Weihnachtsmarkt am ersten Advent in Wörlitz – Alle wichtigen Infos

Wörlitz/DUR/acs - Am ersten Adventswochenende findet in diesem Jahr der „Weihnachtsmarkt Erster Advent“ in Wörlitz statt. Vom 25. November bis zum 27. November 2022 ist der Markt in der Kulisse des Schloss Wörlitz und des UNESCO Gartenreiches Dessau Wörlitz aufgebaut. Zahlreiche musikalische Auftritte, ein Adventskalender sowie Stände mit leckeren Speisen und warmen Getränken bringen die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung.

Wann findet der Weihnachtsmarkt Erster Advent Wörlitz statt?

Eröffnung: 25. November 2022

Ende: 27. November 2022

Reguläre Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes in Wörlitz

Freitag 15 Uhr bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag 11 Uhr bis 19 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt Erster Advent Wörlitz statt?

Der Weihnachtsmarkt findet in der Parkstadt Wörlitz statt. Die Adresse des Veranstaltungsortes ist: Parkstadt Wörlitz, Kirchgasse, 06786 Wörlitz. Er findet in der Kulisse des Schloss Wörlitz und des Wörlitzer Parks statt. Ein Besuch in das UNESCO Gartenreich Dessau Wörlitz lässt sich somit mit dem Besuch des Weihnachtsmarktes in Wörlitz verbinden.

Parkmöglichkeiten am Weihnachtsmarkt Erster Advent Wörlitz

Nahe dem Weihnachtsmarkt gibt es einige Parkmöglichkeiten. Auf dem „PKW-Parkplatz Grüner Baum“ sowie auf dem „PKW-Parkplatz am Eichenkranz“ kann man sein Auto abstellen. Beide sind circa drei bis vier Minuten vom Weihnachtsmarkt entfernt.

Vielfältiges Angebot auf dem Weihnachtsmarkt Erster Advent Wörlitz

Der Weihnachtsmarkt in Wörlitz hält zahlreiche Angebote für Groß und Klein bereit. Ein Adventsmarkt sowie ein Adventskalender bringen die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Ein Kinder-Märchenland lässt die Herzen der Kleinsten höher schlagen und über 50 Stände laden zum Verweilen und Schlemmen ein.

Ein Highlight des Weihnachtsmarktes in Wörlitz sind die vielen musikalischen Auftritte und Vorführungen, die die Atmosphäre stimmungsvoll untermalen. Mit besinnlichen Konzerten, Jagdhornbläsern, einem Posaunenchor sowie Flötenmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Höhepunkt des Weihnachtsmarktes ist jedoch das Entzünden des 1. Adventslichts am Sonntag. Eine von Lichtelfen begleitete Winterfee entzündet die erste Kerze und eröffnet damit die Adventszeit.