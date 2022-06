Wie gestaltet man den Essplatz im Garten?

(Foto: Tanny Do on Unsplash)

Gemütlich zusammensitzen, leckere Grillgerichte verspeisen und Obst naschen – all das verbindet man mit einem Beisammensein auf der heimischen Terrasse. Ein zentraler Essplatz stellt das Herzstück dar.

Doch wie gestalten Gartenbesitzer diesen Bereich optimal? Wir liefern Anregungen zur Gestaltung der Terrasse!

Wohnliche Gartenplätze: Wie kann ich meine Terrasse gestalten?

Die Terrasse gilt als verlängerter Wohnraum und wird insbesondere in den Sommermonaten intensiv genutzt. Hier findet ein gemütliches Zusammensein mit der Familie und mit Freunden statt, bei dem gegrillt und die natürliche Atmosphäre genossen werden kann. Um den Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten, lohnt es sich, die heimische Terrasse herzurichten, die das Innendesign des Hauses optimal ergänzt.

Welcher Sonnenschirm eignet sich für den Garten?

Der Essplatz im Grünen wird von der ganzen Familie genutzt, um stundenlang beisammenzusitzen. Damit man sich an heißen Sommertagen von der Sonnenstrahlung schützen kann, bietet sich die Verwendung eines Sonnenschirms an.

Ein Ampelschirm erschafft z. B. einen geschützten Sitzbereich, der durch Gemütlichkeit und Komfort überzeugt, und kann individuell eingestellt werden. Der Schirm sollte zudem ausreichend Schatten spenden und an die Größe der Sitzgruppe angepasst werden. Ein Qualitätsmerkmal von Außenbeschattungen stellt ein Test nach dem UV Standard 801 dar.

Interessierte finden hier weitere Informationen: Mein-Sonnenschirm.net.

Welche Gartenmöbel eignen sich für die Terrasse?

Im Zentrum einer Terrasse steht die Sitzgruppe. Ein Tisch, Stühle und Gartensessel ermöglichen es, gemeinsam Zeit zu verbringen, Mahlzeiten an der frischen Luft einzunehmen und Gesellschaftsspiele zu spielen.

Hier entscheidet der individuelle Geschmack darüber, welche Materialien zum Einsatz kommen. Auch die Platzverhältnisse und Bedürfnisse der Gartenbesitzer spielen eine Rolle. Wer regelmäßig Gäste einlädt und über den entsprechenden Platz verfügt, ist mit einem großen, ausziehbaren Gartentisch gut beraten. Doch auch kleine Gartentische können überzeugen.

Ausschlaggebend ist, dass sich das Material schnell und einfach reinigen lässt, die Pflege der Möbel mit wenig Aufwand verbunden ist und die Qualität des Tisches und der Stühle die Langlebigkeit begünstigt. So erfreuen sich Gartenbesitzer viele Jahre lang an den Gartenmöbeln.

Welche Outdoor-Küche ist die beste?

Mit einer Outdoor-Küche wird die heimische Terrasse zum Genussplatz. Wer nicht ausschließlich grillen möchte, kann eine Küche für draußen nutzen, um unter freiem Himmel leckere Gerichte zuzubereiten.

Outdoor-Küchen existieren in unterschiedlichen Größen, Formen und Stilen. Gartenbesitzer sollten darauf achten, dass sich der Stil der Outdoor-Küche harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Zudem ist zu beachten, wie viel Platz zur Verfügung steht und welchen Anforderungen die Küche gerecht werden soll.

Komplette Küchensysteme sind ab circa 10.000 Euro erhältlich und verfügen über ein Kochfeld, ein Spülbecken, eine Arbeitsfläche und Stauraum. Auch Backöfen, Mikrowellen und Kühlschränke können eingebaut werden.

Gartenaccessoires: Wie dekoriert man die Terrasse?

Eine Terrasse sollte Gemütlichkeit und Behaglichkeit ausstrahlen. Bunte Blumen und üppige Bepflanzungen erschaffen eine romantische Atmosphäre. Insbesondere satte Farben heben die Stimmung und sorgen für ein echtes Sommer-Flair. Zudem unterstützen Gartenbesitzer mit einer gezielten Bepflanzung die Bienen und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz.

Gartenaccessoires wie große Windlichter mit dicken Kerzen in Naturtönen oder Lichterketten unterstreichen zudem die gemütliche Atmosphäre in freier Umgebung. Darüber hinaus erleuchten Solarlampen am Abend die Terrasse. Strom wird hier nicht benötigt.

Die Sitzecke kann mit dicken Stuhlpolstern, Zierkissen, Tischdecken oder -läufern, Vasen mit Blumenarrangements und Beistelltischen vervollständigt werden. Hier lohnt es sich, sich auf zwei bis drei Leitfarben zu konzentrieren, die durch helle Creme- und Beigetöne ergänzt werden.

Ein Outdoor-Teppich in den passenden Farben begrenzt das grüne Esszimmer, ist leicht zu reinigen und wetterbeständig. Die idyllische Atmosphäre lädt zum Verweilen ein und der Essplatz wird zu einem gemütlichen Rückzugsort für die ganze Familie.

Fazit

Der Essplatz auf der Terrasse wirkt durch den Einsatz eines hochwertigen Sonnenschirms, einer Sitzgruppe mit einem ausreichend großen Esstisch und Dekorationselementen wie Kissen, Kerzen und Lichterketten gemütlich und einladend. Mit einer Outdoor-Küche kann sogar im Freien gekocht werden. So wird die Terrasse zu einem Treffpunkt für die ganze Familie.