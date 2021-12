Wie komme ich an eine Booster-Impfung in Sachsen-Anhalt?

Vor dem Hintergrund explodierender Zahlen bei Corona-Neuinfektionen empfehlen Stiko und Politik inzwischen offiziell Auffrischimpfungen für alle ab 18 Jahren. Der Ansturm auf Booster-Impfungen in Arztpraxen hat begonnen. Einen Termin für die dritte Dosis zu bekommen, ist jedoch gar nicht so einfach.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat am Donnerstag ihre Empfehlung zu Booster- also Auffrischimpfungen ausgeweitet. „Ab sofort empfiehlt die Stiko allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung“, dies teilte das Gremium mit. Doch wie kommen die Menschen zu ihrer dritten Dosis, wenn Impfzentren geschlossen sind und der Hausarzt überlastet ist?

Die Bundesregierung schreibt auf ihrer Website zur Booster-Kampagne: "Auffrischungsimpfungen erfolgen unter anderem durch mobile Impfteams, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie durch Betriebsärztinnen und Betriebsärzte oder je nach Bundesland auch in Impfzentren. Die Organisation und Durchführung der Auffrischungsimpfung liegt dabei in der Zuständigkeit der Bundesländer."

Corona-Schutzimpfungen erfolgen in Sachsen-Anhalt vorrangig über die niedergelassenen Ärzte. In den Landkreisen und kreisfreien Städten sind aber weiterhin mobile Impfteams im Einsatz.

Eine Übersicht von Sonderimpfaktionen aus den Landkreisen und kreisfreien Städten finden Sie hier: www.sachsen-anhalt.de

Eine Liste der Impfpraxen gibt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt.

Impfaktionen in Sachsen-Anhalt

Daten beziehen sich auf Angaben der Landkreise und sind ohne Gewähr

Magdeburg

Impfpunkt - Allee Center, Ernst-Reuter-Allee 11,39104 Magdeburg

jeden Freitag 14.00 – 19.00 Uhr und Samstag 08.00 – 15.00 Uhr

(Zudem können Termine im Impftermin-Kalender gebucht werden.

Halle (Saale)

Impfpunkt - Fachbereich Gesundheit, Niemeyerstraße 1, 06110 Halle (Saale)

- jeden 3. Mittwoch im Monat, 13 bis 17 Uhr

Impfpunkt - BG Klinikum Bergmannstrost, Merseburger Straße

- Samstag, 20.11.2021 11-13 Uhr

- Samstag, 4.12.2021 11-13 Uhr

- Samstag, 18.12.2021 11-13 Uhr

Dessau-Roßlau

- Donnerstag, 18. November 2021, von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.45 Uhr, im Rathaus Waldersee, Horstdorfer Str. 15 b

- Freitag, 19. November 2021, von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.45 Uhr, im Sozio-kulturellen Frauenzentrum e. V., Törtener Str. 4

Zweitimpfungstermine:

22. November 2021 auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Dessau-Süd sowie 23. November und am 24. November 2021 auf dem Campus der Hochschule Anhalt

Burgenlandkreis

Impfbusse: Wöchentliches mobiles Impfangebot an wechselnden Orten mit festem Fahrplan

Landkreis Börde

- Weferlingen: 18.11.2021 / 8.30 – 15.00 Uhr / Haus der Generationen und Vereine, Gutshof 4

- Rogätz: 23.11.2021 / 8.30 – 15.00 Uhr / Elbe-Ohre-Halle, Magdeburger Straße 34 b

- Haldensleben: 26.11.2021 / 8.00 – 13.45 Uhr / Kreisvolkshochschule, Warmsdorfer Straße 20

- Langenweddingen: 29.11.2021 / 8.30 – 15.00 Uhr / Sporthalle der Grundschule, Kirchtor 6

- Gröningen: 06.12.2021 / 8.30 – 15.00 Uhr / Turnhalle, Magdeburger Straße 19

- Bornstedt: 06.12.2021 / 8.30 – 15.00 Uhr / Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 12

