In loser Folge stellen wir interessante Ziele für die Freizeitgestaltung vor. Diesmal: Altmark und Elb-Havel-Winkel

Die schönsten Ausflugsziele in Sachsen-Anhalt

Halle/MZ - Verweile doch - du bist so schön. Das gilt unumstritten für die Landschaft ganz im Norden von Sachsen-Anhalt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Brandenburg und Niedersachsen. In der Altmark und im Elb-Havel-Winkel sind es nicht nur sehenswerte Burgen und Schlösser, Kirchen, Klöster und Museen, die zwischen Magdeburg und Ostsee zu Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten einladen. Es sind auch Radeln, Wandern, Reiten oder Kneippen von A wie Arendsee bis Z wie Zichtauer Berge.