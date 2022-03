Interview mit Ivo Downes, Gründer der Modelagentur Showcast

Viele junge Mädchen träumen davon, sich einmal wie die Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel auf dem Laufsteg zu präsentieren. Wir haben uns mit Ivo Downes, dem Gründer der Modelagentur Showcast darüber unterhalten, welche Voraussetzungen man dafür mitbringen sollte.

Was macht nach Ihrer Meinung ein gutes Model aus?

Die Anforderungen an Models haben sich in den vergangenen Jahren ziemlich verändert und beispielsweise spielt die Größe eine deutlich wichtigere Rolle. So sollten Frauen zwischen 1,75 und 1,80 m groß sein, doch auch kleinere Frauen sind nicht komplett chancenlos. Die typischen Modelmaße von 90-60-90 werden heute zwar nicht mehr gefordert, nichtsdestotrotz sollten Frauen die Model werden möchten natürlich gut aussehen und über eine gewisse Persönlichkeit und Ausstrahlung verfügen.

Männliche Models sollten dagegen mindestens 1,80 m groß, eher schmal und trainiert sein. Muskelberge haben dagegen in der Regel ebenso schlechte Chancen wie auch Curvy Models, die im Bereich der Männermodels bislang noch nicht so gefragt sind unter weiblichen Models.

Gibt es für Models ein Mindest- oder auch ein Maximalalter?

Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Marken auf sogenannte Trendmodels setzen, die nicht immer dem gängigen Schönheitsideal entsprechen müssen, können Frauen auch in höherem Alter als Model tätig sein. Allerdings liegt das Einstiegsalter in der Regel zwischen 16 und 18 Jahren und Frauen, die in der Vergangenheit bereits als Model tätig waren, haben es auch mit zunehmendem Alter deutlich leichter, noch an Aufträge zu kommen.

Worauf legen Sie als Modelagentur wert?

Wir legen bei der Modelagentur Showcast großen Wert darauf, dass Models ein gutes Verständnis für die Modebranche mitbringen und sich darüber hinaus zielstrebig, spontan, zuverlässig und selbstsicher präsentieren. Um sich von anderen Mitbewerbern abzuheben, sollten Models unbedingt in den sozialen Medien aktiv sein und einen erfolgreichen Instagram-Account mit eigenen Bildern betreiben. Denn in der heutigen Zeit spielt die Anzahl an Followern in fast allen Bereichen eine äußerst wichtige Rolle.

Sind die klassischen "Model-Maße" heutzutage auch noch wichtig?

Natürlich wird auf den internationalen Laufstegen auch heute noch auf die Maße geachtet, doch im Gegensatz zu früher sind die Vorgaben diesbezüglich weniger streng. Die meisten Veranstalter fordern sogar einen Mindest-BMI, der durch einen Arzt überwacht wird. Wird diese Vorgabe unterschritten, werden die Models von den Veranstaltern nach Hause geschickt, bis diese ihr Gewicht wieder im Griff haben.

Nichtsdestotrotz gelten für Models, die sich vor einem internationalen Publikum präsentieren möchten, immer noch gewisse Voraussetzungen. So sollte der Hüftumfang internationaler Models maximal 90 cm betragen und deren Körper sollte straff und leicht trainiert aussehen.

Ebenso wichtig ist es jedoch, dass Models glücklich sind, Spaß an dem haben, was sie tun und mit ihrem Körper zufrieden sind. Denn eine positive Ausstrahlung und ein ausgeglichenes Wesen wirken sich nicht nur auf das Erscheinungsbild, sondern auch auf die Gesundheit von Models aus.

Welche Voraussetzungen sollte ein Model nach Ihrer Sicht mitbringen?

Models müssen neben einer eigenen Persönlichkeit auch diszipliniert sein, einen langen Atem mitbringen und sollten sich auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Denn die Branche ist äußerst hart und schnelllebig und der Konkurrenzkampf riesig. Das gilt auf im Bereich der Trendmodels, bei denen es sich um Models handelt, deren Körper im Gegensatz zu herkömmlichen Models schonmal den einen oder anderen Makel aufweisen können und dem Schönheitsideal daher nicht immer voll und ganz entsprechen. Doch genau danach suchen die Agenturen schließlich, wenn diese auf der Suche nach einem Trendmodel sind.

Darüber hinaus sollten Models ihren Körper und sich selbst lieben und Kreativität mitbringen. Und nicht zuletzt sollten Models wandlungsfähig sein und die Fähigkeit besitzen, sich in andere Rollen hineinzuversetzen.

