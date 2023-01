Selbstgemachtes im Nebenerwerb verkaufen

Immer mehr Menschen nutzen ihre Freizeit, um verschiedene Dinge herzustellen. Dank der sozialen Netzwerke und auch dank Etsy, Ebay und Co gibt es nicht nur mehr Möglichkeiten, diese Dinge zu bewerben, sondern diese auch zu verkaufen. Doch wer solche Dinge regelmäßig herstellt und verkauft, handelt gewerblich. Daher kommt hier auch das Finanzamt ins Spiel. So können Sie Ihre selbstgemachten Dinge effektiv im Nebenerwerb verkaufen.

Nebenerwerb, Kleingewerbe, Kleinunternehmen: Was ist was bei der Nebenher-Selbstständigkeit?

Setzen wir uns zunächst einmal mit den Begriffen auseinander. Die Begriffe Nebenerwerb, Kleingewerbe und Kleinunternehmen werden sehr häufig synonym verwendet, bedeuten allerdings durchaus etwas anderes. Beginnen wir beim Nebenerwerb. Wer sein Gewerbe als Nebenerwerb laufen lässt, muss auf bestimmte Grenzen achten. Denn hier macht die Krankenkasse einen deutlichen Unterschied. Wer mehr als 15 Stunden pro Woche in seinem Nebengewerbe tätig ist, wird von der Krankenkasse aus hauptberuflich selbständig eingestuft. Das kann zu erheblichen Problemen führen. Daher ist es wichtig den Nebenerwerb klar zu dokumentieren und auch die Stunden gut zu überwachen.



Aufgrund der zeitlichen Beschränkung ergibt sich in der Regel auch das sogenannte Kleinunternehmen. Hierbei handelt es sich um eine Regelung des Steuerrechts. Wer die Umsatzgrenze im Wirtschaftsjahr von 22.000 Euro nicht überschreitet, erspart sich die monatliche Umsatzsteuer-Voranmeldung und somit sehr viel Bürokratie und Aufwand. Ansonsten ändert sich nichts, da sowohl beim Gewerbeamt als auch beim Finanzamt erst einmal egal ist, ob Sie Ihr Gewerbe nebenberuflich oder hauptberuflich ausüben.



Wie sage ich es dem Arbeitgeber und was darf er mir untersagen?

Es gibt einige Berufsgruppen, bei denen das Nebengewerbe zu einem Problem werden kann. Soldaten und Beamte sind hier besonders zu benennen. Doch auch in anderen Berufen kann es zu Problemen kommen. Hier spielt der Arbeitsvertrag oder der geltende Tarifvertrag eine wichtige Rolle. Gibt es keine Vereinbarungen oder Ausschlüsse zum Nebengewerbe, müssen Sie Ihren Arbeitgeber nicht einmal über Ihre Tätigkeit in Kenntnis setzen. Schwierig wird es meist dort, wo Sie mit Ihrem Angebot in direkte Konkurrenz des Arbeitgebers treten. Hier haben die meisten Arbeitgeber vorgesorgt und schließen dies im Arbeitsvertrag ausdrücklich aus. Sollten Sie vertraglich verpflichtet sein, Ihrem Arbeitgeber Nebentätigkeiten anzugeben und verzichten Sie darauf, kann dies bis zur Abmahnung und Kündigung führen. Es ist in diesem Sinne immer besser mit offenen Karten zu spielen.

Wer darf was mit welcher Genehmigung herstellen und verkaufen? Ein Überblick über die wichtigsten Fragen

Nicht alles, was Sie selbst herstellen können, dürfen Sie auch verkaufen. Ein gutes Beispiel sind Lebensmittel. Viele gute Köche sind besonders stolz auf ihre Soßen, ihre Öle oder auch ihre Dips und verteilen diese gerne im Bekanntenkreis. Das ist auch kein Problem, solange es beim Verschenken an Freunde bleibt. Wer Lebensmittel allerdings verkaufen möchte, muss erhebliche Regeln, Vorschriften und auch Einschränkungen beachten. Unter anderem müssen extra dafür zertifizierte Küchen genutzt werden, was die ganze Sache deutlich erschwert. Auch Sachkundenachweise müssen erbracht werden.



Zudem müssen Sie in jedem Fall darauf achten, dass Sie mit Ihren Produkten keine fremden Markenrechte tangieren. Hier kann es schnell zu teuren Abmahnungen kommen. Vor allem bei den Namen der Produkte gilt es sehr vorsichtig zu sein und sich im Vorfeld genau zu informieren, ob es bereits ein ähnliches Produkt auf dem Markt gibt. Dies mag zu Beginn des Nebenerwerbs erst einmal utopisch erscheinen, weil Ihr Unternehmen zu klein ist, um von der Konkurrenz bemerkt zu werden, doch mit steigendem wirtschaftlichen Erfolg steigen dann auch die Probleme deutlich an. Daher ist es zielführend frühzeitig und proaktiv nach diesen Stolperfallen zu suchen und diese zu vermeiden.



