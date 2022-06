Was Verbraucher beachten sollten, wenn sie Verträge korrekt kündigen möchten.

Heutzutage ist das Abschließen von Verträgen so einfach wie nie zuvor. Oft gehen Vertragsabschlüsse online über die Bühne. Dies liegt im Interesse von Verbrauchern, denn sie sparen dadurch Zeit und Mühen. Doch es sind vor allem die Unternehmen, die davon profitieren, denn: Je niedriger die Hemmschwelle für den Vertragsabschluss, desto schneller unterschreiben Verbraucher. Weil viele Verträge an eine Mindestlaufzeit gekoppelt sind, können Unternehmen mittel- oder gar langfristig abkassieren.

Anders sieht es bei der Vertragskündigung aus. Obwohl der digitale Abschluss von Verträgen scheinbar kein Problem darstellt, bedarf eine Kündigung oft noch der Schriftform – so wie im letzten Jahrhundert. Dies wiederum hebt die Hemmschwelle für die Kündigung. Doch für Verbraucher lohnt es sich, am Ball zu bleiben und alte Verträge zu kündigen – vor allem, wenn diese nicht mehr nötig sind oder man ein besseres Angebot gefunden hat. Doch was gibt es beim Kündigen von Verträgen eigentlich zu beachten?

Jeder Vertrag ist kündbar

Für Verbraucher ist grundsätzlich eines wichtig: Jeder Vertrag kann gekündigt werden. Das ergibt sich aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit. Dabei kann es jedoch zu Einschränkungen kommen. Das liegt daran, dass ein weiteres Prinzip Anwendung findet: Neben der Vertragsfreiheit ist das die Vertragseinhaltung. Diese stellt sicher, dass beide Vertragspartner ihre Pflichten erfüllen. Damit dies gewährleistet wird, sind Vertragskündigungen fast immer an Bedingungen geknüpft.

Form und Frist

Bedingungen rund um die Kündigung von Verträgen beinhalten Form und Frist. Es gibt gesetzliche Regelungen dazu. Diese greifen jedoch nur dann, wenn bei Vertragsabschluss keine individuellen Klauseln vereinbart wurden. Derartige Klauseln formulieren Unternehmen meist selbst. Sie sind jedoch dazu verpflichtet, im Vertrag – zumindest aber in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen darauf hinzuweisen.

In der Regel bedarf die Vertragskündigung der Schriftform. Verbraucher sollten dabei beachten, dass es sich um eine unterzeichnete Kündigung handelt, die per Post oder E-Mail zugestellt werden kann. E-Mails ohne Unterschrift reichen nicht aus. Dies ist zwar aufwendig, hat aber auch für Verbraucher Vorteile: Durch die Schriftform kann die Kündigung besser belegt werden. Um auf Nummer Sicher zu gehen, sollte man die Kündigung per Einschreiben übermitteln und um eine Kündigungsbestätigung zu bitten. Erhält man diese nicht, ist es Zeit nachzuhaken.

Die Frist muss angemessen sein. So wäre beispielsweise eine Frist von sechs Monaten bei einem Vertrag mit einjähriger Laufzeit nicht angemessen. Eine dreimonatige Kündigungsfrist hingegen bietet Verbrauchern eine höhere Flexibilität und dem Unternehmen dennoch ausreichend Bearbeitungs- und Planungszeitraum.

Kündigung – wie am besten vorgehen?

Die vielen Vertragsklauseln – oder auch das Fehlen ebendieser – können für Verbraucher frustrierend sein. Aus Angst, bei der Kündigung Fehler zu machen, lassen sie deshalb oft Verträge weiterlaufen, die sie eigentlich nicht mehr benötigen. Oder sie versuchen zu kündigen, sind damit jedoch nicht erfolgreich. Bei der Vielzahl von Verträgen, die man heutzutage abschließt, kann oft eine Art der Überforderung aufkommen.

Die Website Smartkündigen.de soll Abhilfe verschaffen, und zwar so: Das Portal bietet Verbrauchern die Möglichkeit, ihren Vertragspartner auszuwählen, eine Kündigungsvorlage zu nutzen, digital zu unterschreiben und die Kündigung kostenlos zu versenden. Für Verbraucher bietet das viele Vorteile:

Sie können ihre Kündigungen bei Mobilfunkanbietern oder Energieversorgern und anderen Anbieter, die Verträge häufig nur mit langer Laufzeit anbieten, unkompliziert und digital einreichen – ohne gegen die Schriftform zu verstoßen. Es lohnt sich, die jeweiligen Kündigungen so früh wie möglich verfassen zu lassen, um auch bei der Frist auf Nummer Sicher zu gehen.

Warum ist die Kündigung so wichtig?

Verbraucher, die übereilt im Internet Verträge abschließen, begehen häufig den Fehler, das Kleingedruckte nicht sorgfältig zu lesen. Oft lassen sie sich aber auch von irreführender Werbung durcheinanderbringen. Floskeln wie „nur 1 Jahr Vertragsbindung“ oder „jederzeit kündbar“ erwecken den Anschein hoher Flexibilität. Tatsächlich sind diese Floskeln aber oft an Bedingungen geknüpft.

So kann „1 Jahr Vertragsbindung“ bedeuten, dass es sich um eine Mindestlaufzeit handelt, sich der Vertrag danach aber automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Versäumt man die Kündigung, zahlt man also länger. Auch Verträge, die als „jederzeit kündbar“ deklariert sind, sind dies oft gar nicht. Zwar kann man jederzeit kündigen, muss sich dabei aber dennoch an Fristen halten. Es lohnt sich also, das Kleingedruckte zu lesen.