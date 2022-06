Vom Zankapfel historischer Mächte zum touristischen Geheimtipp

Es gibt manche kleinen Staaten, bei denen sich selbst Menschen mit umfassendem geografischem Wissen im ersten Moment oft nicht so ganz sicher sind, ob es sich um ein eigenständiges Land handelt oder einen Teil einer viel größeren Nation. Das ist auch beim kleinsten EU-Mitglied Malta der Fall. Die Republik ist erst seit 1974 vollkommen eigenständig.

Zuvor war sie über Jahrtausende aufgrund ihrer Lage ein regelrechter Zankapfel diverser Mächte zwischen Phöniziern, Vandalen, Goten, Arabern, Spaniern und nicht zuletzt Briten. Heute allerdings ist der Inselstaat nicht nur eigenständig, sondern ein äußerst interessantes touristisches und wirtschaftliches Kleinod.

Maltesisches Basiswissen: Lage, Klima, Menschen und mehr

Malta ist ein Inselstaat im zentralen Mittelmeer. Das Land umfasst fünf Inseln. Malta ist die größte Insel, dann folgen Gozo, Comino und die unbewohnten Inseln Kemmunett (Comminotto) und Filfla. Malta liegt am östlichen Ende des verengten Teils des Mittelmeers, der Italien von der afrikanischen Küste trennt. Auf den Inseln leben insgesamt rund 525.000 Menschen (Stand: 2020). Valletta ist die Hauptstadt des Landes.

Das Klima auf Malta ist typisch mediterran – mit heißen, trockenen Sommern, warmen und gelegentlich feuchten Herbsten und kurzen, kühlen Wintern mit ausreichenden Niederschlägen. Mehr als drei Viertel der jährlichen Gesamtniederschlagsmenge fällt zwischen Oktober und März. Juni, Juli und August sind normalerweise recht trocken.

Die Temperatur ist sehr stabil, mit einem Jahresmittelwert von etwa 19 °C und monatlichen Durchschnittswerten von etwa 12 °C bis 29 °C. Die häufigsten Winde sind der kühle Nordwestwind (Majjistral), der trockene Nordostwind (Grigal) und der heiße und feuchte Südostwind (Xlokk oder Sirocco). Die relative Luftfeuchtigkeit fällt selten unter 40 Prozent.

Malta umfasst fünf Inseln im zentralen Mittelmeer. Drei davon sind bewohnt. Foto: Adobe Stock © bea

Die Bevölkerung Maltas besteht fast ausschließlich aus ethnischen Maltesern, Nachfahren der alten Karthager und Phönizier sowie von Italienern und anderen Völkern des Mittelmeerraums.

Neben der maltesischen Bevölkerung gibt es auf den Inseln kleine Gemeinschaften von britischen Staatsangehörigen, Sindhis, Palästinensern und Griechen. Seit den 1990er Jahren ist ein Zustrom flüchtigerer, aber nicht weniger bedeutender Gruppen aus Nordafrika und dem Balkan sowie Anfang der 2000er Jahre aus den Ländern Afrikas südlich der Sahara zu verzeichnen.

Die Amtssprachen des Inselstaates sind Maltesisch und Englisch. Maltesisch entstand aus der Verschmelzung von nordafrikanischem Arabisch und einem sizilianischen Dialekt des Italienischen und ist die einzige semitische Sprache, die offiziell in lateinischer Schrift geschrieben wird. Englisch ist Unterrichtssprache in den Schulen. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung versteht Italienisch.

Malta, Gozo und Comino: Der maltesische Archipel

Malta, Gozo und Comino, die drei bewohnten Inseln von Malta, werden von Kalksteinformationen dominiert. Ein Großteil der Küsten besteht aus steilen oder senkrechten Kalksteinklippen, die von Buchten durchzogen sind. Sie liegen auf der unterseeischen Malta-Hyblean-Plattform, einer breiten unterseeischen Schelfbrücke.