Wer sicher gehen möchte, beauftragt einen Anwalt für Markenrecht mit der Prüfung. Dies sind allerdings oftmals unverhältnismäßig hohe Kosten, welche sich nur dann rentieren, wenn Sie mit Ihrem Produkt auf Dauer auch hohe Gewinne erzielen können. Für die meisten selbstgemachten Produkte ist dies in der Regel nicht der Fall.

Selbermachen im Nebenerwerb: Tipps für die Praxis

Damit der Start ins Nebengewerbe gelingt, gibt es einige Punkte zu beachten. Wir beleuchten für Sie die wichtigsten Punkte im Überblick:

Ihr Produkt

Die verschiedenen Möglichkeiten mit Selbstgemachtem Geld zu verdienen sind enorm breit gefächert. Wenn Sie die oben genannten Einschränkungen beachten, können Sie - passend zu Ihren Talenten - die unterschiedlichsten Produkte auf den Markt bringen. Schauen Sie sich aber unbedingt im Vorfeld auf den verschiedenen Plattformen um, ob Ihr Produkt nicht eventuell bereits am Markt erhältlich ist. Zwar belebt Konkurrenz das Geschäft, doch sehr häufig können andere Anbieter aufgrund der geringeren Lebenshaltungskosten ihre Produkte zu einem deutlich günstigeren Preis anbieten. Und Sie sollen ja im Nebengewerbe nicht nur ein Hobby haben, sondern mit diesem auch Gewinne machen. Daher ist es definitiv sinnvoll sich vor Augen zu führen, welche Preise am Markt aufgerufen werden und wo Sie sich mit Ihrem Produkt einordnen können.

Produktion auf Vorrat oder Arbeiten nach Aufträgen?

Diese Frage stellt sich sehr häufig und ihre Antwort hängt von vielen Faktoren ab. Handelt es sich bei Ihrem Produkt um etwas, dass Sie schnell und mit wenig Aufwand herstellen können, dann ist es sinnvoll diese Sachen auf Vorrat zu produzieren, wann immer Zeit ist. Vor allem bei niedrigpreisigen Produkten, welche vor allem über die Stückzahl Gewinn einbringen. Auch bei Kunstobjekten kann es sinnvoll sein diese einfach herzustellen und danach zu präsentieren. Anders sieht es aus, wenn Sie Ihre Kunst dementsprechend nutzen und beispielsweise Tier-Portraits zeichnen können. Hier müssen Sie auf einen Auftraggeber warten und können nicht proaktiv tätig werden.



Denken Sie immer auch an die notwendige Lagerfläche für Ihre Produkte und die Rohstoffe. Auch das kann die Entscheidung beeinflussen.

Bild: stock.adobe.com ©NaMaKuKi

Finden Sie die passenden Vertriebswege

Nicht jedes Produkt ist für jeden Vertriebsweg geeignet. Etsy, eBay oder andere digitale Plattformen bieten die unterschiedlichsten Möglichkeiten die eigenen Produkte zu präsentieren. Doch manch einem genügen diese Plattformen nicht. Ein eigener Onlineshop kann ebenfalls hilfreich sein, um die eigenen Waren an den Kunden zu bringen. In der Regel hilft hier nur austesten, welcher Vertriebsweg sich für Sie rentiert. Denn der Vertriebsweg muss zur Nische und zu den Produkten passen. Hier sind eigene Erfahrungen besonders wichtig. Und keine Sorge, das macht nicht allzu lange viel Arbeit. Denn schnell werden Sie feststellen, welche Wege sich für Sie nicht rentieren und können die Präsentation auf diesen Kanälen einstellen. Die eingesetzte Zeit sollte dementsprechend möglichst profitabel sein.

Schnell versenden, freundlich fordern - Versand und Rechnungsangelegenheiten

Was Kunden neben der Produktqualität am meisten vor Augen bleibt, ist der Versandt und die Verpackung der Waren. Ein schneller und zuverlässiger Versandt zeigt den Kunden, dass diese wertgeschätzt werden. Doch auch bei der Verpackung können Sie punkten. Denn hochwertige und stabile Verpackungen müssen nicht langweilig sein, sondern können unter anderem mit dem eigenen Unternehmens-Namen aufgewertet werden. So bleibt auch die Verpackung selbst im Gedächtnis, was zur Markenbekanntheit beitragen kann. Vor allem bei einem Nebengewerbe ist es wichtig, dass man im Laufe der Zeit Stammkunden aufbaut. Und wer sich mit einer hochwertigen Verpackung auszeichnet, bleibt beim Kunden länger im Erinnerungsvermögen.

