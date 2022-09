Der Umweltschutz ist ein Thema, das jeden Einzelnen von uns persönlich interessieren sollte. Schließlich leben wir allesamt auf dem einzigen uns zur Verfügung stehenden Planeten, den wir jedoch über Jahrzehnte hinweg systematisch ausgebeutet und zerstört haben. Diese Zeiten müssen aber endgültig vorbei sein, denn inzwischen sind die Szenarien, vor denen immer gewarnt wurde, Realität und wir befinden uns bereits mitten im Klimawandel. Stoppen können wir diesen nicht mehr, doch wenn wir alle bereit sind, uns auch nur ein wenig zu verändern, dann besteht zumindest noch eine Chance darauf, die Folgen in Grenzen zu halten.

Es sind einmal mehr die kleinen Dinge im Leben

Nicht immer bedarf es einer radikalen Veränderung, um einen großen Effekt zu erzielen. Oftmals reichen schon kleine Anpassungen und die Ergebnisse sind grundlegend verschieden. Beim Schutz der Umwelt ist dies nicht anders.

Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie Ihr Leben von heute auf morgen auf den Kopf stellen.

Vielmehr wäre es wichtig, dass sich jeder Einzelne von Ihnen einmal Gedanken macht und die eigenen Verhaltensweisen kritisch hinterfragt.

Mit Sicherheit finden auch Sie die ein oder andere Sache, die Ihnen im Alltag nicht wehtut und der Umwelt ein wenig Entlastung bringt.

Sei es, dass Sie am Wochenende die Einkäufe mit dem Fahrrad erledigen und nicht jede noch so kleine Strecke mit dem Auto fahren, oder Sie achten im Supermarkt einmal genauer darauf, welche Lebensmittel die geringsten Folgen für die Umwelt verursachen.

Jede noch so kleine Verbesserung kommt der Umwelt und damit jedem Einzelnen von uns zugute!

Wie hat es Lottoland geschafft, klimaneutral zu werden?

So wichtig die Beiträge einzelner Menschen auch sind, mindestens ebenso wichtig ist es aber auch, Unternehmen von der Notwendigkeit des Handelns zu überzeugen.

Besonders Branchen mit einem sehr hohen Energieverbrauch wie die Kreuzfahrtindustrie müssen dringend einen neuen Weg einschlagen.

Aber auch alle anderen Unternehmen sollten versuchen, so gut es geht klimaneutral zu werden.

Lottoland hat dies dadurch geschafft, dass Sie sich zusammen mit erfahrenen Partnern zu einer Umweltschutz-Initiative zusammengefunden haben und weltweit Projekte unterstützen, um den Energieverbrauch des Unternehmens zu kompensieren.

Im Detail arbeitet die Umweltschutz-Initiative folgendermaßen: Sobald ein Spieler oder eine Spielerin einen Tippschein bei Lottoland einreicht, wird automatisch ein Teil des Einsatzes an die Umweltschutz-Initiative weitergegeben und fließt dann in eines der zahlreichen Projekte auf der ganzen Welt.

Die Partner vor Ort kümmern sich dann um eine effiziente und rasche Umsetzung der Maßnahmen und für die Kunden entstehen dabei noch nicht einmal Mehrkosten.

Dies sollte auch für andere Unternehmen ein Beispiel sein!

Welche Erfolge wurden mit der Umweltschutz-Initiative erreicht?

Natürlich sind konkrete Ergebnisse interessanter als reine Erzählungen. Im Fall der Umweltschutz-Initiative sind die bisherigen Erfolge seit dem Start im Juli 2021 auch mehr als vorzeigbar.

In dieser Zeit wurden allein über 40.000 ha Wald vor der Abholzung geschützt, weitere 800 ha Wald neu gepflanzt und 264.000 Solarmodule installiert.

Zusammen haben diese und alle weiteren Maßnahmen dann über 150.000 Tonnen des gefährlichen CO₂ einsparen können.

Lottoland konnte so innerhalb kürzester Zeit komplett klimaneutral werden und andere Unternehmen können dies auch schaffen!