Die Hauptinsel Malta ist 246 Quadratkilometer groß und erreicht eine Länge von 28 Kilometern und eine maximale Breite von 13 Kilometern. Zwischen ihrem nordwestlichen Ende und der zweiten Hauptinsel Gozo erstreckt sich der 4,4 Kilometer weite Gozokanal. Innerhalb dessen befindet sich die 2,7 Quadratkilometer große Insel Comino.

Das charakteristischste geographische Merkmal Maltas ist die Verschiedenheit seiner Küstenlinien. Gerade auf der Hauptinsel lässt sich das gut beobachten: Die Ost- und die Nordostseite sind von flachen Stränden und weiten Buchten wie der Marsaxlokk Bay und dem Marsamxett Harbour geprägt.

Im Südwesten und Norden hingegen finden sich sehr scharf gezeichnete Küstenabschnitte mit Felsformationen und grottenähnlichen Einschnitten. Die Dingli Cliffs im Ta’ Dmejrek stellen mit 253 Metern die höchste Erhebung des Landes dar.

Malta ist die Hauptinsel der drei Inseln, während Gozo und Comino kleiner und touristisch weniger stark besucht sind. Foto: Adobe Stock © Anibal Trejo

Gozo, die zweite Hauptinsel, ist wiederum 67 Quadratkilometer groß und misst eine Länge von 14,3 Kilometern und eine Breite von bis zu 7,25 Kilometern. Im Westen Gozos, an der Schwarzen Lagune, nahe dem Dwejra Point, ragt ebenfalls ein großer Kalksteinfelsen aus dem Meer: der 60 Meter hohe Fungus Rock.

Aufgrund der extremen Wasserarmut finden sich weder auf Malta, Gozo noch auf Comino permanente Flüsse. Im Winter kommt es hin und wieder vor, dass sich nach starken Niederschlägen manche ausgetrockneten Bachbetten zeitweise mit Regenwasser füllen.

Die dadurch entstehenden, meist kleinen, Rinnsale laufen in engen Felsentälern zusammen. In diesen sogenannten „Wieds“ verdunsten sie nicht so schnell wieder. An der Nordküste Gozos findet sich der längste zeitweilige Bachlauf. Er kann im Wied il-Għasri beobachtet werden, der in eine fjordähnliche Meeresbucht abfließt.

Von den Phöniziern bis in die Gegenwart: Maltas wechselvolle Geschichte

Die kleine, aber strategisch wichtige Inselgruppe Maltas spielte in ihrer langen und turbulenten Geschichte eine wichtige Rolle im Kampf verschiedener Mächte um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum. Außerdem war sie im Zusammenspiel zwischen dem aufstrebenden Europa und den älteren Kulturen Afrikas und des Nahen Ostens immer wieder relevant.

Infolgedessen wurde die maltesische Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg durch die Fremdherrschaft verschiedener Mächte geprägt, darunter die

Phönizier,

Römer,

Griechen,

Araber,

Normannen,

Sizilianer,

Schwaben,

Aragonier,

Hospitaliter,

Franzosen und

die Briten.

Die frühesten archäologischen Funde auf Malta stammen aus der Zeit um 5000 v. Chr. Neolithische (jungsteinzeitliche) Bauern lebten in Höhlen oder in Dörfern und stellten Töpferwaren her, die denen des heutigen Ostsizilien ähnelten.

Zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert v. Chr. kam es zu Kontakten mit einer semitischen Kultur. Die Beweise sind jedoch spärlich. Die wenigen Inschriften, die auf Malta gefunden wurden, sind ein wichtiger Hinweis auf die Anwesenheit der Phönizier.

Aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. gibt es wiederum stichhaltigere Beweise für die karthagische Präsenz. Sicher ist, dass Malta im Jahr 218 v. Chr. unter römische politische Kontrolle geriet und Teil von Sizilien war. Der Apostel Paulus erlitt im Jahr 60 n. Chr. auf Malta vermutlich Schiffbruch und bekehrte die Einwohner wohl zum Christentum.