Ähnliches gilt auch für die Rechnungsstellung. In vielen Fällen kaufen die Kunden eben nicht auf Vorkasse, sondern erwarten eine Rechnung, welche dann im Anschluss zu begleichen ist. Auch hier kann eine gut und mit Logo gekennzeichnete Rechnung dem Kunden besser im Gedächtnis bleiben.

Nebengewerbe und Marketing

Häufig liest man, dass nur große Unternehmen erfolgreiches Marketing betreiben könnten. Das ist natürlich Quatsch, wenn man einen normalen Marketing-Begriff als Maßstab nimmt. Per Instagram oder andere soziale Netzwerke können Sie auch im Nebengewerbe ganz einfach Marketing für Ihre Produkte betreiben. Doch Marketing ist immer auch ein zweischneidiges Schwert.



Denn Sie haben nur einen bestimmten Vorrat an Produkten und nur ein eingeschränktes Zeitkontingent. Was also, wenn Ihr Marketing durch Zufall oder Glück viral geht und sehr viele Kunden auf einmal Ihr Produkt haben möchten. Können Sie in einem solchen Fall liefern? Wahrscheinlich nicht schnell genug. Und dann ist der Hype leider verpufft und es bleiben viele enttäuschte Besteller. Aus diesem Grund sollten Sie Marketing im Nebengewerbe nur mit viel Bedacht einsetzen.

Arbeiten neben dem Job: Die Zeiteinteilung

Das große Problem im Nebengewerbe ist immer die Zeit. Denn neben der Arbeit ist häufig die eigene Familie ein weiterer, einschränkender Faktor für viele Menschen. Hier hängt viel davon ab, ob Sie im Auftrag Dinge bauen oder erschaffen oder auf Vorrat produzieren. Bei der Produktion auf Vorrat liegt der Vorteil in der deutlich freieren Zeiteinteilung. Haben Sie mal ein paar Stunden Freizeit, können Sie einige Produkte erschaffen. Doch wenn Sie nach Aufträgen arbeiten, ist dies kaum möglich. Hier müssen Sie sich feste Zeiten schaffen, um die Produkte so schnell wie nur möglich liefern zu können. Das bedeutet aber auch, dass Sie den selbständigen Teil der Arbeit in feste Bahnen lenken müssen.



Schauen Sie am besten im Vorfeld, zu welchen Zeiten Sie üblicherweise Freiraum und auch noch Energie haben. Freiraum am späten Abend mag gut klingen, doch ist dann meist die Geduld und die Energie so weit am Ende, dass man kaum mehr etwas sinnvoll produzieren mag und kann. Das Wochenende kann hier erheblichen Spielraum bieten. Doch auch hier möchten die meisten Menschen der eigenen Familie oder den eigenen Freunden mehr Zeit einräumen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll sich im Vorfeld Gedanken zu machen, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie produktiv werden können. Sie werden schnell feststellen, dass neben einer 40-Stunden-Woche die Unterbringung von 15 weiteren Stunden ganz schön herausfordernd sein kann.

Nebenerwerb: Die wichtigsten Do's und Dont's

Wer sich nebenberuflich selbstständig machen sollte, muss sich viele Fragen stellen. Wir haben die wichtigsten Do's und Dont's für Sie zusammengefasst.



Do:



- Legen Sie immer die Hälfte aller Einnahmen zurück. Das spart später unangenehme Nachforderungen

- Vergleichen Sie unterschiedliche Vertriebswege

- Werfen Sie einen Blick auf die Konkurrenz und auf deren Stärke

- Suchen Sie nach einem Alleinstellungsmerkmal Ihrer Angebote (Lokalität, besondere Materialien, etc.)

- Versuchen Sie nicht über den Preis, sondern über die Qualität zu gewinnen

- Investieren Sie die maximale Wochenarbeitszeit von 15 Stunden so gut es geht in Ihr Gewerbe

- Haben Sie Kapazitäten, denken Sie an Marketing und mehr

- Erstellen Sie ein eigenes Logo - machen Sie Ihre Marke sichtbar

- Trennen Sie die Einnahmen aus ihrem Nebengewerbe von ihrem Hauptberuf - das erleichtert den Überblick

- Denken Sie frühzeitig an die Buchführung. Hier gibt es hervorragende Software-Lösungen





Dont's:

- Übernehmen Sie sich nicht. Die Zeit ist begrenzt und zu viele Aufträge führen schnell zu Stress.

