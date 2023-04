Von den Tieren, die bei der „Insel für Meerschweinchen in Not“ stranden, werden manche als Leihschweinchen in ein Zuhause auf Zeit vermittelt.

Warum ein Verein in Sachsen-Anhalt Meerschweinchen verleiht

Foto: Insel für Meerschweinchen in Not e.V.

Beim Verein „Insel für Meerschweinchen in Not“ finden die kleinen Nager ein neues Zuhause.

Krumpa/MZ - Passt es, passt es nicht? Wenn bei der „Insel für Meerschweinchen in Not“ eine Anfrage wegen eines Leihschweinchens ankommt, beginnt ein Prozess, der ein wenig an Online-Dating erinnert: „Wir fragen nach dem Alter und dem Charakter eines Meerschweinchens“, sagt Eileen Goebel aus Krumpa (Saalekreis), „denn das muss stimmen. Nach Schönheit kann man bei Meerschweinchen eher nicht so gehen“, erklärt sie und lacht.