Verschiedene Karrierewege von Ärzten

Trotz der über 500.000 praktizierenden Ärzte in Deutschland wird hierzulande von einem Ärztemangel gesprochen. Dieser Umstand impliziert für die Absolventen eines Medizinstudiums sehr gute Karriereaussichten.

Die klassische Laufbahn einer Ärztin oder eines Arztes vollzieht sich in der Regel innerhalb von Krankenhäusern oder Arztpraxen. Da die medizinische Ausbildung sehr fundiert ist, sind Ärzte allerdings auch in anderen Branchen gefragt.

Karriereschritte in der Medizin

Eine ärztliche Ausbildung startet mit einem Hochschulstudium. Nach Abschluss desselben und mit der damit verbundenen Approbation stehen den Absolventen, die sich jetzt Assistenzärzte nennen dürfen, zahlreiche Wege für ihre Karriere offen.

Im medizinischen Bereich können sie eine Stelle in einem Krankenhaus antreten oder sich für eine Arztpraxis entscheiden. Dabei unterstützen sie die Betreuung und Behandlung von Patienten, assistieren bei Operationen und übernehmen allgemeine Dokumentationen.

Stationär im Krankenhaus

Die Phase als Assistenzarzt im Krankenhaus dauert bis zu 6 Jahre und endet mit der Facharztprüfung. Operationen dürfen nur unter Anleitung vorgenommen werden, die Aufgaben im Krankenhausalltag beschränken sich auf Routineuntersuchungen der Patienten und auf Medikationsanweisungen.

Facharzt

Da in Deutschland der Facharztstandard gilt, ist dies der am häufigsten anzutreffende Arzttyp. Die Ausbildung ist notwendig, damit die Tätigkeit als Vertragsarzt der gesetzlichen Krankenkassen anerkannt wird. Der Facharzt übernimmt innerhalb des Krankenhauses alle Tätigkeiten, die mit seiner Spezialisierung zusammenhängen.

Oberarzt

Offene Stellen für Oberärzte sind rarer gesät, wird doch eine langjährige Berufserfahrung vorausgesetzt. Im Krankenhaus führt der Oberarzt komplexe Operationen durch, nimmt eine leitende Stellung in seinem Fachbereich ein und koordiniert die ihm unterstellten Ärzte. Als leitender Oberarzt ist er der Stellvertreter des Chefarztes.

Chefarzt

Der Chefarzt steht an der Spitze einer Abteilung und leitet einen eigenen Fachbereich. Er muss einige Zeit als leitender Oberarzt gearbeitet haben und besitzt Management-Fähigkeiten. Zusätzlich koordiniert der Chefarzt die Arbeit der Oberärzte und überwacht die Ausbildung.

Ärztlicher Direktor

Der ärztliche Direktor bekleidet den höchsten Rang innerhalb der Krankenhaushierarchie. Er leitet die Einrichtung in Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung und einem Geschäftsführer.

Ambulante Laufbahn in einer Arztpraxis

Außerhalb des Krankenhauses gründet der Arzt eine Praxis oder tritt einer bestehenden bei. Die ambulante Berufslaufbahn offeriert eine hohe medizinische Freiheit und bietet eine Menge Entfaltungsmöglichkeiten. Andererseits muss sich um das gesamte Management gekümmert werden. Zudem fallen Raum- und Gerätekosten an.

Daher arbeiten viele Ärzte in einer Ärztegemeinschaft. Eine solche Kooperation ist in drei Formen möglich. Zum einen kann einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) beigetreten werden. Oder es wird sich einem medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) angeschlossen. Auch das Jobsharing, also die gemeinsame Nutzung einer Arztpraxis zusammen mit einem Kollegen, ist möglich.

Alternative Berufe für Ärzte

Die Aussichten eines Arztes beschränken sich nicht auf die klassischen Karriereleitern. Das Wissen eines Arztes ist in vielen Branchen und Berufen gefragt. Nachfolgend werden einige Möglichkeiten aufgeführt.

Professor an der Universität

Eine beliebte Möglichkeit ist die Unterrichtung des medizinischen Nachwuchses. Neben der eigentlichen Lehre an der medizinischen Fakultät sind Ärzte auch als Dozenten in anderen Fächern wie Biologie, Psychologie und Genetik gefragt.

Forschung & Wissenschaft

Viele Bereiche innerhalb der Medizin sind noch nicht erforscht. Daher zieht es viele Mediziner in die Wissenschaft. In einem Pharmaunternehmen oder an einem Forschungsinstitut können die Wirkmechanismen von Krankheiten untersucht und neue Medikamente und Therapien entwickelt werden.

Fachjournalist für Medizin

In diesem Berufszweig gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man schreibt für ein anspruchsvolles wissenschaftliches Publikum, oder man beschreibt komplexe medizinische Zusammenhänge in einer Sprache, die auch von fachfremden Lesern verstanden wird.

Medizintechnik

Die Medizin lebt von ihren Geräten und Apparaturen. Der Medizintechniker steht an der Schnittstelle zwischen Ingenieuren und Ärzten und trägt dazu bei, neue Technologien im Dienste der Menschheit einzuführen und umzusetzen.

Freie Wirtschaft

Inzwischen werden etwa 10 % des Bruttoinlandsproduktes im Gesundheitsbereich verdient. Daher ist der Arzt mit seinem naturwissenschaftlichen und psychologischen Verständnis interessant für größere Wirtschaftsunternehmen, wo er vorwiegend in den Bereichen Forschung und Entwicklung beschäftigt ist.

Politik

Auch im gesellschaftlichen Bereich rückt die Thematik Gesundheit immer mehr in den Fokus. Ärzte werden bei der Planung der Gesundheitsversorgung sowohl in der Kommunalpolitik als auch auf Länderebene sowie im Bund und in Brüssel gesucht.

Hilfsorganisationen

Viele Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen arbeiten in ärmeren Regionen dieser Erde. Sie retten die dortigen Menschen vor lebensbedrohlichen Krisen, Krankheiten sowie Epidemien und leisten ihren Beitrag für eine bessere Welt.