Maltas Geschichte ist genauso spannend wie kriegsbelastet. Foto: Adobe Stock © Fred

Es folgten Fremdherrschaften bereits genannter Mächte, bis Malta 1800 schließlich an die Briten überging. Die maltesischen Forderungen nach lokaler Autonomie wurden von Großbritannien zurückgewiesen, ließen aber nie nach. 1921 wurde die Selbstverwaltung auf dyarchischer Basis (Doppelherrschaft) gewährt.

Großbritannien behielt dabei die Kontrolle über auswärtige und militärische Angelegenheiten, während eine neu geschaffene maltesische Legislative für lokale Angelegenheiten zuständig war. Dieses Abkommen wurde 1933 vor allem aufgrund des maltesischen Widerstands gegen die Einführung des Englischen anstelle des Italienischen als Amtssprache Maltas widerrufen. Damit kehrte Malta zu einem streng kolonialen Regime zurück, in dem die volle Macht in den Händen des Gouverneurs lag.

Maltas strategische Lage: Segen und Fluch

Maltas strategisch günstige Lage im Mittelmeer lässt sich gerade im Bezug auf den zweiten Weltkrieg als Fluch und Segen bezeichnen. So spielte die Insel während des Krieges als Stützpunkt der alliierten Mächte eine wichtige Rolle. Sie wurde von deutschen und italienischen Flugzeugen dabei allerdings schwer bombardiert. Am Ende des Krieges war Malta völlig zerstört.

Im Jahr 1942 wurde der Insel Malta das Georgskreuz verliehen, eine britische Auszeichnung für große Tapferkeit, in Anerkennung der Tapferkeit der Malteser im Krieg. Nach dem Krieg wurde die Bewegung für die Selbstverwaltung stärker. Das Land Malta wurde von Großbritannien unabhängig und trat 1964 dem Commonwealth bei.

Am 13. Dezember 1974 wurde Malta zur Republik erklärt. Eine 2-Euro-Münze aus dem Jahr 2015 erinnert an das entscheidende Datum. Im Jahr 2004 schließlich wurde das Land in die Europäische Union (EU) aufgenommen. Aufgrund der engen Verbindung mit dem Kontinent, insbesondere mit Südeuropa, herrscht in Malta bis heute eine europäische Atmosphäre vor.

Mehr als nur Tourismus: Maltas wirtschaftliche Bedeutung

Malta gilt als wohlhabender Staat mit stabilem Wirtschaftswachstum. Die beiden traditionellen Wirtschaftszweige sind die Fischerei und die Landwirtschaft. Angebaut werden vor allem Kartoffeln, Melonen, Getreide, Zitrusfrüchte sowie Wein.

Auf Comino wird außerdem noch in traditioneller Weise Schafzucht betrieben. Auf der Hauptinsel ist die Fischerei heute unbedeutend. Auch die Landwirtschaft hat hier kaum noch Bedeutung. Gozo wiederum lebt noch heute hauptsächlich von beiden Wirtschaftszweigen.

Ein beachtlicher Teil des BIP Maltas (13 Milliarden Euro im Jahr 2020) wird heute durch den Tourismus verdient. Malta ist bekannt und beliebt als Urlaubsland – nicht nur unter Deutschen. Viele Briten und Italiener reisen für ihren Urlaub ebenfalls auf die Inseln.

Gerade in den Sommermonaten ist Malta auch unter Sprachreisetouristen sehr beliebt. Es gibt viele Sprachschulen, an denen vorwiegend junge Menschen ihr Englisch verbessern können. Die Tourismuszahlen Maltas steigen seit Jahren konstant, wobei die Corona-Pandemie selbstverständlich einen herben Rückschlag bedeutete.

