Der Mittelfeldmann galt beim HFC als unverzichtbar, zuletzt war er aber nur zweite Wahl. Was der Grund dafür ist und welches Problem für eine Rückkehr des Slowenen in die Startelf sprechen würde.

Was für eine Rückkehr Casars in die HFC-Startelf spricht

Halle/MZ - Fußballmannschaften sind komplexe Gebilde. Es ist ein bisschen wie beim Türmchenbau mit den kleinen Holzklötzen: Zieht man einen Baustein, also Spieler, an der falschen Stelle heraus, um ihn woanders einzusetzen, könnte das Gesamtkonstrukt ins Wanken geraten – im schlimmsten Fall kommt es sogar zum Einsturz.

Trainer Sreto Ristic hat sein Mannschaftsgebilde beim Halleschen FC zuletzt auf ein stabiles, defensives Fundament gestellt. In den vergangenen vier Spielen musste der Fußball-Drittligist nur zwei Gegentore hinnehmen, ließ selbst gegen Topteams wie Dynamo Dresden (1:0) oder zuletzt Preußen Münster (0:1) nur wenig zu. In den 25 Spielen davor war die HFC-Defensive noch eine Schießbude, kassierte 52 Treffer.

Nietfeld zuletzt als Abräumer unverzichtbar

Ein ganz entscheidender Baustein auf dem Weg hin zu mehr Stabilität war und ist Jonas Nietfeld. Der Kapitän agiert seit dem Auswärtsspiel bei 1860 München als hybrider Abräumer vor der Abwehr. Eine Variante, die zunächst nur aus akuter Personalnot entstand, dann aber derart gut funktionierte, dass Ristic sie auch in den Folgespielen beibehielt.

Gründe, sein Konstrukt zu verändern, Bausteine zu versetzen, hätte der Trainer dennoch. Einer davon heißt Aljaz Casar. Der Slowene war zu großen Teilen der Hinrunde und in den ersten Spielen der Rückserie auf der Position vor und bei gegnerischem Ballbesitz auch mal in der Abwehr stets gesetzt. Der 23-Jährige ist mit seiner Zweikampfstärke, aber auch spielerischen Qualität unbestritten einer der Spieler mit dem größten Potenzial im Kader des HFC. Im Sommer und auch im Winter warben deshalb Zweitligisten wie der 1. FC Nürnberg, der Karlsruher SC und Hansa Rostock um den 23-Jährigen. Ohne Erfolg. Casar galt beim HFC als unverzichtbar.

Jetzt verzichtet Ristic aber doch auf ihn. Zunächst saß der 1,90-Meter-Mann draußen, weil er eine Oberschenkelverletzung auskurieren musste. Aber auch danach musste er weiter mit der Bank vorliebnehmen, kam nur zu Einsätzen als Joker. Ristic wollte seine funktionierende Defensive nicht auseinanderreißen. „Nur, weil ein Spieler in der Vergangenheit viel Spielzeit hatte, muss das nicht weiter so sein. Die Jungs erfüllen die Aufgaben, die sie bekommen. Ich sehe keinen Grund, etwas zu ändern“, begründete der Trainer.

Ausschließen wollte Ristic dennoch nicht, dass Casar beim Heimspiel gegen den Letzten Freiburg II am Samstag wieder der Startelf angehören könnte. „Man muss abwarten, was der Gegner anbietet. Wenn wir etwas personell anpassen müssen, dann werden wir es tun“, sagte er. Gegen Dresden und in Münster war der HFC vor allem auf Stabilität bedacht – Nietfeld, gelernter Stürmer, war deshalb in seiner Abräumerrolle für Ristic unabkömmlich.

Rückversetzung denkbar

Das Dilemma aber: So sehr Nietfeld hinten hilft, so sehr fehlt er als Alternative vorn. Im Angriff strahlte zuletzt nur Dominic Baumann Torgefahr aus. Der 14-Treffer-Mann ist meist auf sich alleine gestellt, Unterstützung könnte er gut gebrauchen. Alternativen sind aber rar: Beim 0:1 in Münster saßen mit den formschwachen Erich Berko und Tom Baumgart nur zwei Offensivkräfte auf der Bank.

Eine Rückversetzung des Kapitäns in den Angriff gegen den Tabellenletzten wäre daher denkbar. Als Joker war er zu Jahresbeginn ein wichtiger Faktor in der Offensive. Casar könnte dafür wieder seine gewohnte Position des verteidigenden Sechsers übernehmen.

Die Crux bleibt aber: Sieht Ristic seine Defensive auch ohne den führungsstarken Nietfeld stabil aufgestellt oder sieht er Einsturzgefahr? Die Tendenz geht zu Letzterem. Casar braucht Geduld.