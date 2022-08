Homepage erstellen – weshalb viele private Projekte scheitern

Endlich mit einem eigenen Online-Shop durchstarten oder passives Einkommen durch Werbeanzeigen erzielen – die digitale Welt bietet zahllose Möglichkeiten. Leider scheitert der Erfolg nicht selten an der fehlenden Professionalität der Webseite. Bereits einfache Dinge wie eine fehlende Optimierung für Smartphones oder unprofessionelle Inhalte können für ein Scheitern sorgen. Dabei lassen sich viele Hürden zum Einstieg ohne große Kosten effektiv beseitigen.

Homepage aufbauen – mühelos, aber nicht einfach

Der Aufbau einer eigenen Homepage ist heutzutage einfacher denn je. Mit nur wenigen Euro im Monat bei einem professionellen Hosting-Anbieter wie Ionos lässt sich Server- und Speicherplatz sichern. Baukasten-Systeme oder ein Content-Management-System wie WordPress ermöglicht es, professionell wirkende Seiten ohne Programmierkenntnisse aufzubauen.



Dieser mühelose Einstieg in die digitale Welt ist jedoch kein Erfolgsgarant, um regelmäßig Traffic für die eigene Seite zu erzeugen. Dies gilt umso mehr für eine kommerzielle Nutzung, wenn ein Online-Shop hochgezogen werden soll. Gerade wenn das Shopping-Angebot keine bestimmte Nische abdeckt, wird es schwerfallen, sich deutlich von Amazon & Co. abzugrenzen.



Da auch Rechtliches für die private Homepage zu beachten ist und bei kommerzieller Nutzung das Thema Datenschutz stärker in den Vordergrund rückt, werden die Hürden für den Online-Erfolg noch etwas höher. Hier heißt es, rechtzeitig über die passende technische Unterstützung eines leistungsfähigen Hosting-Partners nachzudenken.

Zielgruppe und kommunikative Vorlieben verstehen

Damit die Erstellung einer Homepage mit Ionos und ähnlichen Dienstleistern direkt gelingt, ist im ersten Schritt eine sachliche Analyse notwendig. Welche Wünsche und Ziele bestehen konkret beim Betreiber der Webseite? Reicht es, wenige Personen aus Familie und Freundeskreis mit der Seite anzusprechen? Wer hier Infos aus dem Sportbereich wie einem kleinen Vereinsleben oder seine aktuellen Urlaubsfotos hochladen will, dürfte wahrscheinlich auskommen.



Sobald ein kommerzielles Interesse wie bei Einrichtung eines Online-Shops besteht, ist eine fundierte Analyse der Zielgruppe essenziell. Dies gilt beispielsweise für die bevorzugten Arten der Kommunikation. So sollte mit einem durchdachten Email Hosting mit Ionos nicht nur der Kundenservice, sondern jeder wichtige Mitarbeiter des jungen Unternehmens direkt erreichbar sein.



Selbst wenn die Zielgruppe eher auf Social-Media zu finden ist und die Kommunikation hier bevorzugt, darf ein professionelles E-Mail-Hosting nicht fehlen. Nicht zuletzt wegen der rechtlichen Situation, um über eine Adresse im Impressum oder zu geschäftlichen Zwecken erreichbar zu sein.

CMS – für jede Zielgruppe die beste technische Grundlage

Da grundsätzlich jeder Bürger mit Gewerbeschein zu einem Händler werden kann, sollte bei der aufwändigen Vorarbeit einer Zielgruppenanalyse die Idee vom Online-Shop nicht zu früh aufgegeben werden. Noch vor zehn oder 15 Jahren war die Umsetzung eines interaktiven und dynamischen Shoppingangebots komplizierter. Durch die technische Erweiterung von Content-Management-Systemen wie WordPress stehen Lösungen mit maximaler Funktionalität bereit.



Von Schnittstellen für die richtigen Zahlungslösungen passend zur Zielgruppe bis zum Kunden-Chat lassen sich die gebotenen Funktionen des Shops mittels Plug-ins mühelos erweitern. Auch die inhaltliche Überarbeitung, beispielsweise das Hinzufügen neuer Produkte oder die Anpassung von Produktdetails, gelingt in solchen Systemen ohne Programmierkenntnisse. Dies gilt beispielsweise auch für die Einrichtung und Verwaltung des Mailservers, wobei Hosting-Partner wie Ionos gerne bei der Einarbeitung in alle technischen Funktionen weiterhelfen.

