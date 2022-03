Wie erkenne ich Nagelpilz und wie wird er behandelt?

Verdacht auf Nagelpilz – was tun?

Gepflegte und schöne Nägel machen einen guten Eindruck. Daher ist es umso schlimmer, wenn plötzlich die Diagnose Nagelpilz gestellt wird. Doch woher kommt Nagelpilz überhaupt und wie kann man ihn frühzeitig erkennen? Dieser Artikel zeigt, wie die Pilzerkrankung effektiv behandelt wird.

Symptome für Nagelpilz

Die meisten, die von Nagelpilz betroffen sind, erkennen ihn erst sehr spät. Denn während Fußpilz mit Rötungen, Juckreiz und anderen offensichtlichen Beschwerden auf sich aufmerksam macht, ist Nagelpilz eher ganz still und heimlich. Daher gilt es, genau hinzusehen, um frühzeitig das richtige Medikament gegen Nagelpilz zu finden.

Besonders häufig sind die Nagelränder befallen. Somit zeigen sich dort auch die ersten Symptome, die auf eine Infektion mit dem Pilz hindeuten. Zunächst kommt es zu weißlichen bis gelblichen Verfärbungen. Mit fortschreitender Infektion breitet sich der Nagelpilz zur Nagelmitte hin aus. Auch zur Nagelwurzel wandert er. Das erkennt man an Flecken, die auf der Nagelplatte erscheinen. Auch diese sind meist gelb oder weiß, können aber auch braun-grau sein.

In einem fortgeschrittenen Stadium wirken die Nägel glanzlos und matt und eine deutliche Verdickung macht sich bemerkbar. Ist bereits die Nagelwurzel von dem Pilz betroffen, wird der Nagel sogar brüchig bis bröselig.

Verdacht auf Nagelpilz – was tun?

Wie bei anderen Pilzinfektionen auch, breitet sich der Nagelpilz immer weiter aus. Somit sollte man dringend handeln. Denn unbehandelter Nagelpilz schädigt den Nagel immer mehr. Außerdem fängt es häufig bloß mit einem Nagel an, doch schon schnell verbreitet sich die Infektion auf umliegende Nägel. Zudem ist Nagelpilz ansteckend und kann somit auch an andere Menschen übertragen werden.

Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, die bei Nagelpilz zum Einsatz kommen. Von Tabletten über Cremes und Salben bis hin zur Operation ist alles möglich. Selbst mit Hausmitteln können Betroffene ihrem Nagelpilz den Kampf ansagen.

Nagelpilz effektiv beseitigen

Wer von Nagelpilz betroffen ist, hat eine große Auswahl an Produkten und Medikamenten. Besonders beliebt ist die Verwendung von Medizinprodukten, die direkt auf den Nagel aufgetragen werden. Diese sind effektiv und führen zu einer schnellen Linderung. Außerdem stoppen gute Produkte die Ausbreitung des Nagelpilzes. In der Regel werden diese Produkte mehrmals täglich wie Nagellack auf den betroffenen Nagel aufgetragen. Die Prozedur wird so lange wiederholt, bis der Pilznagel ausgewachsen ist.

Wenn die Behandlung nicht klappt, weil der Nagelpilz sehr weit fortgeschritten oder so hartnäckig ist, ist der Gang zum Arzt ratsam. Dieser kann bei Bedarf ein Medikament verschreiben. Dieses wird oral eingenommen und hilft bei der Bekämpfung des Nagelpilzes vom Inneren heraus. Es handelt sich dabei um antimykotisch wirkende Tabletten.

Eine Operation kommt heute allerdings nur noch in wenigen Fällen zum Einsatz. In der Vergangenheit wurde bei schweren Fällen von Nagelpilz der gesamte Nagel entfernt. Da diese Methode jedoch mit starken Schmerzen und einem hohen Rückfallrisiko verbunden ist, findet sich heute kaum mehr Anwendung.

Eine neuere Behandlungsmethode ist die Entfernung von Nagelpilz mittels Laser. In mehreren Sitzungen kann ein Arzt die Pilzinfektion mit Laserstrahlen abtöten. Diese Behandlung von Nagelpilz ist äußerst effektiv sowie nebenwirkungsarm. Es kommt lediglich während der Bestrahlung zu einem Wärmegefühl oder leichten Stechen. Nachteilig ist, dass diese Methode nicht von der Krankenkasse bezahlt wird und sehr teuer werden kann.

Hausmittel gegen Nagelpilz

Nagelpilz ist eine gängige Erkrankung. Es gibt neben diversen Mitteln und Medikamenten auch Hausmittel, mit denen man die Infektion bekämpfen kann. Hausmittel sind für jeden geeignet, der erst einmal keine Chemie verwenden oder sich Geld sparen möchte. Viele dieser Stoffe sind jedoch in Behandlungsmitteln für Nagelpilz enthalten.

Dazu zählen beispielsweise ätherische Öle. Teebaumöl sowie Lavendelöl empfehlen sich für die Behandlung von Nagelpilz. Mehrmals täglich aufgetragen können die Öle eine effektive Wirkung zeigen. Das liegt daran, dass ätherische Öle keimreduzierend sind. Kommt es bei der direkten Anwendung zu Hautirritationen, kann man einfach ein paar Tropfen in ein Fußbad geben.

Ein weiteres gängiges Hausmittel gegen Nagelpilz ist Knoblauch. Das enthaltene Allicin, welches übrigens auch in Zwiebeln zu finden ist, wirkt antimikrobiell. Es wird empfohlen, die betroffene Stelle täglich mit einer halben Zehe Knoblauch einzureiben. Praktisch ist außerdem, dass Knoblauch ein natürliches Antibiotikum ist.

Häufig angewendet wird auch Essig. Dieser hat ebenfalls eine antimikrobielle Wirkung und kann wie andere Hausmittel einfach auf die betroffene Stelle getupft werden. Jedoch sollten Betroffene darauf achten, Essig mit einem geringen Säuregehalt zu verwenden. Ansonsten kann die Behandlung schnell zu Hautreizungen führen.

Fazit

Zwar spricht niemand über Nagelpilz, aber es sind immer wieder Menschen davon betroffen. Man kann die Infektion sehr gut behandeln, selbst mit Hausmitteln. Der Gang zum Arzt ist erst dann zu empfehlen, wenn keine anderen Mittel wirken. Gegen hartnäckigen Nagelpilz hat der Arzt die passenden Medikamente.