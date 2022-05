Vorsicht Inflation – so schützen Sie Ihr Erspartes

Photo by Sara Kurfeß on Unsplash

Wie kann man sein Erspartes vor der Inflation schützen?

Die Verbraucherpreise werden immer teurer, wodurch die Lebenshaltungskosten unaufhaltsam ansteigen. Energiepreise, Ausgaben für Lebensmittel und die Kosten für Sprit schießen regelrecht in die Höhe. Schuld an diesem Phänomen sind politische und wirtschaftliche Veränderungen. Sie sorgen dafür, dass die Preise ansteigen, während das Geld an Kaufkraft verliert. Wir steuern mit großen Schritten auf eine immense Inflation hin, deren Rate mittlerweile bereits 5,10 % beträgt! Die Leidtragenden sind in erster Linie Familien mit niedrigem Einkommen.

Anleger sollten also nicht lange zögern und Möglichkeiten finden, um Ihr Geld vor dem Wertverlust zu schützen. Denn das Horten des Bargeldes auf der Bank oder dem Sparbuch birgt mittlerweile ein hohes Risiko.

Im folgenden Artikel führen wir Sie an das Thema Inflation heran und zeigen Ihnen, auf welche Art und Weise Sie Ihr Kapital aktuell am besten anlegen können.

Was ist eine Inflation?

Das Wort Inflation stammt vom lateinischen Begriff inflatio ab und kann mit Aufblähen übersetzt werden. Es beschreibt das Phänomen des sich erhöhenden Preisniveaus von Gütern, mit dem die Löhne und Gehälter nicht mithalten können. Die Verbraucher erhalten bei einer Inflation bedingten Teuerung somit für denselben Geldwert weniger Güter als zuvor. Infolgedessen nimmt die Kaufkraft ab.

Verschiedene Formen der Inflation

Inflationen treten in unterschiedlichen Formen auf:

1. Die “schleichende Inflation”: Der durchschnittliche Preisanstieg bleibt jährlich unter 5 %, was als gemäßigte Inflation angesehen wird. Diese Form tritt vor allem in Industriestaaten auf und ist eine recht schonende Variante für die Wirtschaft, da es noch immer möglich ist, sich zu guten Konditionen Geld zu leihen.

2. Die hohe Inflation: Hierbei handelt es sich um eine extreme Inflation, bei welcher die Preise viel schneller ansteigen als die Löhne. Infolgedessen schwindet das Vertrauen der Bürger und Investoren in die Währung.

3. Die “Hyperinflation”: Die Preissteigerungen sind unkontrollierbar und können die Volkswirtschaft komplett zerstören.

4. Die Deflation: Das Gegenteil der Inflation – das Preisniveau sinkt ab und die Wirtschaft leidet.

Wodurch entsteht eine Inflation?

Die Ursachen der Inflation sind vielfältig. So kann etwa das Steigen der Rohstoff-, Lohn- und Lohnnebenkosten dazu führen, dass sich die Ausgaben der Produktionskosten von Gütern erhöhen. Als Folge davon wird die Ware teurer angeboten, um die Mehrkosten abzudecken und es kommt zu einer Inflation.

Die Preissteigerung muss allerdings nicht im eigenen Land stattfinden. Schießen die Preise von importierten Gütern in die Höhe, die für den Herstellungsprozess von nationalen Waren benötigt werden, resultiert das ebenfalls in einer Inflation.

Weiterhin ist es auch möglich, dass die Nachfrage das aktuelle Angebot übersteigt. Unternehmen nutzen dies aus, um immense Verbraucherpreise anzusetzen. Ein solches Verhalten wird häufig in Hochkonjunkturphasen beobachtet.

Wie kann man sein Geld am besten vor der Inflation schützen?

In Zeiten der Inflation bietet es sich an, sich ein gutes finanzielles Polster aufzubauen. Durch diese Rücklagen sind Sie in der Lage, der Geldentwertung entgegenzuwirken.

Aktien und Aktien-ETFs

Im Investment sind die eigenen Ersparnisse vor der Inflation sicher. Es empfiehlt sich, das Ersparte in ein Aktiendepot oder Aktien-ETFs zu investieren. Durch eine langfristige Anlage können hohe Gewinne eingefahren werden.

Weiterführende Informationen zu Aktien, ETFs und Co. erhalten Sie auf finanztrends.de.

Immobilien

Dank des Niedrigzins schwört der Großteil der Anleger auf Immobilien. Das Betongold gilt als sicherer Inflationsschutz mit rosigen Aussichten. In Deutschland wurde in den letzten Jahrzehnten ein enormer Preisaufschwung bei Immobilien festgestellt. Ergattert man ein günstiges Angebot und verkauft die Immobilie zu einem günstigen Zeitpunkt, kann man sein Vermögen um eine beachtliche Summe vergrößern.

Infrastrukturfonds

Die Infrastruktur ist ein essenzielles Element unserer heutigen Gesellschaft. Brücken, Flughäfen, der Nahverkehr und Autobahnen gewährleisten, dass Verbraucher von einem Ort zum anderen kommen können. Eine Investition in ein Infrastrukturprojekt ist zeitgemäß und ein optimaler Schutz vor der Inflation. Neben Einzelinvestitionen werden nun auch Fonds angeboten.