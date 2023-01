Öffentlichkeitsfahndung: 74-Jährige aus Dessau-Roßlau gesucht (Foto im Text)

Dessau-Roßlau (vs) - Die 74-jährige Ingrid Irmer aus Dessau-Roßlau wird seit dem 13.01.2023 vermisst. Am Freitag verließ Frau Irmer zwischen 21 und 23 Uhr ihr häusliches Umfeld und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor:

ca. 160 cm groß

grau-weiße Haare

Brille

blaue Jeanshose

rote Steppjacke

schlechter Gang zu Fuß

Die 74-jährige Ingrid Irmer aus Desseau-Roßlau wird seit Freitag, den 13. Januar 2023 vermisst. Foto: Polizeirevier Dessau-Roßlau

Eingeleitete polizeilich Maßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Person.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/2503-0 bzw. an jede andere Dienststelle oder per E-Mail an [email protected] gerichtet werden.