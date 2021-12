Trio räumt Tankstelle in Wimmelburg aus

Drei Täter mit einem schwarzen Audi richten 5.000 Euro Schaden an.

Wimmelburg. - Ein Ganoven-Trio hat die Heiligabendruhe ausgenutzt und ist in eine Tankstelle in Wimmelburg eigebrochen. Wie Antje Hoppen von der Polizeiinspektion Halle sagte, fuhren die Täter gegen 21.45 Uhr in einem schwarzen Audi vor, als die Tankstelle schon geschlossen hatte.

Sie schugen die gläserne Eingangstür ein und erbeuteteten Zigaretten aus dem Kassenbereich. Nach Zeugenaussagen sollen die drei Täter südländisch ausgesehen haben und in dem Audi in Richtung Blankenheim geflüchtet sein.

Die Polizei habe umgehend eine Fahndung eingeleitet, das Fahrzeug aber nicht mehr feststellen können. Die Beamten sicherten Spuren und nahmen Ermittlungen auf. Nach ersten Schätzungen wurde bei dem Einbruch Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro angerichtet. Ob in der Summe schon der Wert der gestohlenen Zigaretten enthalten ist blieb zunächst unklar.