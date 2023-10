In der letzten Zeit sind die Zinsen immer mehr gestiegen.

Aktuell steigen die Zinsen immer mehr an, da die Inflationsrate aufgrund der Rohstoffengpässe auf dem Höchststand ist. Viele Kreditnehmer machen sich daher Gedanken, wie die Zukunft aussehen soll, da einige Menschen nun verunsichert sind. Aufgrund dieser Erhöhungen gibt es jedoch nicht nur Herausforderungen, sondern auch Chancen. Im folgenden Artikel werden beide Seiten durchleuchtet und erläutert, welche Auswirkungen diese Veränderungen haben können.

Chancen

Wer sich in den letzten Monaten über Darlehnskredite und Rückzahlungsoptionen informiert hat, wurde schnell mit negativen Nachrichten konfrontiert. Dabei gibt es durchaus positive Aspekte, die Verbraucher für sich nutzen können:

Höheres Zinseinkommen

Aktuell lohnt sich das Sparen ungemein, da ein höheres Zinseinkommen auf das eingezahlte Geld zu erwarten ist. Kontoinhaber können jeden Monat eine Zinsauszahlung erhalten und so optimal vom Zinseszinseffekt profitieren. Er bewirkt eine deutlich höhere Rendite als die jährliche Gutschrift. Die gutgeschriebenen Zinsen verweilen auf dem Konto, um im nächsten Zinsabrechnungszeitraum auch verzinst werden zu können. Bei der Auswahl eines Tagesgeldkontos, das keine allzu großen Bestandsveränderungen erfährt, ist ein Anbieter, der monatliche Zinsgutschriften anbietet, vorteilhaft.

Ebenso wird mit einem Tagesgeldkonto die Flexibilität gewährleistet, da das angelegteGeld jederzeit verfügbar ist. Per Überweisung lässt sich das Ersparte vom Tagesgeldkonto zurück aufs Girokonto führen, um unter anderem unvorhergesehene Rechnungen zu begleichen.

Attraktivität von Festverzinslichen

Um die Vorzüge einer Festverzinsung zu erklären, ist es sinnvoll zunächst einmal zu erfahren, was das eigentlich bedeutet und warum es aktuell zu empfehlen ist. Festverzinsliche Wertpapiere sind Anlagen mit einer festen Laufzeit, die Anleger regelmäßige Zinsen bringen. Das können etwa Anleihen, Rentenpapiere oder Schuldverschreibungen sein. Die Höhe der Zinsen ist vom Herausgeber des Wertpapiers, dem Emittenten, vorher festgelegt. Doch was bedeutet das nun im Detail?

Feste Zinsen: Der Begriff "festverzinslich" bedeutet, dass die Anleihen oder Wertpapiere einen vorab festgelegten Zinssatz bieten. Das hat zufolge, dass Investoren, die festverzinsliches Wertpapier kaufen, genau abschätzen können, wie viel Zinsen sie in regelmäßigen Abständen erhalten werden. Das schafft eine Planungssicherheit und ermöglicht vorhersehbare Einkünfte.

Rückzahlung des Kapitals: Die Wertpapieraussteller, die Emittenten genannt werden, versprechen neben den Zinsen, dass das Geld am Ende der Laufzeit zurückbezahlt wird. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien. Bei Aktien gibt es keine feste Laufzeit und keine Garantie für die Rückzahlung.

Sicherheit: Festverzinsliche Wertpapiere sind vergleichsweise sichere Investitionen, besonders wenn sie von vertrauenswürdigen Emittenten ausgegeben werden. Das sind beispielsweise Staaten oder gut etablierte Unternehmen. Die Zuverlässigkeit macht sie attraktiv für Anleger, die Stabilität und Sicherheit suchen.

Widerstandsfähigkeit gegenüber Zinsschwankungen: Außerdem steigt die Attraktivität bei steigenden Zinssätzen für festverzinsliche Wertpapiere. Sie gewähren feste Renditen und haben daher weniger Kursverluste.

Sinkende Preise bei Immobilien

Aufgrund der hohen Zinsen ist die Nachfrage nach Immobilien gesunken, da die Finanzierungsmöglichkeiten sich für die meisten Menschen erschweren. Der Vorteil dabei ist, dass jetzt die Preise für Immobilien stetig sinken. Damit haben Personen, die ein verfügbares Vermögen besitzen, die Chance, beim Kauf eines Hauses zu sparen.

Das Geld kann zum größten Teil selbst aufgebracht werden, und der Käufer ist in der Lage, den Rest des Betrags mit einem Darlehn finanzieren zu lassen. So bleibt die Rückzahlungsrate vergleichsmäßig niedrig und der Erwerb kann schneller abgewickelt werden.

Herausforderungen

In Deutschland waren viele Menschen daran gewöhnt, sehr niedrige Zinsen zu zahlen. Die Umstellung ist für viele daher sehr schwierig und bedarf eines Umdenkens. Diese Herausforderung ist aufgrund der steigenden Zinsen entstanden.

Steigende Kreditkosten

Aktuell liegt der Zinssatz bei 4,5 Prozent und ist für viele Verbraucher zu hoch. Während der vergangenen Jahre schossen die Immobilienpreise immer mehr in die Höhe, da eine große Nachfrage existiert hat. Das lag an den damaligen Zinsen, die sehr niedrig waren. Dadurch konnten mehr Menschen einen Kredit erhalten. Doch die Ratenzahlung einer großen Geldsumme beläuft sich auf mehrere Jahrzehnte.

Das bedeutet, dass nach der vereinbarten Laufzeit ein neuer Zinssatz erhoben werden muss. Die neue Rückzahlungssumme ist aufgrund der steigenden Zinsen viel höher geworden, wodurch einige Menschen ihren Zahlungen nicht mehr nachkommen können. So platzt nach und nach die Immobilienblase in Deutschland.

Wirtschaftswachstum verlangsamen

Aufgrund der rasanten Steigerung der Zinssätze wurde das Wirtschaftswachstum gedämmt. Verantwortlich dafür ist die geringere Kaufbereitschaft der Bürger und die fehlende Investitionsbereitschaft von Unternehmen. Sie sind ebenfalls abhängig von Krediten und können aufgrund der höheren Kosten ihre Beiträge nicht mehr ganz decken. Das führt unter Umständen sogar zu mehr Entlassungen und einer höheren Arbeitslosenquote. All diese Faktoren sind für eine verlangsamte Wirtschaftsentwicklung verantwortlich.

Volatilität an den Aktienmärkten:

Steigende Zinsen beeinflussen maßgeblich den Aktienmarkt. Diese Entwicklung führt dazu, dass festverzinsliche Anlagen wie Anleihen attraktiver erscheinen, weil sie mehr Zinsen abwerfen. Viele Menschen sind dadurch verunsichert und möchten kein Risiko eingehen. Deshalb hat eine Vielzahl von Anlegern ihr Geld aus Aktien abgezogen, um in Anleihen zu investieren. Dieser Trend ist für die Aktienkurse negativ. Daraus resultiert ein unruhiger Markt, bei dem die Preise schnell schwanken.

Fazit

Wie in jedem Bereich existieren immer zwei Seiten einer Medaille. Für manche entpuppen sich neue Chancen, während andere noch mit den Herausforderungen beschäftigt sind. Wer in der Lage ist, sich an die neuen Finanzgegebenheiten anzupassen, kann besser mit der Situation umgehen, ohne einen erheblichen Verlust davon zu tragen. Daher ist es sinnvoll, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen, um geeignete Lösungen für sich zu finden.