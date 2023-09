Transportunternehmen:Die vielfältigen Herausforderungen der heutigen Zeit

Das Transportgewerbe war noch nie so wichtig wie heute. Doch besonders auf der Straße und in Deutschland hat die Branche mit einer Masse von Herausforderungen zu kämpfen.

Güter zu befördern war niemals so wichtig wie heute – definitiv nicht nur auf die alljährlich mehr im Internet bestellenden Endverbraucher bezogen. Ohne eine gigantische, fein austarierte Transportlogistik würde schlichtweg die gesamte globalisierte und auf Just-in-Time-Produktion getrimmte Wirtschaft sofort zusammenbrechen.

Allerdings hat sich das Gewerbe nachhaltig verändert. Technischer Fortschritt, Änderungen im globalen Handel und nicht zuletzt bei den Lebens- und Konsumgewohnheiten haben die Branche und die Charakteristik der hierin ausgeübten Berufe stark beeinflusst.

Noch nie war das Transportgewerbe so wichtig. Gleichzeitig war es noch nie so hart und stressig. Spediteure, Disponenten und Fahrer müssen daher mit vielseitigen, teils äußerst schwierigen Herausforderungen zurechtkommen.

1. Der Fahrer- und allgemeine Fachkräftemangel

Für jeden Job muss es einen geben, der ihn ausführt. Gerade daran hapert es jedoch in der Transportbranche beträchtlich. Zwar gibt es Unterschiede zwischen den Büroberufen und den „zupackenden“ Jobs in diesem Gewerbe, insgesamt fehlen jedoch eine Menge Menschen und die Lücke wird jährlich größer.

Aktuell beispielsweise fehlen in Deutschland zirka 100.000 LKW-Fahrer – wodurch Prognosen der jüngeren Vergangenheit deutlich übertroffen wurden.

Für alle Transportberufe zusammen sind die Zahlen höher. Derzeit sind deutlich über 50 Prozent aller Stellen unbesetzt. Die Gründe dafür sind äußerst vielfältig, selbst wenn man den seit Jahrzehnten bestehenden Geburtenmangel ausklammert:

Die Branche wuchs in den vergangenen Jahren stark an, wodurch sich der Personalbedarf automatisch erhöhte.

Die Attraktivität des Gewerbes ist nicht sonderlich groß; speziell in Sachen Arbeitsbedingungen, Belastung, Termindruck und Lohnniveau.

Durch die Aussetzung der Wehrpflicht strömen nicht mehr jährlich Zehntausende junger Männer auf den Markt, die einen LKW-Führerschein erworben haben.

Speziell bei den Fahrern kommt noch eine geradezu krasse Schieflage der Geschlechterverteilung hinzu: Lediglich zwei Prozent aller Berufskraftfahrer hierzulande sind weiblich.

Außerdem besteht eine große Zukunftsunsicherheit: Viele junge Menschen befürchten, bald durch selbstfahrende Transportfahrzeuge überflüssig zu werden. Zwar entspricht das definitiv nicht der Realität, wird aber medial häufig so dargestellt.

Der Durchschnittsfahrer wird immer älter. Junge und insbesondere Weibliche Kollegen sind deutlich in der Minderheit.

Herausforderung für die Branche

Die große Schwierigkeit hierbei besteht in der weitgehenden Unmöglichkeit, aus eigenem Antrieb etwas machen zu können. Je größer der Fachkräftemangel wird, desto anstrengender wird der Beruf – und dadurch wiederum unattraktiver, was den Mangel weiter verstärkt.

Nicht zuletzt wird es dadurch immer kräftezehrender, Aufträge abzuwickeln. Transportunternehmen werden am Wachstum gehemmt. Da diese Branche die dritt-umsatzstärkste des Landes ist, sind die Folgen gesamtgesellschaftlich.

2. Immer mehr, aber nach wie vor länderspezifische Vorgaben

Nach Ansicht sehr vieler Gewerbetreibender und Experten ist die deutsche Bürokratie einer der bedeutendsten Gründe dafür, warum die deutsche Wirtschaft derzeit kriselt – während es in vielen anderen Ländern um uns herum aufwärtsgeht.

