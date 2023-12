Im schlimmsten Fall kann die Hausratversicherung sogar den finanziellen Ruin verhindern, wenn beispielsweise ein Sturm, ein Einbrecher oder ein Feuer den gesamten Hausrat zerstört hat. Gerade Unwetterkatastrophen wie Starkregen, Sturm und Hagel verursachen Elementarschäden und kommen immer wieder vor. Die Schäden am Gebäude übernimmt die Gebäudeversicherung, wenn eine Elementarschadensklausel vereinbart ist. Den Hausrat müssen alle, die keine Hausratversicherung haben, selbst ersetzen.

Was genau ist in der Hausratversicherung versichert?

Wenn durch ein Hochwasser das Wasser in der Wohnung steht, kommt die Hausratversicherung für den Schaden an Haushaltsgegenständen auf. Das Haus selbst und alle damit fest verbundenen Teile sind in der Gebäudeversicherung versichert. Bild: Pixabay © 652234 (CC0 Public Domain)

Bei den meisten Versicherern gibt es verschiedene Tarife. Der sogenannte Basis- oder Grundtarif bietet günstigen Versicherungsschutz bei vergleichsweise geringen Leistungen. In den Premiumtarifen sind die Leistungen besser, dafür die Beiträge entsprechend höher. Wer eine neue Hausratversicherung abschließen möchte, sollte sich die verschiedenen Tarife und die enthaltenen Leistungen genau ansehen.

Grundsätzlich deckt die Hausratversicherung Schäden ab, die durch Brand, Einbruchdiebstahl, Sturm oder Hagel am beweglichen Hausrat entstehen, also an Kleidung, dem Computer, Möbeln oder Geschirr. In einigen Tarifen sind weitere Leistungen enthalten, wie Überspannungsschäden, wie sie durch einen Blitzschlag entstehen können, oder Wertgegenstände bis zu einer bestimmten Summe.

Dabei wissen viele Versicherungsnehmer nicht, dass die Hausratversicherung auch für Schäden aufkommt, die außerhalb eigenen Zuhauses entstehen. Bei einigen Versicherern sind solche Schäden ebenfalls Vertragsbestandteil. Sie deckt Schäden ab, die während eines Aufenthaltes in einem Hotel oder einer Ferienwohnung entstehen, wenn beispielsweise etwas gestohlen wird. Diese Klausel gilt weltweit und für eine Höchst-Aufenthaltsdauer von drei Monaten. Sie ist für alle Versicherungsnehmer interessant, die regelmäßig oder sehr häufig auf Reisen sind.

Die Versicherungssumme richtig ansetzen – Unterversicherung vermeiden

Es ist wichtig, die Versicherungssumme genau zu kalkulieren. Ist sie zu gering vereinbart und der Hausrat ist viel mehr wert, kann es im Schadensfall zu Ärger kommen und die Versicherung zahlt nur einen prozentualen Wert des tatsächlichen Schadens. Wenn die Versicherungssumme beispielsweise mit 60.000 Euro vereinbart ist, der Hausrat aber einen tatsächlichen Wert von etwa 100.000 Euro hat liegt eine Untersicherung vor. Es sind nur 60 Prozent des eigentlichen Wertes versichert. Die Versicherung kann jetzt im Schadensfall ebenfalls den Auszahlungsbetrag kürzen. Entsteht beispielsweise ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro, zahlt die Versicherung nur 60 Prozent dieses Wertes aus, nämlich 18.000 Euro. Den restlichen Schaden muss der Versicherungsnehmer selbst tragen.

Wer eine Unterversicherung vermeiden will, setzt am besten eine Pauschale pro Quadratmeter an. Die Versicherer schlagen dafür im Allgemeinen eine Versicherungssumme von 650 Euro pro Quadratmeter an. Damit können Versicherungsnehmer die Unterversicherung und die damit einhergehenden Leistungskürzungen verhindern. Für einen normalen Haushalt mit einer 70 Quadratmeter großen Wohnung ist also eine Versicherungssumme 45.500 Euro ausreichend. Wer Wertgegenstände in der Wohnung hat oder eine höherwertige Einrichtung, sollte die Versicherungssumme entsprechend anpassen und die Wertgegenstände und deren Wert bei Vertragsabschluss genau nennen.