Obwohl Maltas BIP sich nicht allein durch den Tourismus bildet, spielt dieser eine wichtige Rolle. Foto: Adobe Stock © seligaa

Spannend ist zudem Maltas Rolle rund ums Glücksspiel. Malta war der erste Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Regeln und Vorschriften zu Online-Glücksspielen einführte. Noch heute ist die Insel der wichtigste Standort der EU für Anbieter von Online-Glücksspielen. Zudem ist sie Austragungsort diverser Live-Turniere etwa im Pokerbereich sowie beliebtes Reiseziel für Gäste, die gerne Zeit in Spielcasinos verbringen.

Unter dem Namen Malta Gaming Authority (MGA) agiert die öffentliche Aufsichtsbehörde, die für die Kontrolle aller Formen des Glücksspiels in Malta verantwortlich ist. Sie erteilt außerdem die Remote Gaming Licenses (Glücksspiellizenzen) an Spielveranstalter, die in Onlinecasinos, Poker, Sportwetten, P2P, Lotteriespiele und sonstige Casinospiele und Spiel-Plattformen anbieten möchten.

In der gesamten EU finden sich führende Casinos im Onlinebereich, die von der MAG lizensiert wurden. Eine gültige Glücksspiel-Lizenz ist aber nur eines von vielen Kriterien, die die Onlinecasinos erfüllen müssen, um zu den besten zu gehören, denn sie werden von unabhängigen Experten überprüft. Besonders wichtig sind Aspekte wie Sicherheit und Datenschutz, hochwertige Spiele, faire Auszahlungsraten und ein kompetenter Kundenservice.

Malta als Kleinstaat profitiert insgesamt von geringen Transaktionskosten. Vorstände der größten Unternehmen können sich schnell persönlich treffen und Absprachen halten. Man kennt sich untereinander, die Informationsbeschaffung geht schnell und zuverlässig. Ebenfalls als ökonomischer Vorteil auf Malta gelten die flache Verwaltungsstruktur sowie die gute lokale Koordination der öffentlichen Verwaltung.

Urlaub auf Malta 1: Wer wann weshalb hierherreisen sollte

Warum Urlaub auf Malta?

Urlaub auf Malta lohnt sich für verschiedene Urlaubsvorlieben aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass die Malteser für ihre Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Großzügigkeit gegenüber Fremden bekannt sind. Diese Eigenschaft wird bereits in der Apostelgeschichte in Bezug auf die Erfahrungen des Apostels Paulus beschrieben, der, wie bereits erwähnt, 60 n. Chr. vor Malta Schiffbruch erlitten haben soll.

Der Inselstaat hat für Schlemmer und Genießer ebenfalls eine Menge zu bieten. Etliche traditionelle Restaurants bieten eine Auswahl köstlichster Speisen an. Eines der bekanntesten Gerichte und gleichzeitig ein Nationalgericht ist das maltesische Kaninchen. Neben diesen Fleischgerichten in unterschiedlichsten Varianten gibt es aber auch vegetarische Highlights.

In Malta kommen Feinschmecker definitiv auf ihre Kosten. Foto: Adobe Stock © olly

Da die maltesische Küche aufgrund der Geschichte der Insel unterschiedliche kulturelle Einflüsse prägen, sind etwa auch viele italienische Rezepte in die Kochbücher der Einheimischen gewandert. Sehr gerne bestellt werden maltesische Ravioli. Sie sind deutlich größer als jene, die man vielleicht aus dem Italienurlaub kennt und haben deshalb mehr Inhalt. Gefüllt sind sie in der Regel mit einem milden Schafskäse.

Natürlich ist Malta auch ein Badeparadies schlechthin. Obwohl sie sehr touristisch sind, finden sich auf den Inseln dennoch zahlreiche kaum besuchte Buchten. Viele der Touristen bevorzugen die großen bekannten Strände und fahren die Küsten nicht auf der Suche nach Alternativen ab. Das ist die Chance für all diejenigen, die Privatsphäre und ruhigere Badestellen bevorzugen.

