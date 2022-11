Schönheitsideale im Wandel

Wahre Schönheit kommt von innen. Das zumindest ist das Ideal. In der Realität fällt es nicht immer leicht, sich an diesen Leitspruch zu halten. Denn wer kann schon von sich behaupten, noch nie selbstkritisch in den Spiegel geblickt und sich den einen oder anderen vermeintlichen Makel weggewünscht zu haben? Und nicht immer bleibt es nur beim Wunsch. Oft wird den Schönheitsfehlern der Kampf angesagt, sei es mit Sport, Diäten, Hausmittelchen, Kosmetik oder sogar mithilfe der ästhetischen Medizin.

Allerdings sollten wir uns gut überlegen, welche optischen Eigenheiten wir wirklich loswerden wollen. Denn Schönheitsideale wandeln sich ständig und so mancher Makel kann morgen schon ein Trend sein. Das zeigen diese Beispiele:



Sommersprossen: gehasst und geliebt

Manche Menschen haben viele, andere keine oder nur wenige. Sommersprossen sind kleine Pigmentflecken, die sich vor allem dort zeigen, wo die Haut viel Sonne abbekommt. Und nicht jeder, der Sommersprossen hat, ist immer glücklich mit ihnen, denn dem Ideal gleichmäßiger, reiner Haut entsprechen sie nicht unbedingt. Häufig wird ihnen mit Hausmitteln und Kosmetika der Kampf angesagt oder sie werden unter Make-up versteckt.

Aktuell ist das anders, denn Sommersprossen liegen voll im Trend. Statt Tipps dagegen findet man in Schönheitsratgebern nun haufenweise Ratschläge dafür und wer keine hat, täuscht sie mit Schminke vor oder lässt sie sich sogar tätowieren.



Zahnlücke: Makel oder Markenzeichen?

Eine Lücke vorn zwischen den Schneidezähnen wird medizinisch auch als Diastema bezeichnet und gilt als Zahnfehlstellung. Ein solches Diastema tritt vergleichsweise häufig auf. Aber man bekommt es nur selten zu sehen, denn viele Menschen lassen die Lücke bereits im Kindesalter zahnmedizinisch schließen. In seltenen Fällen ist das notwendig, weil die Zahnlücke beim Essen oder Sprechen stört. Meist wird die Korrektur eines Diastemas aber aus rein kosmetischen Gründen vorgenommen, da eine deutlich sichtbare Zahnlücke als Makel gilt.

Doch nicht jeder lässt die Lücke vom Zahnarzt schließen. Für einige Stars ist sie statt eines Schönheitsmakels sogar ein Markenzeichen. Sängerin Madonna, der Schauspieler Elijah Wood und Model Georgia May Jagger sind prominente Beispiele für den erfolgreichen Mut zur Zahnlücke. Ein kleiner Makel kann also auch einzigartig und besonders attraktiv machen.



Augenringe: betonen statt kaschieren

Wenn in Beauty-Tutorials Augenringe ein Thema waren, dann ging es bislang in der Regel darum, wie sie sich am besten kaschieren lassen. Wer aktuell nach Ratschlägen zu Augenringen sucht, findet aber mitunter Anleitungen, die das genaue Gegenteil zum Ziel haben. Der neueste skurrile Make-up-Trend sind nämlich künstlich herbei geschminkte Augenringe. Hangover-Look nennt sich das dann. In Asien gehen manche Damen für diesen Trend sogar noch einen Schritt weiter. Dort werden die Lider durch kosmetische Eingriffe mitunter künstlich aufgepolstert, damit sie geschwollener wirken.



Idealfigur: kurvig, sportlich oder drall?

Viele Frauen jagen der vermeintlichen Idealfigur nach. Wie die aussehen soll, wurde im Laufe der Zeit aber immer wieder anders definiert. In den 50ern war das kurvige Pin-up-Girl gefragt, schon ein Jahrzehnt später die knabenhafte Twiggy-Figur. Noch vor wenigen Jahren sollte der Po klein und knackig sein, nun ausladend und drall wie bei Kim Kardashian. Es zeigt sich: Schönheitsideale bieten keine verlässliche Orientierung. Und damit stimmt es am Ende wohl doch, dass die wahre Schönheit von innen kommen muss.