Natürlich bleibt die Transportbranche davon nicht unberührt. Wer einmal mitbekommen hat, wie viele Amtsgänge notwendig sind, nur um ein solches Unternehmen zu gründen, der hat bereits einen Eindruck, wie „schwierig“ Amtsdeutschland sein kann. Zumal es zwischen Papieren und exakten Vorgaben für zahlreiche Maximalwerte beim Transport immer einen hohen Bürokratieanteil gibt.

Das geeinte Europa ist an vielen das Transportgewerbe betreffenden Stellen fern von Einheitlichkeit – das verkompliziert die Arbeit unnötig.

Was die Transportbranche jedoch im Besonderen belastet, ist ihre oft grenzüberschreitende Natur. Eigentlich wurde die EU mit dem Ziel gegründet, möglichst einheitliche Gegebenheiten zu schaffen. Zumindest in der logistischen Realität ist man davon jedoch weit entfernt. Einige Beispiele:

Eine Menge EU-Staaten machen völlig unterschiedliche Vorgaben, welche Papiere und Nachweise bei einem Transport mitzuführen sind. Das gilt nicht nur für Start- und Zielländer, sondern ebenso Transitstaaten.

Die Maximalgewichte sind uneinheitlich. In Deutschland etwa dürfen reguläre LKW maximal 40 Tonnen wiegen, in den Niederlanden 50 Tonnen, in Frankreich 44 Tonnen, in Österreich 41 Tonnen etc. Ähnlich sieht es teilweise bei den Abmessungen aus.

Die Verkehrsregeln und Tempolimits sind ebenfalls höchst uneinheitlich.

Wenigstens herrscht bei den Lenk- und Ruhezeiten europäische Einheitlichkeit. Allerdings: Europa ist mehr als die EU, weshalb es in den 47 kontinentalen Staaten ebenso viele unterschiedliche Vorgaben geben kann, die für die Branche zu beachten sind – oder es drohen Strafzahlungen.

Herausforderung für die Branche

Zwar hat jedes Transportunternehmen Europas mit diesen bürokratischen Realitäten zu kämpfen. Das macht das Problem jedoch bloß geographisch größer. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass diese steigende Bürokratie unnötigen Aufwand bereitet.

In der Zeit, in der beispielsweise ein Speditionsmitarbeiter die korrekten Transportpapiere für eine Fahrt von Deutschland in die Türkei inklusive aller Transitländer vorbereitet, könnte er gänzlich andere Aufgaben erfüllen – die für den eigentlichen Betrieb deutlich wichtiger wären.

Besonders mit Blick auf den Personalmangel und die generelle Rentabilität hiesiger Transportbetriebe ist das entscheidend.

3. Beständig teurer zu kaufende und zu unterhaltende Technik

Insbesondere, was die Transportfahrzeuge anbelangt, zählen für Spediteure primär nur zwei technische Faktoren:

Der Kraftstoffverbrauch muss unter den gegebenen Umständen so gering wie möglich sein – aus Kostengründen.

Das Fahrzeug samt Anhänger muss in Sachen Abmessungen und Wendigkeit auf allen infrage kommenden Strecken einsetzbar sein.

Der erstgenannte Punkt ließe sich einzig durch die Entwicklung von Motoren und anderen Teilen des Antriebsstranges realisieren; ferner die Karosserieform. Letzteres wird schlicht durch die Normungen von Straßen vorgegeben.

Die Schwierigkeit daran: Es gibt zahlreiche weitere externe Vorgaben für Trucks. Vieles (etwa der verpflichtende Notbremsassistent) dient dem Zweck, die Unfallzahlen durch LKW zu reduzieren. Andere Dinge sind klimaschutzrelevant.

Nichtsdestotrotz sorgt das alles in seiner Gesamtheit für drei Dinge:

Mit jeder Generation werden die Fahrzeuge teurer in der Anschaffung.

Es steigt die Zahl von Fehlerquellen und deren Suche wird verkompliziert – also teurer und langwieriger.

Vergleichsweise junge Fahrzeuge verlieren oft irregulär stark an Wert oder müssen anders kalkuliert werden. Entweder, weil Nachrüstpflichten hinzukommen oder sie rasch nicht mehr dem Stand technischer Vorgaben entsprechen.

