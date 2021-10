Weil immer weniger Kunden kommen, macht die Barmer in Quedlinburg ihre Filiale dicht

Keine Präsenz mehr vor Ort: Welche Gründe die Krankenkasse nennt und wo die Versicherten in Quedlinburg nun Ansprechpartner finden.

Die Barmer-Geschäftsstelle in Quedlinburg im Steinweg schließt zum 1. November. Für die Versicherten bringt das längere Fahrtwege mit sich.

Quedlinburg/MZ - Die Geschäftsstelle der Barmer im Steinweg 88/89 in Quedlinburg wird – nach 30 Jahren – zum 1. November geschlossen. Die Barmer-Direktion begründet diese Entscheidung mit der anhaltend geringen Kundenfrequenz in der Welterbestadt.

Pressesprecher Carlo Reifgerste teilt auf Nachfrage mit, dass die Anzahl der Versicherten, die die Geschäftsstelle in Quedlinburg aufsuchen, gesunken ist. Schon länger sei ein verändertes Kundenverhalten beobachtet worden und dies nicht nur während der Corona-Pandemie.

„Die Schließung hängt maßgeblich mit dem veränderten Kundenverhalten zusammen und nicht mit der Versichertenzahl“

„Unsere Versicherten setzen immer mehr darauf, ihre Anliegen telefonisch oder online zu erledigen“, so der Sprecher der Krankenkasse. Eine moderne Internet-Geschäftsstelle und die permanente telefonische Erreichbarkeit an 365 Tagen im Jahr würden dazu beitragen, dass die Geschäfts- und Beratungsstellen seltener in Anspruch genommen würden.

Viele Kunden gingen beispielsweise dazu über, ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen per Foto über die Barmer-App auf dem Handy einzureichen, statt diese in der Geschäftsstelle abzugeben, erklärt Reifgerste. „Deshalb haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, die Geschäftsstelle zu schließen.“ Die Versicherten werden über einen Aushang und Handzettel in der Geschäftsstelle über die kommende Schließung informiert.

Kunden schon per Anschreiben informiert

Darüber hinaus seien alle Versicherten, die in den vergangenen zwei Jahren die Geschäftsstelle persönlich besucht haben, per Anschreiben informiert worden. „Die Schließung hängt maßgeblich mit dem veränderten Kundenverhalten zusammen und nicht mit der Versichertenzahl“, betont der Kassen-Sprecher. So seien „vereinzelte Schließungen von Geschäftsstellen“ keine riesige Reform der Krankenkasse, sondern es werde individuell geschaut, wo Bedarf bestehe. Etwa gebe es einerseits Regionen, wo Geschäftsstellen vergrößert würden, weil da dort der Bedarf größer sei, und andererseits auch Schließungen. Die Geschäftsstelle in Quedlinburg gibt es seit 1991.

Carlo Reifgerste, Barmer-Sprecher Landesvertretung Sachsen-Anhalt. Barmer

Im Umkreis dieser Geschäftsstelle wohnen knapp 10.300 Versicherte, die von der Schließung betroffen sind, sagt Carlo Reifgerste. Der Kundenservice bleibe aber bestehen – per Telefon, via Mail und im Internet gebe es eine „Rund-um-die Uhr-Betreuung“, heißt es weiter. Anträge und Dokumente sollten aber vermehrt online eingereicht werden.

Keine betriebsbedingten Kündigungen vorgesehen

„Wir bieten unseren Versicherten weiterhin umfangreiche Service-Leistungen an“, sagt Reifgerste. Dazu gehören unter anderem Telefon- und Onlineberatung. Mit dem Telefonservice der Barmer biete diese 24 Stunden täglich, an sieben Tagen in der Woche, eine Beratung zu allen Fragen rund um den Versicherungsschutz, zu einzelnen Leistungen oder zum Bonusprogramm, so der Sprecher der Krankenkasse. Die kostenfreie Telefonnummer laute 0800 333 1010.

Für eine persönliche Beratung könnten die Versicherten die umliegenden Geschäftsstellen in Wernigerode, Halberstadt, Bernburg, Eisleben oder Nordhausen aufsuchen. Wenn die Kunden nicht mobil genug seien, um die nächstgelegene Geschäftsstelle zu erreichen, könnten sie die mobile Beratung nutzen. Unter der genannten Rufnummer könne ein Termin angefordert werden, zu dem die Berater zum Kunden nach Hause kämen.

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle werden auf die umliegenden Geschäftsstellen in Wernigerode, Halberstadt sowie Bernburg verteilt. „Es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen“, sagt Reifgerste. Nach Auskunft des Barmer-Sprechers sind insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Schließung der Geschäftsstelle im Steinweg betroffen. Nach der Schließung der Filiale in Quedlinburg gibt es noch 13 Geschäftsstellen der Krankenkasse in Sachsen-Anhalt. Bundesweit sind es rund 380 Geschäftsstellen für knapp 8,8 Millionen Versicherte.