Viel Weihnachtsverkehr in Hessen erwartet

Frankfurt/Main - Auf Hessens Straßen wird dieses Jahr vor Weihnachten besonders viel los sein. Nach Informationen des ADAC werden am Freitag lange Staus auf den Autobahnen erwartet. In Hessen seien die A3, die A4 und A5 sowie die A7 stark belastet. Die Reisewelle habe schon Mitte der Woche begonnen und habe schließlich am Freitagnachmittag ihren Höhepunkt. Am Samstag werde es bereits wieder ruhiger, mit längeren Staus rechnet der ADAC dann nicht ...