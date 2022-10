USB-C-Anschluss als EU-Standard

Viele Jahre lang setzten die Hersteller tragbarer elektronischer Geräte auf unterschiedliche und teils hauseigene Lösungen für Ladeanschlüsse. Im Laufe der Zeit wuchs so vor allem der Markt für entsprechende Zubehörprodukte – oft zum Ärger der Verbraucher. Damit ist jedoch bald Schluss. Nach jahrelangen Bemühungen und dem Widerstand großer Tech-Giganten wie Apple konnte das EU-Parlament dieses Jahr einen entsprechenden Kompromiss vorlegen, der Anfang Oktober nun offiziell verabschiedet wurde. Ab 2024 müssen Kleingeräte mit einer USB-C-Ladebuchse ausgestattet sein, für größere Geräte wie Laptops gilt die Richtlinie ab 2026. Die einzelnen Regierungen der Mitgliedsstaaten haben indes zwei Jahre Zeit, um die neuen Vorgaben auf nationaler Ebene umzusetzen.

UBS-C ist ab 2024 Pflicht

Nach langen und unzähligen Diskussionen hat Parlament der Europäischen Union kürzlich die kommende Einführung einheitlicher Ladestandards für sog. Elektronische Kleingeräte“ abgesegnet. Dadurch wird die Ausstattung mit einem USB-C-Anschluss ab 2024 verpflichtend. Dies gilt für Smartphones und Tablets, aber auch für Digitalkameras, Kopfhörer und kabelloses Computerzubehör sowie Drucker. Größere Geräte, zu denen beispielsweise Laptops zählen, sind vorerst ausgenommen. Für diese gilt eine Deadline bis 2026. Hinzu kommen weitere, damit verbundene Richtlinien. So müssen Hersteller in Zukunft bereits auf der Verpackung der Produkte kenntlich machen, ob ein Ladegerät enthalten ist oder nicht, da beide Varianten anzubieten sind. Das Ziel soll eine deutliche Verringerung des anfallenden Elektroschrotts sein. Experten sprechen in diesem Zusammenhang von bis zu 13.000 Tonnen weniger Abfall. Gleichzeitig werden Verbraucher entlastet, da diese aktuell aufgrund der unterschiedlichen Steckersysteme jährlich knapp 250 Millionen Euro nur für Ladegeräte ausgeben.

Lange Suche nach einheitlicher Lösung

Einige Hersteller setzen bereits seit Einführung des USB-C-Anschlusses im Jahr 2016 auf das Steckersystem. Auf dem Markt tummeln sich jedoch noch zahlreiche Geräte mit weiteren, häufig deutlich älteren USB-Varianten. Einen besonders verbraucherunfreundlichen Ruf hat die Firma Apple, die bis dato an ihrem eigenen Steckersystem namens „Lightning“ festhält. Da in der Branche keine Bereitschaft bestand, sich auf einen Anschlusstyp zu einigen, hat die EU nun endgültig die Zügel in die Hand genommen. Die ersten Bemühungen unternahm das EU-Parlament bereits 2009. Schon damals gabs es die Idee, dass Konsumenten durch den Kauf von Smartphones unterschiedlicher Hersteller nicht auf eine Vielzahl an verschiedenen Steckersystemen angewiesen sein sollen. Speziell bei den Smartphones sind viele große Marken mittlerweile freiwillig zum USB-C-Anschluss gewechselt, doch in anderen Bereichen herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Bei den nun gebilligten Standardisierungen handelt es sich um einen hart erkämpften Kompromiss zwischen Brüssel und den Mitgliedsstaaten.

Bei Anschlusssystemen geht Apple seit vielen Jahren eigene Wege. Damit ist bei Smartphones ab 2024 Schluss, bei Laptops voraussichtlich erst 2026. (Foto. pixabay.com LYRL CCO Public Domain)

Viele Geräte vom neuen Ladestandard betroffen

Von der 2024 an geltenden Richtlinie sind bisher nur elektronische Kleingeräte betroffen. Neben Smartphones müssen dann auch Tablets, E-Book-Reader, Headsets, Handheld-Spielkonsolen sowie tragbare Lautsprecher, Computermäuse und sogar Navigationsgeräte mit einem Typ-C-Anschluss versehen sein. Die einzige Voraussetzung ist, dass die Geräte groß genug für die Installation des vorgeschriebenen Anschlusses sein müssen. In Zukunft können Verbraucher alle betroffenen Produkte mit demselben Ladegerät und USB-Kabel laden, ganz unabhängig vom jeweiligen Hersteller. Für Laptops gilt voraussichtlich eine verlängerte Schonfrist von 40 weiteren Monaten. Schubladen voll mit inkompatiblen Ladekabeln und Adaptern gehören spätestens dann der Vergangenheit an. Käufer werden auch die Wahl haben, ob Sie ein Produkt mit zugehörigem USB-C-Adapter kaufen, oder bereits vorhandene Ladegeräte nutzen.

Gründe für USB-C

Verbraucherschützer begrüßen den EU-Vorstoß und feiern die kommende Standardisierung als Erfolg. Der Typ-C-Anschluss bot sich als aktuell modernster USB-Anschluss an. Im Gegensatz zu Mini- und Mikro-USB gilt die C-Variante als zukunftsfähig und bietet diverse Vorteile. Ein ganz klarer Vorzug macht sich beim alltäglichen Umgang mit USB-C-Geräten bemerkbar. Während die Ausrichtung bei älteren USB-Steckern noch eine Rolle spielte, kann der USB-C-Stecker in beide Drehrichtungen eingesteckt werden. Das vereinfacht den Gebrauch besonders für Personen, die über eine eingeschränkte visuelle Wahrnehmung verfügen. Zudem überzeugt der Anschluss mit einer eindrucksvollen Datentransferrate von bis zu 10 Gbit/s. Schon bei der Entwicklung wollte man durch die Miniaturisierung und Multifunktionalität ein flexibel nutzbares Steckersystem schaffen. Daher lässt sich der Stecker zum Laden von Akkus, dem Transferieren von Daten sowie dem Übertragen von Audiosignalen nutzen. Zudem erlaubt er zeitgleich das Aufladen und den Datentransfer, was durch eine Freigabe der Flussrichtung des Stroms realisiert wird.

Niederlage für die Apple und Co.

Erneute Kritik kam vor allem vom Bitkom, dem Verband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. So bemängelte Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder, dass die Standardisierung dem Prinzip der Technologieoffenheit widerspräche. Zuvor war besonders der Silicon-Valley-Gigant Apple als prominenter Gegner einer Vereinheitlichung der Ladeanschlüsse auf den Plan getreten. Dabei argumentierte man häufig mit dem Vorwurf der Innovationsfeindlichkeit. Da Apple als einziger großer Smartphone-Hersteller aktuell noch ein firmeneigenes Steckersystem nutzt, sehen viele Befürworter der Standardisierung die vom Unternehmen genannte Begründung als Vorwand. Allerdings möchte Apple bei zukünftigen Modellen der iPad- und iPhone-Serien verstärkt das kabellose Laden forcieren oder nach Möglichkeit sogar ganz auf diese Lademethode umsteigen. Apple gab deshalb an, das bestehende Vorhaben würde die technische Entwicklung behindern. Laut Anna Cavazzini, der Vorsitzenden des EU-Binnenmarktausschusses, lässt sich der Gesetzestext jedoch leicht anpassen, weshalb zukünftige Aktualisierungen problemlos möglich seien.