VfL 96 bleibt im Mittelfeld hängen - Wieso gegen Zorbau kein Sieg gelingt

Halle (Saale)/MZ - Die Serien wachsen und wachsen. Durch das 1:1 im Heimspiel gegen Blau-Weiß Zorbau am Samstag ist der VfL Halle 96 in der Fußball-Oberliga nun seit sieben Spielen ungeschlagen. Mit seinem Ausgleichstreffer in der 85. Minute baute zudem Torjäger Tommy Kind seine persönliche Erfolgsserie aus. In jedem der vergangenen fünf Spiele hat der 32-Jährige getroffen, steht nun bei elf Saisontoren.

Klingt erstmal alles gut. Trotzdem regierte nach dem Remis bei den Kickern vom Zoo der Frust. „Es ist ärgerlich, zu Hause gegen Zorbau musst du gewinnen“, sagte Kind. „Wir haben zwei Punkte verschenkt“, meinte Interimstrainer Gilbert Hernandez.

Der Anspruch des Vorjahreszweiten ist es natürlich, einen Aufsteiger vor heimischer Kulisse zu schlagen. Chancen waren dafür auch genug da. Die Verwertung passte aber nicht. So scheiterte Kind in der 50. Minute mit einem Elfmeter an Zorbaus Keeper Dominic Heine. „Das muss man auch mal anerkennen, der Torhüter hat überragend gehalten. Einen Kopfball holt er klasse raus und mein Elfmeter war auch nicht so schlecht geschossen“, sagte Kind.

Immerhin saß der zweite Strafstoß des Angreifers in der Schlussphase. Es war aber nur Schadensbegrenzung. „Das Remis hilft uns in der Tabelle nicht wirklich weiter“, ärgerte sich Hernandez. Der VfL bleibt auf dem neunten Platz hängen.