Die gute Praxis, die Entscheidung zwischen Neu- und Gebrauchtkauf zu einer anhand verschiedener Faktoren durchzurechnenden Einzelfallentscheidung zu machen, wird dadurch zunehmend von außen beeinflusst.

Natürlich, selbst wenn es keinerlei staatliche Vorgaben gäbe, würden neue Transportfahrzeuggenerationen stets komplizierter und teurer werden. Außerdem waren Fahrzeuge, die Geld verdienen sollen, schon immer recht kostspielig. Dennoch nähern wir uns einem kritischen Punkt, an dem Trucks und Vans vielfach „zu teuer“ werden.

Neue Fahrzeuge werden insbesonderer aufgrund steigender Gesetzesvorgaben immer komplexer und dadurch teurer.

Herausforderung für die Branche

Insgesamt wird dadurch die Kalkulation deutlich erschwert. Betriebe müssen mehr für Neukauf und Unterhalt investieren, als es zuvor der Fall war. Gleichsam können Sie vielfach nicht auf der Einnahmenseite nachsteuern – dazu ist in Europa der Preiskampf zwischen den Speditionen schlicht zu scharf.

Dadurch kann folgendes geschehen:

Speditionen sind gezwungen, Fahrzeuge länger laufen zu lassen. Das beeinflusst nicht nur den Gebrauchtmarkt, sondern kann sogar dem Gedanken von mehr Sicherheit durch mehr Technik entgegenlaufen – speziell dort, wo es keine Nachrüstpflichten gibt. Nicht zuletzt sinkt der Absatz von Neufahrzeugen, wodurch dieser Wirtschaftszweig ebenso betroffen wird.

Die Gründung von neuen Unternehmen bekommt neben dem Personalmangel eine weitere Problemstellung – sie wird deutlich kostspieliger.

Dies soll kein Plädoyer dafür sein, weniger Sicherheits- und Umwelttechnik bei Transportfahrzeugen verpflichtend zu machen. Aber die Folgen müssen ebenso bedacht werden. Nicht zuletzt kommt beim Technik/Preis-Thema noch etwas hinzu:

4. Ungewissheit bezüglich künftiger Antriebsarten und autonomer Techniken

Die Elektromobilität im Bereich PKW und Kleintransporter kann bislang gute Erfolge vorweisen – die Zulassungszahlen sprechen für sich, selbst wenn sie erwartungsgemäß bald sinken dürften. Auch das Thema selbstfahrende Fahrzeuge kommt voran. Und natürlich betrifft beides ebenso den Bereich des kommerziellen Gütertransports.

Allerdings befinden wir uns derzeit in einer Lage, die geradezu beispielhaft für das Gegenteil von Planungssicherheit steht. Politisch gefordert und vielfach medial kolportiert wird, dass der gesamte Straßenverkehr zeitnah elektrifiziert wird – selbst wenn das Verbrenner-Verbot ab 2035 explizit Ausnahmen für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen macht. Jedoch:

Bislang ist die Ladeinfrastruktur für LKW entlang der Autobahnen, und nicht zuletzt die Stellplatzsituation, weit davon entfernt, eine praxistaugliche (batterieelektrische) Elektrifizierung zu gestatten.

Das Gesamtgewicht von Transportfahrzeugen ist ebenso limitiert wie deren Abmessungen. Naturgemäß haben Batterien jedoch mehr Gewicht und benötigen mehr Platz als ein Tank für Flüssigkraftstoff. Ergo wären in einem solchen Fall mehr Fahrzeuge (und somit mehr Ladepunkte und Fahrer) für die gleiche Gütermenge nötig.

Es existieren gleich mehrere Studien, die für den Transportsektor entweder Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe fordern oder batterieelektrische Antriebe. Eine wirklich klare Linie ist nicht erkennbar.

Hinzu kommt das Thema autonomes Fahren. Natürlich werden solche Trucks und Transporter dereinst dem Fahrermangel sehr viel Schärfe nehmen. Bloß gibt es diesbezüglich aktuell ebenfalls nur eines: viele unterschiedliche Zukunftsprognosen.

