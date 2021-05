Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Kiosk gefasst

Wiesbaden - Nach den tödlichen Schüssen in einem Wiesbadener Kiosk hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Er sitzt nach einem Termin beim Haftrichter in Untersuchungshaft. Der 25-Jährige sei am späten Freitagabend vor dessen Wohnung in Wiesbaden festgenommen worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag. Er habe keinen Widerstand geleistet. Bei weiteren Ermittlungen sei auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt ...