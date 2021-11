WIRmachenDRUCK packt 50.000 Weihnachtspakete für Kinder in Not

25 Prozent Nachlass im Worldshop von Miles and More. Bis zu 70 Prozent Rabatt bei Zalando. Doch die Mode-Plattform Shein treibt es mit 85 Prozent Discount für Tops, Cardigans und Chino-Hosen auf die Spitze – und selbst das ist nicht genug: Neben doppelten Punkten kann man hier „eine ganze Bestellung“ und einen Anteil an 15 Millionen Punkten gewinnen, was auch immer das heißt. Die globale Marketingmaschine läuft heiß.

Die Online-Druckerei WIRmachenDRUCK macht diesen Druck nicht mit. Zeitgleich zum weltweiten Shopping-Event „Black Friday“ veranstaltet das Unternehmen am 26. November 2021 den „Happy Friday“ – bereits zum zweiten Mal, nachdem es die Aktion im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hatte. An die Stelle der Rabattschlachten, bei denen sich Händler in scheinbar ruinöser Manier über- besser gesagt: unterbieten, tritt beim Happy Friday eine Charity-Aktion. Dabei werden mehrere zehntausend Weihnachtspakete an Kinder in Not versendet.

Doch auch dieses Event ist auf Wachstum angelegt und es wird „etwas draufgelegt“. In diesem Jahr weitet das Backnanger Unternehmen den Happy Friday deutlich aus: Mit noch mehr Geschenkpaketen und der Möglichkeit auch für Kunden, Kindern in bitterer Armut direkt zu helfen. Wie im letzten Jahr spendet das Unternehmen 10.000 Geschenkboxen. Hinzu kommen nun bis zu 40.000 Kartons, die die Kunden oder auch andere Unternehmen im Onlineshop von WIRmachenDRUCK.de bestellen können. Dazu müssen sie nicht einmal einen Druckauftrag auslösen.

Als europaweit tätige Online-Druckerei hat sich die WIRmachenDRUCK GmbH mit ihren Onlineshops zum Preismarktführer bei hochwertigen Printdrucken entwickelt. Seit Anfang 2016 ist sie mit über 500.000 Geschäfts- und Privatkunden aus 17 Ländern ein Teil des internationalen Unternehmens Cimpress, dem Weltmarktführer im Online-Druck.

50.000 Mal Glück in Schachteln

Ein Saisonprodukt der ganz eigenen Art: Neben Flugblättern, Bannern und Visitenkarten bietet die Online-Druckerei aktuell in ihrem Shop die „Happy-Friday-Geschenkboxen“ an. Das Produkt erinnert an „Weihnachten im Schuhkarton®“, allerdings steht hier der Inhalt der Schachteln vorher fest. Von Kuscheltieren über Spielzeugen und Stiften bis hin zu einer „magischen Zaubertasse“ und Süßigkeiten ist jede Geschenkbox mit Präsenten gefüllt, die Kinderherzen höherschlagen lassen. Völlig unkompliziert: Wer die Boxen bestellt muss sich um nichts weiter kümmern. Gemeinsam mit dem „Hilfstransporte + Waisenhilfe e. V.“ und anderen gemeinnützigen Vereinen übernimmt WIRmachenDRUCK das Befüllen der Päckchen, die an Kinder in Not und armen Verhältnissen in Osteuropa versendet werden. „Wir freuen uns, den Happy Friday in diesem Jahr auch für andere Unternehmen und Privatpersonen zu öffnen. So können auch diese sich direkt an diesem Herzensprojekt beteiligen“, sagt Geschäftsführer Johannes Voetter.

Bei WIRmachenDRUCK rechnet man mit reger Teilnahme und so steht der 26. November 2021 dort ganz im Zeichen der Happy Friday-Aktion. Selbst die eigentliche Produktion der Kundenaufträge ruht an diesem Tag größtenteils. Stattdessen bereiten die Mitarbeiter kurz vorm 1. Advent die Bescherung für zehntausende Kinder vor. „Ein Paar Kinderaugen zum Lächeln zu bringen, macht glücklich. 100 Kinderaugen leuchten zu sehen, wirkt wie ein Jungbrunnen. 100.000 Kinderaugen zum Strahlen zu bringen, ist unbezahlbar!“, berichtet Samuel Voetter, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von WIRmachenDRUCK, begeistert.

Black Friday neu entdeckt

Die Befüllung der Geschenkpakete übernimmt das Team von WIRmachenDRUCK (Foto: PR)

Dass ein Unternehmen der Gesellschaft etwas Positives zurückgibt, liegt Kunden sehr am Herzen – das beweisen viele Studien. In Deutschland bejahten im Jahr 2020 40 Prozent der Bevölkerung, dass ihnen das sozial und ökologisch verantwortliche Handeln eines Unternehmens beim Kauf von Produkten wichtig ist. Soziales Engagement verbessert somit die Kundenbindung, aber auch die Mitarbeiteridentifikation.

Gewöhnlich geht es beim Black Friday darum, Kunden mit Rabatten zu verwöhnen – was Jahr für Jahr vom lokalen Optiker bis zum Online-Konzern absurdere Unterbietungswettbewerbe hervorbringt. Daher hat WIRmachenDRUCK seit dem vergangenen Jahr einen anderen Weg eingeschlagen, um Freude zu spenden. Im Jahr 2020 riefen die Firmengründer Johannes und Samuel Voetter den ersten Happy Friday ins Leben und packten mit der Belegschaft in Eigenregie 10.000 Pakete. 38 Tonnen Geschenkladungen kamen auf diese Weise zusammen und erreichten zu Weihnachten überglückliche Kinder in Rumänien und Ungarn. Neben dem Happy Friday engagiert sich WIRmachenDRUCK in weiteren sozialen Projekten, etwa zugunsten der Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz, „Stuttgarts heißem Kessel“ oder des Uganda Lebenshaus. Die thematische und geografische Bandbreite ist dabei riesig: WIRmachenDRUCK fördert regionale Vereine und Institutionen, unterstützt aber auch internationale Klimaschutzprojekte.