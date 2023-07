Was will Hannes Loth als neuer Bürgermeister zuerst angehen?

Retzau/MZ - „Kaffeetrinken“. Das, so sagt Hannes Loth, war das erste, was er am Morgen nach seinem Wahlsieg als künftiger Bürgermeister getan habe. Doch welche Aufgaben will der 42-jährige Wahlgewinner tatsächlich als erstes angehen? Wie will er seinen Fünf-Punkte-Plan konkret umsetzen?