Ebenfalls lohnend ist ein Abstecher zum bereits erwähnten Ghasri Valley auf Gozo. Mit der Fähre im Norden Maltas kann schnell nach Gozo übergesetzt werden, von wo aus sich das Valley etwa mit einer Jeep-Safari leicht erreichen lässt.

Ein paar Felsstufen hinab in die Schluchten und schon kann im Meerwasser gebadet werden, das mehrere hundert Meter als schmaler Wasserarm ins Landesinnere hineinragt. Spätestens hier kommt man zur Ruhe und kann die einzigartige Stimmung des Wieds genießen.

Wann ist die beste Reisezeit für die Inseln?

Wie bei etlichen anderen Urlaubszielen im Mittelmeer lässt sich auf Malta das gesamte Jahr über einen schönen Urlaub verbringen. Für einen besonders sonnigen Sommerurlaub auf einer der kleinen und flachen Inseln, sollte man aber bestimmte Monate beachten.

Die beste Reisezeit für Malta ist von Juni bis Oktober. In diesen Monaten kann davon ausgegangen werden, dass das Wetter in Malta stets gut bis sehr gut ist und die Sonne den ganzen Tag scheint.

Schon im April beginnen die Temperaturen zu steigen und im Mai liegen sie bereits bei durchschnittlich 24 °C. Wer es nicht allzu heiß möchte, kann schon vor der Hochsaison anreisen, muss dann aber nachts mit Temperaturen um die 15 °C rechnen.

Juli und August gelten als die heißesten Monate. 32 °C am Tag sind hier keine Seltenheit. Auch Regenschauer bringen zu dieser Jahreszeit nicht wirklich Erfrischung, da es in diesen Monaten kaum regnet. Durchschnittlich kommt es an einem Tag im Juli und an drei Tagen im August zu Regen.

Im September beginnen die Temperaturen leicht zu sinken. Dennoch sind tagsüber Temperaturen bis 28 °C hier keine Seltenheit. Selbst der Oktober ist mit 25 °C noch warm und mit vielen Sonnenstunden gesegnet. Selbst ein Bad im Meer ist hier noch möglich, da das Wasser meist noch rund 23 °C warm ist. Lediglich mit etwas mehr Regen muss man sich anfreunden.

In hellem Sonnenschein erstrahlen die kleinen, schönen Gassen Valettas besonders einladend. Foto: Adobe Stock © Kavalenkava

Urlaub auf Malta 2: Must-Sees, Geheimtipps und Aktivitäten

Was man auf Malta gesehen haben muss

Es gibt einige echte „Must-Sees“ auf Malta, die Reisende selbst bei einem kurzen Trip nicht verpassen sollten. Dazu gehören unter anderem folgende Sehenswürdigkeiten:

- Valetta: Maltas Hauptstadt ist nicht nur Ausgangspunkt für viele weitere Sightseeing-Trips, sondern auch eine Attraktion an sich. Die Stadt zieht jeden Urlauber mit ihren kunstvollen Häusern mit den bunten Türen und Balkonen und den vielen blühenden Gärtchen in ihren Bann.

- Die St. John’s Co-Cathedral: In Valletta führt kein Weg an der prächtigen St. John’s Co-Cathedral vorbei. Von außen mag die Kathedrale eher unscheinbar sein. Im Inneren dagegen ist sie kunstvoll dekoriert. Die Wände und Decken sind mit kostbaren Materialien verziert und mit Gemälden Caravaggios verschönert.

- Die Drei Städte: Die drei Städte sind ein Oberbegriff für die drei gegenüber von Valetta liegenden Städte Cospicua, Vittoriosa und Senglea. Sie alle haben nicht nur einen ganz eigenen Charme, der Blick hinüber nach Valetta ist ebenfalls fantastisch.

