Software auf dem neuesten Stand zu halten. Dies kann dazu führen, dass Sicherheitslücken in der Software ausgenutzt werden können, um in das Netzwerk einzudringen.

Vorsicht vor betrügerischen Mails und anderen Aktivitäten (Foto: pixabay.com ©B_A)

Phishing-Angriffe: Phishing-Angriffe sind eine der häufigsten Methoden, mit denen Cyberkriminelle in Unternehmensnetzwerke eindringen. Bei diesem Angriff versendet der Angreifer mithilfe von gefälschten E-Mails oder anderen digitalen Kommunikationsmitteln Links oder Anhänge, die den Empfänger auf eine gefälschte Website oder ein gefälschtes Online-Formular weiterleitet. Die Angreifer nutzen diese gefälschten Websites oder Formulare, um vertrauliche Informationen wie Benutzernamen und Passwörter abzufangen.

Herausforderungen für den IT-Sektor: Ergänzende Schutzmaßnahmen gegen Cyber-Angriffe

Die meisten Sicherheitslücken in der IT entstehen durch menschliches Fehlverhalten. Um Ihr Unternehmen vor Cyber-Angriffen zu schützen, sollten deshalb einige wichtige Maßnahmen ergriffen werden:

1. Schulen der Mitarbeiter in Sachen Sicherheit

Ein wichtiger Aspekt im Kampf gegen Cyber-Angriffe ist die Schulung der Mitarbeiter in Sachen Sicherheit. Denn nur wenn Angestellte wissen, worauf sie achten müssen, können sie potenzielle Bedrohungen rechtzeitig erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Mitarbeiter sollten die folgenden Regeln beachten:

Keine privaten Daten an unbekannte Personen weitergeben

Keine Anhänge von unbekannten Absendern öffnen

Passwörter regelmäßig ändern und sicher aufbewahren

Sensible Daten nur über verschlüsselte Verbindungen übertragen

2. Investieren in eine starke Firewall und einen guten Virenschutz

Um das Netzwerk vor Angriffen zu schützen, sollte in eine starke Firewall und einen guten Virenschutz investiert werden. Diese Maßnahmen helfen dabei, unerwünschte Verbindungsversuche von außen abzuwehren und bösartige Software zu erkennen und zu blockieren.

3. Erstellen regelmäßiger Backups mit wichtigen Daten

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Kampf gegen Cyber-Angriffe ist das Erstellen regelmäßiger Backups von wichtigen Daten. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass im Falle eines Angriffs keine datensensitive Information verloren geht.