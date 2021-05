Udo Lindenberg und Nena bei Live Entertainment Gala

Frankfurt/Main - Deutsche Musikgrößen wie Udo Lindenberg und Nena oder Matthias Reim haben am Montagabend in Frankfurt die Verleihung des Live Entertainment Award (PRG LEA) mitgefeiert. Vor rund 1400 Besuchern wurden zum zwölften Mal in der Festhalle die Branchen-Trophäen in der Musikindustrie ...