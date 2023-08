In Zeiten der Globalisierung mögen zwar nicht alle Wege nach Asien führen – allerdings definitiv eine ganze Menge. Insbesondere mit China und Taiwan existieren hier zwei wichtige globale Handelspartner, die für zigtausende Unternehmen der zentrale Garant für ein wirtschaftliches Funktionieren, die Versorgung mit Halbzeugen sowie Absatzmärkte sind.

Doch so sehr die Jahrzehnte der Erfahrung und die Digitalisierung mittlerweile einiges erleichtern, so sehr ist das alltägliche Business mit derart weitgespannten Versorgungsketten dennoch weiterhin eine Kunst.

Wir haben dazu mit jemandem gesprochen, der diese Kunst schon seit 2001 meistert: Diplomingenieur Peter Stremmer leitet die in Aachen beheimatete ElectronAix GmbH & Co. KG. Dabei handelt es sich um eine Spezialistin für kundenspezifische elektrische Verbindungslösungen und Steckverbinder.

Herr Stremmer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Zum Einstieg eine ganz einfache Frage: Warum Asien?

PS: Nun, ich kann natürlich nur für mein Unternehmen sprechen. Hier ist die Verbindung nach Asien schlichtweg natürlich. Global betrachtet sind China und Taiwan, ferner Vietnam, schon seit einigen Jahren drei der „Herzkammern“ der Elektromechanik und der Elektronikindustrie und allem, was damit zusammenhängt. Versuchen Sie beispielsweise einmal, ein Smartphone, ein Motherboard oder sogar nur ein USB-Kabel zu finden, auf dem nicht „Made in PRC“, „Made in Taiwan“ oder „Made in Vietnam“ steht – ein Ding der Unmöglichkeit.

Insofern ist es für mich in meiner Branche einfach nur folgerichtig, mit Partnern in Asien zusammenzuarbeiten. Hinzu kommen dort noch weitere Expertisen, die mit Elektromechanik und Elektronik zusammenhängen. Konkret gibt es dort eine Vielzahl von Anbietern mit hohen Kenntnissen über Kunstoffspritzguss, Stanzen und Metallbearbeitung und das automatische Assemblieren von Steckverbindern. Zusammen mit der Tatsache, dass in diesen asiatischen Nationen im großen und vielfältigen Stil Elektronik designt und gefertigt wird, sind es die besten Orte, um die entsprechende Verbindungstechnik zu gestalten und zu beschaffen.

Mittlerweile ist das sogar eine Qualitätsfrage: Getrieben durch die Miniaturisierung bei Handheld-Produkten, steigende Qualitätsansprüche, und eine alternde Gesellschaft wächst der Automatisierungsgrad ständig und damit auch Qualität der Produkte. In Asien hat man seit nunmehr Jahrzehnten Erfahrung bei der Herstellung und der Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmen. Hingegen gibt es viele westliche Länder, in denen nur noch wenige hochspezialisierte Betriebe produzieren.

Für meine Produkte sehe ich in absehbarer Zeit schlichtweg keine Alternative.

Herr Stremmer, Sie haben ElectronAix bereits 2001 gegründet. Hat sich seitdem hinsichtlich der Zusammenarbeit und der Fertigungskultur in Asien etwas gewandelt?

PS: Ja, absolut. Auch hier merkt man einfach, dass asiatische Anbieter über die Jahre eine Routine erarbeitet haben und viel professioneller geworden sind. Das äußert sich beispielsweise in einer sehr guten Unterstützung während der Designphase. Wir erleben bei allen asiatischen Anbietern eine rasante Weiterentwicklung in allen Bereichen, sei es Software Tools, Automatisierung, Qualitätssicherung bis hin zum Arbeits- und Umweltschutz.

Heute finden Sie daher in Asien Anbieter, deren Qualitätssicherung und Fertigungsautomation auf einem sehr hohen Niveau sind, das keine Wünsche mehr offenlässt.

Nicht zuletzt ist dort eine große Diversifizierung im Gange. Drehte sich vor einigen Jahren noch alles praktisch ausschließlich um Taiwan und China, so findet mittlerweile eine breit angelegte Neuorientierung statt – unter anderem seit den drastischen Corona-Lockdowns in China und generell aus politischen Gründen.