Mit Individualität den eigenen Shop abgrenzen

Alle Betreiber eines Online-Shops sind gleichzeitig auch Kunde, die in anderen Shops zugreifen. Sie wissen aus eigener Erfahrung, weshalb sie sich für einen bestimmten Händler entscheiden und dass der Preis nur einer von vielen Aspekten bei der Shop-Auswahl sein kann. Genau diese Erkenntnisse sollten in die Einrichtung des eigenen Shops einfließen.



Vielleicht bietet es sich für Händler an, attraktive Angebote in einem Sale-Bereich passend zu Zielgruppe zusammenzufassen. Andere werden eher auf spezielle Angebote pro Woche oder einen größeren Bonus bei der ersten Bestellung wert legen. Hier gilt es, die Vorlieben und Möglichkeiten der eigenen Zielgruppe zu verstehen.



Was immer die eigene Wahl darstellt, es sollte ein individuelles Konzept mit Abgrenzung zu konkurrierenden Shops erkennbar sein. So entsteht wirkliches Interesse am eigenen Shop und steigert die Aussichten, dass mehr als einmal im eigenen Shop zugegriffen wird.

Das Webdesign als Knackpunkt für den Projekterfolg

Eine technisch einwandfrei funktionierende Webseite mit einer intuitiven Menüführung ist eine sehr gute Basis, um Besucher für die kommerzielle Webseite zu gewinnen. Dank eines CMS oder ähnlicher Systeme ist die technisch einwandfreie Umsetzung längst auch für Laien mühelos möglich. Große Unterschiede gibt es dafür im Design, wo sich schnell Spreu vom Weizen trennen.



Erneut gilt: Wer als privater Seitenbetreiber nicht die Möglichkeiten eines kostenlosen Themes eines CMS nutzt, beraubt sich von Anfang an einem professionellen Auftritt. Ein Standard-Theme kann für den Anfang eine geeignete Wahl sein, um überhaupt zu einem seriösen Auftritt zu gelangen.



Hiernach ist eine individuelle Anpassung ratsam, in der sich ein vorhandenes Corporate Design widerspiegelt? Sofern dieses noch fehlt, wird es höchste Zeit, dieses beim erstmaligen Aufbau des Shops zu erarbeiten. Spätestens wenn es um ein eigenes Logo und ein stimmiges Farbkonzept geht, werden Laien unter den Shop-Betreibern an ihre Grenzen stoßen.

Shops vermarkten sich nicht von alleine

Sind Struktur, Inhalte und Design aufeinander abgestimmt und hinterlassen einen guten Eindruck, ist die Basis zum Verkaufserfolg endgültig gelegt. Die Frage bleibt: Wie einfach lässt sich der Shop bei der großen Konkurrenz im Netz finden. Ins digitale Marketing einzusteigen wird sich bei größeren Ambitionen nicht vermeiden lassen.



Auch hier gilt: Alleine einen Account bei den wichtigsten soziale Medien anzulegen und gelegentliche Inhalte zu posten, wird für ein gutes Marketing nicht ausreichen. Ähnlich wie bei einem professionellen Partner für Hosting und Webdesign dürfte der Kontakt zu einer Webagentur weiterhelfen.



Bereits mit einem überschaubaren Budget lassen sich tragfähige Google-Kampagnen durchführen. Wichtig ist, dass diese mit Sinn und Verstand angegangen werden, um das vorhandene Werbebudget nicht zu verbrennen. Hier fehlen selbst ambitionierten Shop-Betreibern die Einblicke, was sich durch eine professionelle Agentur mühelos ausgleichen lässt.

Ruhig mit kleineren Brötchen anfangen

Mit welchen Ambitionen Betreiber eines Shops auch durchstarten – wie bei anderen Formen eines selbstständigen Nebenerwerbs gilt es, Durchhaltevermögen zu zeigen. Ein neuer Online-Shop wird nicht schon nach wenigen Wochen für eine stetige Haupt- oder Nebeneinnahme sorgen.



Es muss sich also niemand schämen, zunächst klein anzufangen. Gerade in der Frühphase eines Shops oder anderen Projekts werden sich kleine Fehler nicht verhindern lassen, die im Idealfall nur wenige Nutzer mitbekommen. Wer mit Berichten über lokale Ereignisse oder einer kleinen Affiliate-Seite anfängt, wird umso entspannter durchstarten können.