Tipp: Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit zu überprüfen, ob die Versicherungssumme bei der Hausratversicherung noch korrekt ist. Denn mit den Jahren kommen immer mehr Gegenstände dazu, teilweise mit höherem Wert.

Was genau zahlt die Hausratversicherung?

Die Hausratversicherung ist eine Neuwertversicherung. Das bedeutet, dass der Versicherungsnehmer im Schadensfall das Geld bekommt, das für die Wiederbeschaffung eines Objektes notwendig ist. Dieser Wert kann unter den Anschaffungskosten liegen, weil beispielsweise das TV-Gerät, das nicht mehr state-of-the-art ist, aktuell weniger kostet als bei der ersten Anschaffung.

Bei gestohlenem oder irreparabel zerstörtem Hausrat zahlt die Versicherung den aktuellen Wiederbeschaffungspreis, sodass sich ein Versicherter von dem Geld ein gleichwertiges Objekt zum aktuellen Preis kaufen kann. Ist der Hausrat nicht so stark beschädigt, übernimmt die Hausratversicherung die Reparaturkosten. Sind die Objekte zwar beschädigt, aber noch ohne Einschränkung nutzbar, zahlt die Versicherung die Wertminderung.

Hausratversicherung zahlt nicht immer bei grober Fahrlässigkeit

Schäden, die durch grob fahrlässiges Verhalten entstehen, sind häufig ebenfalls versichert, aber nicht alle. Wer seine Waschmaschine oder die Spülmaschine laufen lässt und dann für längere Zeit nicht in der Wohnung ist, handelt grob fahrlässig. Der Versicherer ist nicht verpflichtet den Schaden zu begleichen. Wie das im Einzelfall geregelt ist, steht im Kleingedruckten des Versicherungsvertrages. Es ist unbedingt empfehlenswert, auch die kleingedruckten Klauseln, die ebenfalls Vertragsbestandteil sind, genau zu lesen. Nur wenn grobe Fahrlässigkeit ausdrücklich erwähnt ist, ist sie auch versichert.

Was tun im Schadensfall?

Im Fall eines Einbruchs gibt es von der Versicherung eine Stehlgutliste. Darüber hinaus ist eine Anzeige bei der Polizei notwendig. Bild: Pixabay © lucykaef (CC0 Public Domain)

Kommt es zu einem Versicherungsfall, muss der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringen, was genau beschädigt, zerstört oder gestohlen wurde. Dafür ist es ratsam, Kaufbelege aufzubewahren, persönliche Papiere zu kopieren und Fotos vom Hausrat zu machen. Mit diesen Belegen lässt sich der entstandene Schaden beweisen.

Im Schadensfall schickt der Versicherer ein Schadenprotokoll. Dieses muss der Versicherte sorgfältig ausfüllen und alle Verluste detailliert auflisten. Dazu gehören auch die konkreten Werte der verschiedenen Objekte, die in der Schadensmeldung genannt sind. Quittungen und Fotos helfen als Belege.

Vor dem Kauf von Ersatz oder der Beauftragung eines Handwerkers ist es ratsam, auf das OK der Versicherung zu warten.

Prämienhöhe sehr unterschiedlich

Die verschiedenen Versicherer haben nicht nur verschiedene Tarife mit unterschiedlich hohen Beiträgen. Auch zwischen den einzelnen Versicherern gibt es erhebliche Beitragsunterschiede für die gleiche Versicherungsleistung. Das liegt daran, dass die Versicherer das gesamte Bundesgebiet in Risikozonen einteilen. Grundlage dafür ist die Schadenshäufigkeit in einer Region.

Deshalb kann es sinnvoll sein, die Prämien zu vergleichen. So lässt es sich vermeiden, am Ende das Doppelte oder gar Dreifache gegenüber dem günstigsten Angebot zu bezahlen.

Fazit

Niemand sollte auf eine Hausratversicherung verzichten. Vor der Unterschrift unter den Vertrag ist es allerdings sinnvoll, das Kleingedruckte genau zu lesen und die Angebote von mehreren Versicherungen miteinander zu vergleichen.