Unser Unternehmen arbeitet vorwiegend mit in Taiwan beheimateten Partnern zusammen. Mittlerweile beziehen wir jedoch ebenso Produkte aus Vietnam, Thailand und Malaysia und bekommen dafür von unseren Kunden ein positives Feedback.

Zudem haben wir Abnehmer, die aus Deutschland nach Asien abwandern. Die sind dann sehr froh, wenn sie auch am neuen Standort auf unseren Service zurückgreifen können.

Herr Stremmer, von Ihrem Standort in Aachen sind es selbst bis an die westlichsten Teile der Volksrepublik über 5.200 Kilometer Luftlinie. Bis zum industriellen Herz des Landes und nach Taiwan sogar noch viel mehr. Wie wirkt sich dieser Faktor Distanz in der heutigen Zeit noch aus?

PS: Weniger, als mancher denkt, aber mehr, als viele es gern zugeben möchten. Was den Weg von mir als Unternehmer nach Asien anbelangt, da geht heute alles ebenso schnell, als würde ich in einem Werk in – beispielsweise – Maastricht etwas anfragen. Natürlich hat die Digitalisierung hieran einen großen Anteil.

Beim Warenfluss sieht es natürlich anders aus. Nehmen wir die typische Strecke Shanghai Hamburg auf dem Seeweg via Suezkanal. Das sind und bleiben einfach rund 21.000 Kilometer. Selbst, wenn in beiden Häfen alles mit einer faszinierenden, eingespielten Routine abgewickelt wird, sind das einfach Strecken, die sich nicht verkürzen lassen – weder in zeitlicher noch geographischer Hinsicht.

Je weiter eine Stecke ist, je mehr Zwischenstationen Sie enthält, desto schwieriger wird es, sie mit abschließender Sicherheit zu terminieren. Denken Sie an damals, als die Ever Given den Sueskanal blockierte. Oder an die Hochzeiten von COVID, als China mal eben ganze Häfen von einer Minute auf die andere schloss.

Sowas wird wohl immer ein Punkt sein, der sich von kürzeren Versorgungsketten unterscheidet: Es ist ein viel präziseres Abstimmen und Timen nötig und trotzdem kann viel mehr schiefgehen. Allerdings handelt es sich hierbei ebenfalls um ein System, das denjenigen belohnt, der sich mit seinen Partnern aufs Genaueste abstimmt, der andauernd Kontakt hält und sich wirklich ins Zeug legt.

Wir transportieren den größten Teil unserer Ware per Luftfracht. Da gab es während der Pandemie aus vielerlei Gründen eine enorme Nachfrage. Zu dem Zeitpunkt zogen sich die Laufzeiten in die Länge. Da war auch mit Eilzuschlägen keine Verbesserung zu erreichen. Zwischenzeitlich sind wir dabei zurück zu Normalität. Wenn wir freitags Ware in Shenzhen versenden, ist die montags bis um 12:00 Uhr in Aachen und kann am selben Tag weiterversendet werden.

Sie sprachen eben von digitalen Kontakten: Würden Sie sagen, dass westliche Unternehmen hier von Asien lernen können?

PS: Nun, in Asien ist man sehr technikaffin. Das hat seine Vor- und Nachteile. Als Vorteil sehe ich es, dass die dortige, schon länger bestehende Akzeptanz für virtuelle Meetings auf uns im Westen abgefärbt hat. Da hat sich in unserer Branche seit Corona sehr viel verändert. Wir haben täglich virtuelle Treffen mit unseren Kunden. Wenn es um technische Klärungen geht, ist das oft viel effizienter als ein persönliches Treffen. Trotzdem pflegen wir den persönlichen Kontakt so gut es geht. Wir haben daher unter anderem unsere Präsenz auf Messen ausgebaut.

Auf der anderen Seite hat die Technikaffinität in Asien auch ihre Schattenseiten. Da brauchen Sie beispielsweise ein paar verschiedene Messenger auf Ihrem Smartphone, um mit allen kommunizieren zu können. Allerdings sehe ich das nicht unbedingt als Vorteil an.

Nicht zuletzt stehen Asiaten völlig anders zu persönlichen Kontakten als es bei unseren westlichen Partnern der Fall ist. Wenn Sie in Asien etwas bewegen wollen, brauchen Sie eine gute Beziehung zu den Menschen. Da müssen Sie schon persönlich vor Ort sein – Digitalisierung hin oder her.