Wie sehen die Anfänge eines Models in Ihrer Agentur aus?

Angehende Models können sich jederzeit ganz einfach über die Webseite unserer Modelagentur bewerben. Dabei müssen diesen neben den eigenen Kontaktdaten und Maßen auch einige persönliche Informationen angeben. Doch das wichtigste sind selbstverständlich aussagekräftige Bilder. Dabei sollte es sich im besten Fall um eine Sedcard, bestehend aus professionell erstellten Portrait- und Ganzkörperfotos handeln, doch in der heutigen Zeit kann mitunter auch ein erfolgreicher Instagram-Account bereits ausreichen, um das Interesse einer Modelagentur auf sich zu lenken.

Models, die Wert auf eine aussagekräftige Sedcard legen, sollten bei der Wahl des Fotografen darauf achten, dass dieser über ausreichende Erfahrung verfügt. Zu diesem Zweck kann es durchaus Sinn ergeben, sich mit anderen Models auszutauschen und diese um Empfehlungen zu bitten.

Doch wenngleich das Leben eines Topmodels aus der Ferne betrachtet äußerst interessant und glamourös wirkt, so ist der Weg bis an die Spitze zumeist ein ziemlich steiniger und besteht zunächst vor allem aus viel harter Arbeit. Zu Beginn der Karriere sollten sich Models daher auf viel Stress, wenig Schlaf und niedrige Gagen gefasst machen. Und auch vor Absagen bleiben angehende Models in der Regel nicht verschont, weshalb viele von zu Beginn der Karriere noch einer weiteren Tätigkeit nachgehen, um finanziell überhaupt über die Runden zu kommen, was für diese eine zusätzliche Belastung bedeutet. Aus diesem Grund müssen Models immer auch die notwendige Einsatzbereitschaft mitbringen und zu Beginn ihrer Karriere dazu bereit sein auf Geld zu verzichten, damit diese sich überhaupt auf dem Laufsteg beweisen dürfen. Die meisten Models fangen ab einer Gage von etwa 500 Euro pro Tag an, wobei es für redaktionelle Shootings auch schon mal weniger geben kann.

Zu alldem, sollten sich Models auch noch möglichst gesund und ausgewogen ernähren, was nicht nur der Figur von diesen zugutekommt, sondern auch Krankheiten vorbeugen kann.

Vorsichtig sein sollte man zudem bei Model- und Castingagenturen, die in Zeitungsinseraten oder auf der Straße nach Models suchen und diese zu einem kostenlosen Shooting oder Casting einladen. Denn dahinter können sich schonmal unseriöse Anbieter verbergen, wie zum Beispiel die sogenannten Casting-Vereine oder Model-Clubs. Diese verlangen in der Regel eine jährliche Gebühr, wofür die Teilnehmer an Seminaren teilnehmen dürfen und die Fotos der Mitglieder landen wenn überhaupt in einer unbekannten Datenbank. Andere Agenturen spielen wiederum mit den Hoffnungen junger Models und stellen diesen eine große Karriere in Aussicht, worauf diese dann ein Leben lang warten.

Seriöse Agenturen würden einem Bewerber oder einer Bewerberin dagegen ganz direkt sagen, ob deren Anlagen für eine große Karriere ausreichen oder nicht und auf gar keinen Fall verlangen, dass diese sich vor der Kamera ausziehen.

Ist der Markt nicht schon übersättigt?

Die Model-Branche ist äußerst schnelllebig, weshalb es immer neue Models braucht, um die Zuschauer zufriedenzustellen. Aus diesem Grund sieht man in jeder Saison unzählige neue Gesichter auf den Laufstegen dieser Welt. Doch wer bei den Agenturen oder Marken nicht genug Eindruck hinterlässt, dessen Chancen stehen äußerst schlecht, beim nächsten Mal erneut gebucht zu werden. Aus diesem Grund suchen auch wir permanent nach neuen Gesichtern und Persönlichkeiten, die das Zeug dazu haben, um sich auf den internationalen Laufstegen zu präsentieren. Zudem gibt es mittlerweile Alternativen zu den klassischen Modelmaßen, weshalb viele Agenturen zum Beispiel mittlerweile auf der Suche nach Curve-Models sind. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten für Zielgruppen, die noch vor wenigen Jahren nicht einmal auf eine Anstellung als Model zu hoffen gewagt hätten. Aus diesem Grund suchen die Modelagenturen immer nach jungen Gesichtern, wobei diese auf ganz unterschiedliche Vorzüge Wert legen.