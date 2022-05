Wie häufig man zur Vorsorgeuntersuchung zum Augenarzt gehen sollte

Die Augen sind unser größtes Kapital und deshalb ist es ratsam, regelmäßig zum Augenarzt zu gehen. Die Häufigkeit hängt mitunter davon ab, ob man unter Sehproblemen, Diabetes oder anderen Erkrankungen leidet. Gewisse Routinekontrollen sollten unabhängig davon wahrgenommen werden. Für Führerscheinanwärter ist ein Sehtest Pflicht.

Ohne eine Kontrolle beim Augenarzt wird man nicht für die Fahrprüfung zugelassen, gleichermaßen finden Augenarztkontrollen auch an Schulen im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung statt. Wer sich für das Referendariat anmeldet, muss zur Zulassungsprüfung ebenso einen Gesundheitscheck und somit auch eine Augenarztuntersuchung durchführen lassen. In unserem Beitrag erfährt der werte Leser, wann und wie oft man eine Augenarzt-Vorsorgeuntersuchung in der Augenarztpraxis in Chur durchführen lassen sollte.

Routinekontrollen für Kinder beim Augenarzt

Grundsätzlich sollten Kinder regelmäßig zu Routinekontrollen zum Augenarzt gehen. Dies gilt auch dann, wenn keine Augenprobleme vorliegen. Auf diese Weise können Veränderungen im Vorfeld erkannt und behandelt werden.

Kinderaugen sollten bis zum 3. Lebensmonat das erste Mal vom Augenarzt kontrolliert werden. Eine Folgeuntersuchung findet in aller Regel zwischen dem 6. und dem 12. Lebensmonat statt.

Waren die ersten Untersuchungen hinsichtlich Sehstörungen negativ, kann man den nächsten Routinetermin in 3 bis 5 Jahren nach der Erstuntersuchung einplanen.

Bis hin zum Erwachsenenalter kann das Kind mit der nächsten Routinekontrolle warten, sofern alles im grünen Bereich war.

Routinekontrollen für Erwachsene beim Augenarzt

Dasselbe Prinzip gilt auch für Erwachsene: Wenn man keine Augenprobleme hat, sollte man sich trotzdem regelmäßigen Kontrolluntersuchungen unterziehen. Dabei kommt es auf das Alter an, wie groß der Zeitraum zwischen den augenärztlichen Untersuchungen ausfällt.

Zwischen dem 20. und dem 29. Lebensjahr sollte man eine Kontrolluntersuchung durchführen.

Zwischen dem 30. und dem 39 Lebensjahr sollte eine weitere Augenkontrolle stattfinden.

Ab dem 40. Lebensjahr werden die Zeitspannen kürzer und man sollte alle zwei bis vier Jahre einen Routinetermin beim Augenarzt wahrnehmen.

Ab dem 65. Lebensjahr steht in aller Regel alle 2 Jahre eine Routineuntersuchung beim Augenarzt an.

Bei Krankheiten und Problemen mit der Sicht sollte man regelmäßig zum Augenarzt gehen

Die bisher genannten Zeitfenster beziehen sich rein auf die Routineuntersuchungen für Menschen mit gesunden Augen. Wer Probleme mit der Sicht oder Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus Typ I oder Typ II hat, ist gut beraten, in kürzeren Abständen zu Augenkontrollen zu gehen. Diese Augenarztuntersuchungen bestimmt der Facharzt.

Bei Frühchen oder Kindern mit Entwicklungsverzögerungen macht eine häufigere Kontrolle der Augen durchaus Sinn.

Wer unter Augenerkrankungen wie erhöhtem Augendruck, Schielen oder Netzhauterkrankungen leidet oder solche Fälle in der familiären Krankheitsgeschichte eine Rolle spielen, sollte seine Augen regelmäßigen Kontrollen unterziehen.

Patienten, die an Diabetes, Bluthochdruck, HIV-Infektion oder einer Schilddrüsenüberfunktion- oder Unterfunktion leiden, müssen bestimmte Medikamente wie Cortison, Herzmedikamente oder Rheumamittel einnehmen, um den Krankheiten entgegenzuwirken. Diese wiederum haben negative Auswirkungen auf die Augen des Patienten.

Wer an einer traumatischen unfallbedingten Augenverletzung wie einer Prellung oder Stichverletzung leidet, muss seine Augen zwingend häufiger kontrollieren lassen.

Die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen

Das Sehvermögen ist für alle Bereiche des täglichen Lebens unverzichtbar. Für die Mobilität, den achtsamen Straßenverkehr, für die Kindererziehung und die Durchführung täglicher Arbeiten müssen unsere Augen einfach top fit sein. Eine Erkrankung der Augen hat zwangsläufig eine Einschränkung der Lebensqualität als Folge.

Deshalb ist es umso wichtiger, die Routineuntersuchungen beim Augenarzt laut Indikation wahrzunehmen, um frühzeitig Krankheiten und Veränderungen erkennen und behandeln zu können. Beispielsweise kann eine Netzhauterkrankung im Zuge einer Grunderkrankung wie Diabetes, Bluthochdruck oder anderen Kreislauferkrankungen bei Nichtbehandlung zur starken Sehbeeinträchtigung bis hin zur kompletten Erblindung führen. Mit dem Gang zum Augenarzt beugt man Risikofaktoren vor und steht auf der sicheren Seite. Viele Augenkrankheiten und deren Folgeschäden können durch eine frühzeitige Behandlung durchaus verhindert werden. Bei einer frühzeitigen Erkennung stehen die Therapiechancen sehr gut.