Jedoch ganz allgemein, im täglichen Leben, vereinfacht die Digitalisierung in Asien vieles.

China und Taiwan sind soziokulturell eng verbunden, unterscheiden sich politisch jedoch extrem. Merkt man das im täglichen Geschäft und macht es einen merklichen Unterschied?

PS: Die älteren Festlandchinesen haben in den 60er Jahren die Kulturrevolution erlebt. Das hat wahrscheinlich viele Menschen sehr geprägt. Das ist Taiwanern erspart geblieben. Und bis zum heutigen Tag handelt es sich einfach um zwei gänzlich unterschiedliche politische Systeme. Die Menschen in China kennen keine demokratischen Verhältnisse, keine Freiheiten, wie wir im Westen sie definieren – oder wie es in Taiwan der Fall ist.

Ich halte mich sehr viel in Taiwan auf und bin dorthin über meine Frau auch familiär verbunden. Taiwan ist mittlerweile nicht nur eine sehr lebendige Demokratie, sondern eine der stabilsten in ganz Asien. Meines Wissens ähnlich weit entwickelt wie Japan. Die Freiheiten des Individuums sind dort sehr groß. So etwas merkt man dann doch. Auch im geschäftlichen Kontakt kommen daher sehr schnell politische Themen auf.

Interessant und vor allem im täglichen Geschäft relevant ist das Thema Schrift und Sprache. Durch die Vielzahl der Schriftzeichen haben Menschen beider Länder fantastische Fähigkeiten im Hinblick auf die Erfassung von Bildern. Das ist eine große Gemeinsamkeit und wichtig für die Kommunikation.

Bereitet Ihnen der zunehmend rauere Ton zwischen beiden Staaten Kopfzerbrechen?

PS: Sagen wir es so: Ich habe sehr gute geschäftliche Kontakte mit beiden Staaten und arbeite dort mit einigen Menschen schon sehr lange zusammen – so lange, dass man sich auch privat gut versteht.

Selbst, wenn ich einmal völlig meine Geschäftstätigkeit ausblende, dann wäre ein Krieg zwischen beiden Ländern für mich und meine Familie sehr belastend. Ganz persönlich denke ich mir, dass beide Länder es zu einem beeindruckenden Wohlstand gebracht haben. Den aufs Spiel zu setzen wegen etwas, das in letzter Instanz Gebietsstreitigkeiten sind, halte ich für im Höchstmaß fahrlässig. Dabei gäbe es einfach nur Verlierer.

So hoffe ich, dass man das auch in Peking genau abwägt. Ja, China würde wohl gerne Taiwan „zurückholen“. Allerdings glaube ich, dass dafür der Status und die Rolle der Volksrepublik in der Welt längst zu groß sind. China hat in den letzten dreißig, vierzig Jahren gigantische Anstrengungen unternommen, um nach oben zu kommen. Je besser es dem Land geht, desto lauter dürften die Stimmen derjenigen werden, die das auf keinen Fall aufs Spiel setzen möchten.

Herr Stremmer, nicht zuletzt die Störungen durch COVID haben in einigen westlichen Unternehmen ein Umdenken hinsichtlich der Globalisierung ausgelöst. Einiges wurde und wird zurückverlagert, vor allem in Europa. Könnten Sie sich Ähnliches vorstellen?

PS: Für mich zählt primär, dass jeder meiner Kunden vollumfänglich zufriedengestellt wird. Das ist der Grund, warum ich heute so eng mit asiatischen Partnerfirmen zusammenarbeite.

Das bedeutet aber auch, dass für mich jenseits dieser Philosophie nichts in Stein gemeißelt ist. Wir arbeiten bereits mit einem Produktionspartner in Osteuropa zusammen, der nach denselben strengen Qualitätsstandards fertigt. Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Produkt ab. Wir sehen im Moment bei unseren Kunden eher den Wunsch, Ware aus anderen Ländern Asiens als China zu beziehen. Dafür haben wir Lösungen in Vietnam, Thailand und Malaysia.

An diesem Punkt bin ich sehr kundenorientiert. Die Wünsche meiner Abnehmer sind das Ziel all meiner Bestrebungen. Alles weitere ist nur ein Werkzeug, um das zu gewährleisten.

Herr Stremmer, vielen Dank für das Gespräch!