Die Transportbranche wird definitiv elektrischer und autonomer werden. Viele offene Fragen sorgen jedoch aktuell für zu geringe Planungssicherheit.

Der ADAC etwa glaubt, ab 2025 könnten in den USA die ersten autonomen LKW fahren. Laut der „Welt“ will Fahrzeugelektronik-Gigant Bosch hingegen bis Ende des Jahrzehnts solche Systeme für hiesige LKW anbieten.

Und obschon der Bundestag 2021 ein Gesetz für LKW des Autonomiegrades 4 auf den Weg gebracht hat, so gestattet dieser Grad doch nur örtlich begrenztes fahrerloses Fahren, wobei dennoch immer jemand mitfahren muss. Und über Grad 5 spricht in der Legislative derzeit noch niemand ernsthaft, während in vielen Publikationen, zumindest der Tonalität nach, eine Einführung bestenfalls noch wenige Jahre entfernt ist.

Herausforderung für die Branche

Gerade in einem Wirtschaftszweig, der so stark auf jeden Cent schauen muss, um wirtschaftlich zu bleiben, ist eine derartige Planungsunsicherheit extrem belastend. Im Prinzip kann heute kein deutscher Spediteur halbwegs sicher abschätzen, was in nur wenigen Jahren Sache sein wird – er weiß nicht einmal, was 2024 Dieselkraftstoff kosten wird.

Wird er seine dieselbetriebenen Trucks noch über die Mitte des Jahrzehnts hinaus betreiben können oder werden die CO2-Steuern das völlig unrentabel machen? Und wenn ja: auf welche Antriebstechnik soll er bauen?

Soll er lieber auf Batterie-LKW setzen oder auf Wasserstoffmodelle warten – und wird es für beides dann genügend Lade-/Tankstellen geben?

Wann wird die Industrie die ersten brauchbaren autonomen LKW liefern? Werden diese dann auch im grenzüberschreitenden Verkehr genutzt werden können (das deutsche Grad-4-Gesetz ist derzeit nur hierzulande in Kraft)?

Wie werden sich die Nachrüstpflichten entwickeln? Wird es Ende des Jahrzehnts überhaupt möglich sein, Transportfahrzeuge ohne autonome Funktionen auf die Straße zu schicken?

Zusammen mit der Unsicherheit, die insbesondere LKW-Fahrer von morgen befällt, wenn sie die Meldungen über die „bald“ vorherrschenden autonomen Trucks mitbekommen, sorgt das vielerorts für eine prekäre Situation. Nicht zu wissen, wie man bei Dingen von solcher Tragweite reagieren sollte, ist für jeden Unternehmer äußerst schwierig.

5. Sehr hoher Stress aufgrund der Auslastung

Derzeit zeigt sich der Abschwung in der deutschen Wirtschaft ebenfalls in der Transportbranche. Erstmalig seit einiger Zeit sinkt die Nachfrage wieder merklich. Gut für die Branche ist das nicht. Denn die seit Pandemiebeginn andauernde Situation hatte einen positiven Effekt: Das Transportaufkommen stieg so stark, dass darüber die Preiskämpfe innerhalb der Branche deutlich abgemildert wurden. Sie hatten zuvor aufgrund der ungleichen Lohn-, Kraftstoff- und Abgabekostenstruktur innerhalb Europas für große Probleme gesorgt.

Durch das Absinken der Auftragslage könnte diese Lage wieder zurückkehren. Paradoxerweise würden die Mitarbeiter der Spediteure jedoch nicht davon profitieren. Zwar wird das Arbeitsaufkommen geringer, dadurch wird aber im Berufsalltag nur eine Stressform gegen eine andere eingetauscht.

Stress ist das große Stichwort. Er basiert in der Branche hauptsächlich auf einem großen Termindruck – der wiederum verschiedene Ursachen hat:

Just in Time

Konkurrenzkämpfe (= „auf Kante genähte“ Zeitpläne)

Lenk- und Pausenzeitenregelungen

Baustellen und andere Stau-Auslöser

Personalmangel

Staatliche Vorgaben

Das alles vermengt sich in vielen Betrieben zu einer brisanten Mixtur. Ständiger Druck, dadurch ein rauer Umgangston.

