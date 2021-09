Weshalb für den Präsidenten des Sportvereins TuS Bebitz am 30. Mai 2019 Ostern und Weihnachten auf einen Tag gefallen sind

Trebitz/MZ - Am 30. Mai 2019 fielen für Martin Zbyszewski Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Auf der Fahrt nach Magdeburg zur Geburt seines Sohnes Friedrich Odo erhielt er vom Landesverwaltungsamt einen Anruf.

Mit einer mehr als erfreulichen Botschaft - der mündlichen Bewilligung des Fördermittelbescheids der Sportanlage des TuS Bebitz, die sich in Trebitz am Ortsausgang nach Lebendorf befindet. Nach mehr als zwei Jahren erfolgte am Samstag die feierliche Einweihung vor der Partie in der zweiten Kreisklasse zwischen der SG Bebitz/Edlau/Könnern und der SG BSC Biendorf II/SF Cörmigk II.

50.000 Euro steckten im Fördertopf

„Ich möchte mich bei allen Unterstützern und fleißigen Vereinsmitgliedern bedanken, ohne deren Hilfe dieses Projekt nicht umsetzbar gewesen wäre. Unsere Sportler haben viele Stunden ihrer Freizeit geopfert“, erklärte Vereinspräsident Martin Zbyszewski in seiner Festrede und hatte dabei neben dem Könneraner Stadtrat vor allem Ronald Mohrmann im Hinterkopf. Der SPD-Landtagsabgeordnete wies seinen Parteifreund aus Bebitz auf einen Fördermitteltopf hin, in dem immerhin 50.000 Euro steckten. Da der Sportplatz einem Kartoffelacker glich, setzte der ehemalige Fußballer vor Ort alle Hebel in Bewegung.

Bis zur endgültigen Sanierung durch die Firmen Ibu-Tech Bohr- und Brunnenbau GmbH Landsberg und der Barthel Sportstättenservice GmbH aus Großwig (bei Leipzig) gingen jedoch mehr als zwei Jahre ins Land, da das Geld nach der mündlichen Zusage 2019 erst ein Jahr später floss. So begannen die Arbeiten erst im Sommer 2020. Zwei Brunnen wurden angelegt. Dazu musste bis in eine Tiefe von 15 Metern gebohrt werden. Für die ständige Bewässerung des Platzes, der nun im satten Grün erstrahlt, sorgen drei Zisternen, die insgesamt 36.000 Liter Wasser fassen. Eine versenkbare Beregnungsanlage mit 13 Sprinklern sorgt für eine kontinuierliche Zuführung des Wassers, damit der Fußballplatz in Schuss bleibt.

„Einige Querelen konnten auch aus dem Weg geräumt werden“

„Es hat zwar eine Weile gedauert, aber es ist alles gut geworden. Einige Querelen konnten auch aus dem Weg geräumt werden“, so Ortsbürgermeister Thomas Hense. Der Ponyverein hatte seit mehr als 30 Jahren sein einzigartiges Ponyfest auf dem Sportplatz ausgerichtet. Dies ist jetzt nach der Modernisierung jedoch nicht mehr möglich. Doch Sport- und Ponyverein haben mit Hilfe der Stadt Könnern einen Kompromiss gefunden und eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Der Ponyverein hat für sein Fest eine neue Fläche in unmittelbarer Nähe zugewiesen bekommen und kann zu seinem Event die vorhandenen technischen Möglichkeiten auf der Sportanlage weiterhin nutzen.

Zur Einweihung erschienen auch Könnerns Bürgermeister Mario Braumann und Bauamtsleiter Mario Brauns – mit Geschenken im Gepäck. Einen echten Bundesliga-Ball „Derbystar“ sowie Trainingsutensilien wie Kegel und eine „Konditionsleiter“ holte Mario Braumann aus seiner Sporttasche. Auf einen Tipp vor dem Kreisklasse-Duell wollte sich der Bürgermeister jedoch nicht festlegen.

„Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, da ich in Biendorf wohne. Der Bessere soll gewinnen“, meinte Mario Braumann. Der Bessere war in diesem Fall die Gästemannschaft, die mit 4:1 (2:1) die Oberhand behielt. Aber nicht nur die Männer haben etwas von der neuesten Errungenschaft. Der Verein ist im Rahmen von Spielgemeinschaften mit vier Nachwuchsmannschaften (die G-, F-, E- und C-Jugend) im Wettkampfbetrieb.