- Die Blaue Grotte: Auf der Insel Comino lässt sich Maltas vielleicht schönste Natur-Sehenswürdigkeit besichtigen. Die blaue Grotte inmitten türkisen Meerwassers liegt entlang der steilen Küste und ist nur mit einem Boot erreichbar. Neben der blauen Grotte gibt es hier noch viele weitere Höhlen, die zusammen ein komplexes Höhlensystem ergeben.

Die Ġgantija-Tempel auf Gozo begeistern nicht nur Archäologiefans. Foto: Adobe Stock © Viliam

Geheimtipps für die Reise nach Malta

Genannte Attraktionen sind selbstverständlich unter Touristen bekannt und sehr beliebt. Daher wollen wir an dieser Stelle noch drei Geheimtipps geben, die vielleicht weniger stark frequentiert werden:

1. Die Coral Lagoon: An Maltas Nordspitze findet sich die Coral Lagoon, auch Devil’s Hole genannt. In dieses natürliche Felsloch, welches das Meerwasser füllt, können sich waghalsige Klippenspringer hinabstürzen.

2. Ein Weintasting im Weingut Meridiana: Im Zentrum Maltas landwirtschaftlichem Kernland (Ta’ Qali) findet man das Weingut Meridiana. Eine Führung durch das idyllische Anwesen sowie ein anschließendes Weintasting der erstklassigen Qualitätsweine sind Pflicht für alle Weinliebhaber.

3. Die Ġgantija-Tempel: Kein Geheimtipp für die Insel Gozo, da allerdings die meisten Touristen auf der Hauptinsel bleiben, sind diese Megalithischen Tempel dennoch oft spärlich besucht. Sie gehören zu den ältesten noch halbwegs erhaltenen freistehenden Gebäuden der Welt und wurden 1980 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Traditionelle Feiertage und Feste auf Malta

Der römische Katholizismus hat einen großen Einfluss auf die maltesische Kultur. Es haben sich verschiedene Traditionen rund um religiöse Feste entwickelt, vor allem zu Ehren der Schutzheiligen der Städte und Dörfer.

Das achtspitzige oder maltesische Kreuz, das 1126 von den Johannitern von Jerusalem eingeführt wurde, wird gemeinhin mit der Identität Maltas in Verbindung gebracht und ist auf der 1-Euro-Münze des Landes abgebildet. Viele katholische Touristen genießen es, die Feste der Malteser zu beobachten und der währenddessen allgemein andächtigen und gleichzeitig feierlichen Stimmung beizuwohnen.

Malta feiert den Karfreitag mit bunten Prozessionen in mehreren Dörfern. Mnarja, das Fest der Heiligen Petrus und Paulus, findet am Wochenende vor dem 29. Juni in den Buskett-Gärten in Rabat statt. Es ist das wichtigste Volksfest des Landes und wird durch Wettbewerbe im Volksgesang und Picknicks mit gebratenen Kaninchen unterstrichen.

Der jährliche Karneval wird in verschiedenen Dörfern Maltas gefeiert. Die wichtigsten Veranstaltungen finden in der Hauptstadt Valletta statt, wo kraftvolle Tänze aufgeführt werden. Der Parata ist einer davon, ein Schwerttanz zum Gedenken an den maltesischen Sieg über die Türken im Jahr 1565. Ebenfalls sieht man häufig Aufführungen des Il-Maltijas, der als der maltesische Nationaltanz gilt.

Der Unabhängigkeitstag Maltas schließlich wird am 21. September und der Tag der Republik am 13. Dezember gefeiert.

Zusammenfassung und Fazit

Zumindest in Europa dürfte es keinen Staat geben, der mit Malta zu vergleichen ist: Badeparadies, gesellschaftlicher Mikrokosmos, Glücksspiel-Nation und zudem mit einer extrem interessanten Geschichte versehen. Das kombiniert mit der malerischen Schönheit der Inseln macht den Staat zu einem echten Geheimtipp, der problemlos anderen Mittelmeerinseln den Rang ablaufen kann.