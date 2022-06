Wahlthriller beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz

Piesteritz/MZ - Olaf Rodewald ist in dem in der Vereinsgeschichte einmaligen Wahl-Thriller der Mann ohne Nerven. Der mehrfache Vizeweltmeister im Judo - ein sportliches Aushängeschild vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz - ist seit Mittwochabend der neue Vorsitzende des traditionsreichen Clubs. Mit über 900 Sportlern ist der Verein mit dem sperrigen Namen auch der mitgliedsstärkste. Das soll auch so bleiben. Mit der Wahl des 56-Jährigen sind - zumindest vorerst - die Ausgliederungsüberlegungen der Handballer, Judokas, Schwimmer und Turner vom Tisch.

