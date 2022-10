So ist eine Reportage aufgebaut

Reportagen begeistern im Fernsehen seit Jahren die Zuschauer. Anders als bei vielen anderen Fernsehshows und Serien steht hier die Berichterstattung im Vordergrund, womit die Reportage einen informativen Charakter bekommt. Gleichzeitig sollte sie einem roten Faden folgen, der das Interesse des Zuschauers während der gesamten Dauer aufrechterhält und ihm möglichst das Gefühl vermittelt, hautnah dabei gewesen zu sein. Aber wie genau ist eine Reportage aufgebaut? Und mit welchen Tipps und Tricks wird sie interessant gestaltet? Dieser Artikel gibt Aufschluss.

Was genau ist eine Reportage?

Das Wort Reportage kommt aus dem Lateinischen und wird mit den Begriffen Melden oder Berichten übersetzt. Die Reportage ist also ein Format, das den Leser mit hilfreichen Informationen zu einem Thema versorgt. Der Oberbegriff wird weiter in Film-, Foto- oder Radioreportagen unterteilt. Je nach Medium, kommt eine Mischung aus Text und Bildern, Ton, Filmclips oder ausschließlich Text zum Einsatz. Bilder und Videos werden meist von einem Voice Over Sprecher mit Texten besprochen, der dem Zuschauer Informationen über die gesehenen Inhalte vermittelt.



Die Reportage ist ein Bericht. Oft geht es um verschiedene Orte und Länder, Tierarten, Technik, Bauwerke oder Geschichte. Sie richten sich an kulturell interessierte Zuschauer und Zuhörer und vermitteln in der Regel einen in sich abgeschlossenen Überblick über ein bestimmtes Thema.

Der Aufbau einer Reportage

Die Reportage ist nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam. Sie soll das behandelte Thema interessant verpacken und dem Zuschauer ein weiterbildendes Erlebnis bereiten. Deshalb beginnt die Reportage meist mit einem packenden Einstieg, der den Betrachter abholt und ihn auf die folgenden Inhalte vorbereitet.



Auch danach orientiert sich der Aufbau an einem dramaturgischen Spannungsbogen, um das Interesse des Zuschauers aufrecht zu erhalten. Darauf folgen ein Höhepunkt und ein krönender Abschluss, der die genannten Inhalte zusammenfasst und noch einmal in einen Bezug zueinandersetzt. Oft wird an dieser Stelle auch ein Ausblick in die Zukunft genannt und eine Theorie aufgestellt, wie sich wohl das besprochene Thema entwickeln wird.

Was macht eine gelungene Reportage aus?

Die Reportage wird in einfachen Sätzen formuliert, damit der Zuschauer die Inhalte möglichst gut aufnehmen und verarbeiten kann. Sie werden mit vielen Adjektiven angereichert, um das Thema interessant zu transportieren und dem Betrachter das Gefühl zu geben, dass er hautnah dabei ist.



Handelt es sich um eine Bild- oder Filmreportage, wird sie auf möglichst authentisches Bildmaterial gestützt. Originalfotos oder Filme transportieren den Zuschauer an den Ort des Geschehens und helfen ihm dabei, einen realistischen Eindruck des Themas zu erhalten. Auch im Radio können Zeugenaussagen zum Einsatz kommen. Nach Möglichkeit werden mehrere Personen befragt, die das Erlebte aus verschiedenen Blickwinkeln wiedergeben können und zu einem umfassenden Gesamteindruck beitragen.



Wichtig ist dabei, nicht allein eine Information an die nächste zu reihen. Die Reportage wird mit Leben gefüllt, indem auch regelmäßig die Atmosphäre wiedergegeben wird. Dafür werden gerne Voice Over Sprecher eingesetzt, die mit ihrer Stimme die Szene malen und sie dem Betrachter mit vielen Adjektiven näherbringen.

Was gehört nicht in eine Reportage?

Obwohl eine Reportage interessant sein soll, steht ihr informativer Charakter im Vordergrund. Das bedeutet, dass ihre Inhalte der Wahrheit entsprechen und das behandelte Thema möglichst objektiv wiedergeben sollten. Sie ist gerade kein Spielfilm, in dem die Spannung durch Übertreibungen erhöht wird. Deshalb muss der Reporter zunächst umfassend recherchieren und prüfen, ob das gesammelte Material auch keine verfälschten Informationen oder Aussagen enthält.