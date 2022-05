Vertrag über Wittenberger Projekt liegt auf Eis

Mitten in der Sommerpause kam der Bauausschuss am 2. August 2021 zu einer Sondersitzung in Reinsdorf zusammen. Teil war auch ein Ausflug zum künftigen Erdbeer-Gelände (Foto) auf Nudersdorfer Gebiet.

Wittenberg/MZ - Erstaunlich geräuschlos hatte nach all dem monatelangen Hickhack um die Erdbeeranlage bei Nudersdorf am 29. September 2021 der so genannte Gestattungsvertrag über die Zufahrt den Wittenberger Stadtrat passiert. Nicht einhellig, aber doch mit deutlicher Mehrheit hatten die Stadträte dem Vertrag zugestimmt, der als eine notwendige Voraussetzung zum Bau der Anlage gilt. Befangenheit meldete niemand an, als die Ratsvorsitzende Franziska Buse (CDU) vor der Debatte auf das Mitwirkungsverbot hinwies. Zweifel kamen erst - aber unmittelbar - im Nachhinein auf: Ein Stadtrat hatte Geschäftsbeziehungen zu dem Investor. Zum Zeitpunkt des Beschlusses hätten diese aber nicht mehr bestanden, erklärte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) in dieser Woche gegenüber der MZ, nachdem das Thema in der Stadtratssitzung am 2. Februar nochmals aufgeploppt war.