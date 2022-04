Wer wird neuer Oberbürgermeister in Bernburg?

Bernburg/MZ - Noch zwei Tage, dann steht fest, wer Bernburg in den nächsten sieben Jahren als Oberbürgermeister regieren wird. In der Stichwahl am kommenden Sonntag, 17. Oktober, müssen sich die Bürger zwischen Thomas Gruschka (CDU), dem 50-jährigen Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH, und der 58 Jahre alten Silvia Ristow (die Linke), Finanzdezernentin in der Stadtverwaltung, entscheiden. Die MZ beantwortet nachfolgend die zehn wichtigsten Fragen zur Stimmabgabe.