In der Herzkammer Bayerns, in Franken und speziell in der Region Nürnberg, verbinden sich Tradition und Fortschritt in einer bemerkenswerten Weise. Die Stadt und ihre Umgebung sind nicht nur ein bedeutender Wirtschaftsstandort, sondern bilden auch das kulturelle und intellektuelle Epizentrum einer Region, die ihre Geschichte mit der Zukunft verknüpft. Es überrascht nicht, dass Nürnberger Unternehmen eine überdurchschnittlich hohe Exportquote von 50 Prozent aufweisen. Doch über Zahlen hinaus erzählen diese Unternehmen Geschichten von globaler Präsenz, von der Erschließung neuer Märkte und von der Weitsicht, Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie zu betrachten.

In einer zunehmend globalisierten Welt, in der Kommunikation und der Austausch von Informationen von zentraler Bedeutung sind, bedarf es präziser und kulturell sensibler Übersetzungsdienste. In diesem Kontext bietet das in Nürnberg tätige und spezialisierte Übersetzungsbüro für Marketing eine Brücke für Unternehmen aus Franken, die ihre nachhaltigen Botschaften und Produkte in der internationalen Arena präsentieren wollen. Linguistische Genauigkeit, verbunden mit einem tiefen Verständnis für Marktstrategien, ermöglicht es den Firmen, ihre Visionen authentisch und wirkungsvoll zu vermitteln.

Zudem erinnert die Betonung der Nachhaltigkeit in Franken daran, dass Erfolg nicht nur in finanziellen Kennzahlen gemessen wird. Es sind die Geschichten von verantwortungsbewussten Entscheidungen, von der Schonung von Ressourcen und dem Engagement für eine bessere Zukunft, die letztlich Resonanz finden und den internationalen Ruf der Region stärken. Das nachhaltige Konzept, so zeigt sich, ist nicht nur eine trendige Phrase, sondern die effektivste Erfolgsstrategie für das 21. Jahrhundert. An den folgenden fünf Beispielen zeigt sich, dass ein nachhaltiges Konzept eine effektive Erfolgsstrategie sein kann.

Nürnberger Wahrzeichen für die ganze Welt – nachhaltig und umweltfreundlich

Nürnberg ist weltweit bekannt für seine Lebkuchen mit geschützter Herkunftsbezeichnung. Seit 1996 sind diese sogar mit einer geschützten geografischen Angabe (g. g. A.) versehen. So ist es kein Wunder, dass der Export von Lebkuchen etwa ein Viertel der jährlichen Gesamtproduktion aus der Region Nürnberg ausmacht.



Ein Großteil dieser Lebkuchen wird in Verpackungen aus Plastik oder Metall verschickt. Der Start-up Pfeffer & Frost hat sich Ziel gemacht, Lebkuchen in nachhaltigen Verpackungslösungen anzubieten. So produziert das Unternehmen Elisenlebkuchen in nachhaltigen Papierverpackungen und präsentierte dieses Konzept in der Sendung „Die Höhle der Löwen“.

Biologisches und nachhaltiges Bier

Ein weiteres Produkt, wofür die Region um Nürnberg bekannt ist, ist Bier. Alleine Franken beheimatet 300 Brauereien. Einige von diesen haben sich zum Ziel gesetzt, nachhaltig und umweltfreundlich Bier zu brauen.



Zu diesen zählt die Hausbrauerei Altstadthof, die das Nürnberger Stadtbier in einem nachhaltigen Konzept produziert. So kommen ausschließlich Rohstoffe aus biologischem Anbau sowie Naturhopfen aus der Region zum Einsatz. Zum umweltfreundlichen Gesamtkonzept gehören auch die Bügelflaschen. Diese sind wiederverwendbar und erzeugen keine Kronkorken als Abfall.

Regional und international – nachhaltiges Holz aus Nürnberg für hochwertige Produkte

Beim Thema Nachhaltigkeit spielen die Ressourcen für die Produktion oft eine zentrale Rolle. Bei kaum einem Rohstoff trifft dies besser zu als bei Holz. Dieses stammt mitunter aus kaum nachhaltigen oder sogar illegalen Quellen.



Das Familienunternehmen SchlundTimber hat sich aus diesem Grund auf nachhaltiges Holz fokussiert. Dieses stammt aus der Region und SchlundTimber kauft auch kleine Mengen an Rundholz aus lokalen Quellen ein. Daraus fertigt das Unternehmen Schnittholz, Dimensionsware und Furnier, das dann in den Export sowie den internationalen Holzhandel geht.

Nachhaltiger und ökologischer Wein als Exportschlager

Nördlich von Nürnberg liegt das Weinbaugebiet Franken, das vor allem für seine Weine im typisch geformten Bocksbeutel bekannt ist. Diese Weine sind auch im europäischen Ausland sehr gefragt. Die älteste fränkische Winzergenossenschaft Sommerach hat sich dem nachhaltigen Weinbau verschrieben und dem Projekt FAIR´N GREEN angeschlossen. So verpflichten sich die rund 90 Familien der Winzergenossenschaft, die vornehmlich auf Kleinflächen Weinbau betreiben, zur Reduktion von CO2-Emissionen und einer höheren Biodiversität.

Nachhaltiger Tee und Kaffee

Nicht immer ist es der Export von Waren, bei denen eine nachhaltige Strategie wichtig ist. In vielen Fällen legt auch der Import den Grundstein für nachhaltige Produkte. Besonders bei Produkten des täglichen Bedarfes ist dies für die aktuelle Wirtschaftstransformation von tragender Bedeutung. Nicht selten werden etwa Tee oder Kaffee auf fragwürdige Arten angebaut und geerntet, darunter mit dem Einsatz von Kinderarbeit oder umweltschädlichen Pestiziden. Nachhaltiger Tee oder ökologisch produzierter Kaffee sind wichtige Elemente auf dem Weg zu Zero Emissions.

Der Weg, um dies zu ändern, führt über den gezielten Import von nachhaltig produzierter Rohware. Aus diesem Grund hat sich auch der Bio-Kaffeeröster VIANELLO aus der Nähe von Nürnberg dazu entschieden, ökologisch angebauten Kaffee von kleinen Kaffeefarmen aus Südamerika und Afrika zu beziehen.

An diesem Punkt endet das Nachhaltigkeitskonzept jedoch nicht. So verpackt VIANELLO seine Kaffees in Mehrwegverpackungen. Neben umweltfreundlichen Papierbeuteln gibt es noch die Option, den Kaffee in 1-Liter-Pfandflaschen mitzunehmen. So entsteht kein Abfall mehr beim Kauf des Kaffees.