Versuchtes Tötungsdelikt in Wittenberg

WIttenberg/MZ - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Sonntagmorgen gegen einen 23-jährigen Mann aus Wittenberg wegen eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil eines ebenfalls aus der Lutherstadt stammenden 20-jährigen Mannes. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hervor.

Nach deren derzeitigen Erkenntnissen soll es in einer Wohnung in der Rothemarkstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein. Der Geschädigte habe schwere Verletzungen am Kopf- und im Rumpfbereich davongetragen. Auch die tatverdächtige Person soll währenddessen ebenfalls im Bereich des Kopfes und des Rumpfes verletzt worden sein.

Die durch einen 14-jährigen Zeugen informierten und umgehend am Tatort eingetroffenen Polizeikräfte konnten den 23-jährigen Beschuldigten noch vor Ort vorläufig festnehmen. Nach Erstversorgung durch die eingetroffenen Rettungskräfte, wurden beide Personen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Verletzungsgrad des Geschädigten wurde als lebensbedrohlich eingestuft.

Etwaige Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können beziehungsweise bereits gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter 0340/6000-291 beziehunsweise per E-Mail an [email protected] zu wenden.