- Harbke: 08.12.2021 / 8.30 – 15.00 Uhr / Sporthalle, Am Park 3

Landkreis Mansfeld-Südharz

Impfpunkt - Sangerhausen, Mammuthalle, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße

- Freitag, 05. November 2021, 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr

Impfpunkt - Eisleben

- Freitag, 05. November 2021, 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Einkaufszentrum "3E", Herner Straße, Eisleben

Impfpunkt - Hettstedt, Kreismusikschule, Markt, Hettstedt

- Donnerstag, 04. November 2021, 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr, REAL-Markt, Kämmritzer Weg, Hettstedt

Landkreis Salzwedel

Impfpunkt - Gardelegen, Philipp Müller Straße 18

- mittwochs 13.00 – 18.00 Uhr

Impfpunkt - Salzwedel, Bahnhofstraße 6

- dienstags 12.00 – 18.00 Uhr

Landkreis Stendal

- Rolandzimmer in Stendal, 17.11.2021, 10-18 Uhr

- Uppstall-Kino in Stendal, 27.11.2021, 9-13 Uhr

- Uppstall-Kino in Stendal, 18.12.2021, 9-13 Uhr

Landkreis Wittenberg

Impfpunkt - Sparkasse Wittenberg - Am Alten Bahnhof 3

Montag: 08.30-12.00 und 12.30-15.30

Dienstag: 10.30-12.00 und 12.30-17.30

Mittwoch: 08.30-12.00 und 12.30-15.30

Donnerstag: 10.30-12.00 und 12.30-17.30

Freitag: 08.30-12.00 und 12.30-15.30

"Märktetour"

Wochentags wird regelmäßig an folgenden Standorten von 10.30-17.30 geimpft:

montags: DRK Begegnungsstätte Coswig (Anhalt), Puschkinstraße 37, 06869 Coswig (Anhalt)

dienstags: Bürgerbüro Gräfenhainichen, Karl-Liebknecht-Str. 23, 06773 Gräfenhainichen

mittwochs: Kurverwaltung Bad Schmiedeberg, Rehhahnweg 2, 06905 Bad Schmiedeberg

donnerstags: Kaufland Wittenberg, Lerchenbergstr. 112-113, 06886 Lutherstadt Wittenberg

freitags: Bürgerbüro Jessen (Elster), Markt 17, 06917 Jessen (Elster)

Außerdem wiederkehrende Angebote in: Annaburg, Bad Schmiedeberg, Coswig (Anhalt), Gräfenhainichen, Jessen (Elster), Kemberg, Lutherstadt Wittenberg, Oranienbaum-Wörlitz, Zahna-Elster

Saalekreis

Impfpunkt - Nova Shoppingcenter, Günthersdorf

jeden Freitag 10.00 – 18.00 Uhr sowie

- Mittwoch, 17. November 2021 (Buß- und Bettag) 10 bis 18 Uhr und

- Samstag, 27. November 2021 (vor dem 1. Advent) 10 bis 18 Uhr

Impfpunkt - Gesundheitsamt Saalekreis, Oberaltenburg 4b in 06217 Merseburg

- Dienstag, 16. November 2021, 9 bis 15 Uhr

Impfpunkt - Gemeinde Petersberg, Kulturhaus Wallwitz, Am Kulturhaus 1 in 06193 Petersberg OT Wallwitz

- Montag, 08. November 2021, 9 bis 15 Uhr

Impfpunkt - Gemeinde Braunsbedra, Geiseltalhalle "St. Barbara", Am Stadion 5 in 06242 Braunsbedra

- Donnerstag, 11. November 2021, 9 bis 15 Uhr

Impfpunkt - Hochschule Merseburg im "Wärmi", Studentenclub Wärmetauscher e. V., Rudolf-Bahro-Straße 18 in 06217 Merseburg

- Dienstag, 23. November 2021, 9 bis 15 Uhr