- Denken Sie an die Work-Life-Balance. Niemandem ist geholfen, wenn Sie Freunde oder Familie vernachlässigen oder selbst ausbrennen.

- Versuchen Sie nicht in einen Preiskampf mit der Konkurrenz einzusteigen. Am Ende verlieren beide.

- Versuchen Sie nicht zwanghaft Ihr Angebot zu erweitern. Bleiben Sie sich selbst treu.

- Wagen Sie nicht zu schnell den Sprung in die vollständige Selbständigkeit. Lernen Sie den Markt über Jahre kennen.

- Kaufen Sie nicht im großen Maße Waren für die Produktion, wenn Sie den Markt und die Vertriebsmenge nicht kennen.

- Verlassen Sie sich bei finanziellen Entscheidungen nicht auf den Erfolg des Nebengewerbes.



Der große Sprung: Soll ich es hauptberuflich machen?

Was ist, wenn das Geschäft richtig brummt? Sie verkaufen die im Nebengewerbe erzeugten Produkte in so großer Menge, dass Sie mit dem Gedanken spielen, Ihren Nebenerwerb hauptberuflich zu machen. So manche Karriere hat mit diesem einen Schritt begonnen. Doch sollten Sie dabei einige Punkte bedenken. Vor allem die laufenden Kosten spielen hier eine wichtige Rolle. Während im Nebengewerbe die Krankenversicherung in Teilen noch vom Arbeitgeber getragen wurde, sieht dies anders aus, wenn Sie Ihr eigener Arbeitgeber sind. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrer Kalkulation die Kosten auf keinen Fall unberücksichtigt lassen dürfen. Sollte die Nachfrage nach Ihren Produkten allerdings so hoch sein, dass Sie das problemlos kompensieren können, steht einer Selbständigkeit nichts im Wege. Denken Sie aber daran, dass nicht jeder Mensch für die Selbstständigkeit geschaffen ist. Den großen Sprung zu wagen ist nicht immer einfach. Nehmen Sie sich in jedem Fall ausreichend Zeit für diese Entscheidung. Noch schwieriger wird die Entscheidung, wenn Sie nicht nur auf sich selbst achten müssen, sondern auch Ihre Familie von einer solchen Entscheidung betroffen sein kann. Wer Kinder hat wird deutlich seltener die finanzielle Sicherheit riskieren als Singles.

Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend kann man sagen, dass es mehr als nur sinnvoll ist, ein Nebengewerbe zu eröffnen, wenn man Dinge selbst produzieren kann. Denn ein zweites Standbein kann in der aktuellen Lage beinahe jeder von uns gebrauchen. Vor allem aber können viele Menschen dank der sehr guten Netzwerke wie Etsy oder auch eBay mit ihrem Hobby Geld verdienen und sich somit ein kleines Zubrot gestalten.

Der besonders große Vorteil in der heutigen Zeit ist und bleibt das Internet. Während man in früheren Zeiten Selbstgemachtes höchstens auf dem Flohmarkt oder dem Kirchenbasar verkaufen konnte, steht einem heute die Welt offen. Wer es schafft mit seinen Produkten eine Nische zu finden, in welcher die Konkurrenz noch klein ist, kann sogar gewaltige Erfolge verzeichnen. Vor allem, weil die Interessen weltweit unterschiedlich ausfallen. Es kann sein, dass Schlüsselanhänger aus Paracord oder auch Ringe aus Holz in Asien gerade im Trend liegen und Sie mit Ihren Produkten auf dem asiatischen Markt erfolgreich sind. Das kann bedeuten, dass der Sprung in die volle Selbstständigkeit ebenfalls möglich wird.



Grundsätzlich ist es allerdings so, dass Sie sich bewusst machen müssen, dass ein Nebengewerbe auch ein anderes Mindset benötigt. Dinge, die Sie früher als Hobby oder zum Spaß gemacht werden "müssen" jetzt von Ihnen für die Arbeit gemacht werden. Es verschieben sich einige Prioritäten. Das kann für viele Menschen problematisch sein, doch viele andere haben damit kein Problem. Wenn Sie sich fokussieren können und weiterhin mit Begeisterung bei der Sache sind, ist es in jedem Fall sinnvoll, den Sprung in das Nebengewerbe zu wagen. Denn ein Risiko besteht nicht, da Sie weiterhin ganz normal angestellt und versichert sind. Die Kosten für die Gewerbeanmeldung sind zudem so gering, dass Sie auch ein Fehlschlag nicht finanziell treffen wird.



Wir wünschen in jedem Fall viel Glück beim Sprung ins Wasser und im neuen beruflichen Standbein.