Türkeikrise, Corona-Pandemie und Zinssorgen belasten Aktienmarkt 2022

Währungskrise in der Türkei

Wichtig für den Ausblick in das kommende Jahr ist die Entwicklung der Krise in der Türkei. Sollte es dort zu einem totalen Zusammenbruch der Wirtschaft oder des türkischen Finanzsystems kommen, könnte das negative Folgen für die gesamte Weltwirtschaft haben. Während vor ein paar Jahrzehnten die Lieferketten noch recht überschaubar waren, sind sie nun durch die Globalisierung sehr vielfältig und teils kompliziert aufgebaut. Dies beinhaltet auch die Türkei und da die Lieferketten schon aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sehr gebeutelt sind, könnte der Zusammenbruch, der mit dem stetigen Verfall der Lira immer wahrscheinlicher wird, einen gewaltigen Einfluss auf andere Länder haben. Noch größer als die Lieferketten-Problematik ist allerdings die Verschuldung türkischer Unternehmen in Euro oder Dollar. Diese soll sich auf ca. 224 Milliarden Dollar belaufen und die Schuldenlast wird mit jedem Wertverlust der Lira größer für die Unternehmen, weil die Kaufkraft der Lira abnimmt und sie so immer mehr zahlen müssen. Mit einem Kreditvolumen von rund 80 Milliarden Dollar wären die Banken Spaniens in Europa am meisten von Insolvenzen in der Türkei betroffen.

Politische Spannungen

Neben dem Amerika-Russland Konflikt, der mittlerweile schon seit mehreren Jahrzehnten besteht, werden zwei weitere Konflikte und Spannungen für den Verlauf des nächsten Jahres entscheidend sein. Zum einen der Streit zwischen China und Amerika, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Der Handelskrieg der beiden Großmächte hat sich zu einem Streit auf mehreren Ebenen entwickelt und manch zynische Zunge spricht gar schon von einem neuen Kalten Krieg. Sollte sich dieser bestehende Konflikt, in dem auch der demokratische Inselstaat Taiwan eine Rolle spielt, auflösen, könnte dies für steigende Kurse sorgen. Da dies aber sehr unwahrscheinlich ist, wird es vermutlich auf eine Verschärfung hinauslaufen, die zum Nachteil für den Aktienmarkt werden könnte. Die politischen Spannungen zwischen der EU und Russland in Hinblick auf den von EU-Seite befürchteten Angriff auf die Ukraine durch Russland könnte im nächsten Jahr für weitere Sanktionen sorgen, was für die russischen Unternehmen ein Schlag ins Gesicht wäre. Entscheidend für das nächste Jahr wird sein, wie die neue Bundesregierung mit den Herausforderungen umgeht und ob sie sich bewähren kann. Sollte dies der Fall sein, stehen die Zeichen auf Bullenmarkt. Um gut informiert zu bleiben, sollte man sich Tipps für den Aktienkauf holen, jedoch immer vorsichtig sein und Eigenrecherche betreiben.

Corona-Pandemie

Ein weiterer Einflussfaktor für die Aktienmärkte im Jahr 2022 wird der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und das Auftreten neuer Mutationen sein. Sollte die Pandemie durch steigende Impfquoten und Herdenimmunität langsam abklingen, wäre dies sehr positiv für die Märkte und steigende Aktienkurse wären die Folge. Sollte jedoch das Gegenteil der Fall sein und die Lage sich allgemein verschlechtern, wäre das fatal, denn niemand weiß, wie lange es den Unternehmen noch möglich sein wird, die Corona-Pandemie zu kompensieren.

Zinsanhebung und Inflation

Höhere Zinsen und die Inflation sind ein Dorn im Auge der Aktienmärkte. Während Zinserhöhungen schon angekündigt wurden und deshalb keinen großen Einfluss mehr auf die Kurse nehmen werden, sieht dies bei der Inflation anders aus. Die Inflation schmälert die Gewinne der Unternehmen, sofern sie diese nicht in vollem Maße an die Kunden weitergeben, was zu Auftrags- oder Verkaufseinbrüchen führen könnte. Deshalb bleibt es abzuwarten, ob sich die Inflation wieder bei 2 % einpendelt, was bei ca. 5 % (Deutschland) und ca. 6 % (Amerika) schwer vorstellbar ist. Doch solange keine Inflationsraten von 20 % wie in der Türkei zustande kommen, sollte dies nicht für extreme Kursstürze sorgen.

Im Jahr 2022 wird am Ende entscheidend sein, ob und wie viele Krisen gelöst werden können. Das beste, was den Aktienmärkten passieren könnte, wäre eine Erholung der Türkei sowie das Ende der Corona-Pandemie. Dies ist zwar unwahrscheinlich, sollte jedoch nur eines davon eintreffen, wäre es eine großer Kurstreiber, der für Entspannung und Aufbruchstimmung an den Börsen sorgen könnte.