Großer Stress ist in der Transportbranche allgegenwärtig. Doch ist nur wenig davon ein hausgemachtes Problem, sondern den Umständen geschuldet.

Herausforderung für die Branche

Die Herausforderungen für die Speditionen könnten nicht größer sein:

Die Branche wird, wie schon kurz erwähnt, noch unattraktiver. Dadurch kann sie noch weniger Nachwuchskräfte mobilisieren.

Für die verbliebenen Mitarbeiter wird der Druck beständig größer. Das erhöht einerseits die krankheitsbedingten Ausfallzeiten, andererseits steigt das Fehlerrisiko an.

Die Ausfallzeiten verschärfen die Arbeitsbelastung nochmals. Das Fehlerrisiko erhöht die Gefahr für Reputations- und somit Auftragsverluste.

Dabei greift wieder die aktuelle Lage: Je schlechter es der Wirtschaft insgesamt geht, desto geringer die Auftragslage und desto stärker müssen Firmen gegeneinander „kämpfen“, um das Wenige zu bekommen.

Eine interessante Ausnahme von dieser Regel ist der Bereich Sonder- bzw. Spezialtransporte. Hier, wo es um übergroße und/oder überschwere Fracht geht, ist die Auftragslage nicht nur aufgrund des Windradausbaus glänzend, sondern weil eher wenige Firmen die nötigen maschinellen Voraussetzungen für diese Transporte besitzen – ein Nischen-Business für Spezialisten.

6. Oft geringe Anerkennung in der Bevölkerung

Insbesondere Fahrer empfinden eine deutlich zu geringe Wertschätzung ihrer gesellschaftlich so wichtigen Tätigkeit – just durch diese Gesellschaft.

Wohl so mancher Leser dieser Zeilen wird schon über LKW und deren Fahrer geflucht haben. Beispielsweise dann, wenn ein solches Gespann zum Überholen ansetzt und dadurch den nachfolgenden Verkehr ausbremst. Was dabei oft vergessen wird: Vielfach steht dahinter einzig und allein Termindruck; keinesfalls Ignoranz den restlichen Verkehrsteilnehmern gegenüber.

Es gibt viele derartige Vorurteile. Nicht alle davon sind Klischees. LKW-Fahrer sind (besonders natürlich im Fernverkehr) in der Tat oft tagelang nicht zuhause. Und tatsächlich zählen sie trotz der anspruchsvollen Arbeit häufig zu den sogenannten „Working Poor“. Solche Menschen leben also trotz Vollzeiterwerb unterhalb der Armutsgrenze.

Ebenfalls stimmt die Aussage, wonach viele Fahrer unter verschiedenen berufsbedingten Erkrankungen leiden – leider ein Automatismus, wenn man stundenlang nahezu regungslos hinter dem Steuer sitzen muss und eine gesunde Ernährung unterwegs eher schwierig ist.

Hinzu kommt dann noch eine teilweise Ignoranz von Teilen der Bevölkerung diesem Berufsstand gegenüber. Salopp formuliert: Jeder will volle Regale, günstige Produkte und schnelle Lieferungen. Aber viele wollen mit den dadurch zwangsläufig einhergehenden Effekten nichts zu tun haben. Allen voran Konvoys auf der rechten Autobahnspur und abendlich überfüllte Raststätten.

Herausforderung für die Branche

Einmal mehr liegt die Schwierigkeit hier in der Verkettung mehrerer Umstände. Natürlich, am Ende sorgt diese Geringschätzung ebenfalls für einen Fachkräftemangel – nicht nur, aber primär hinter dem Steuer. Allerdings zieht die Tatsache noch deutlich größere Kreise:

Denn eine in Teilen der Bevölkerung ignorierte bzw. geringgeschätzte Branche ist natürlich ebenso unattraktiver für potenzielle Gründer und deren Geldgeber.

Die größte Schwierigkeit liegt einmal mehr darin, wie schwer es für die Branche selbst ist, sich ein besseres Image zu geben. Versuche gibt es zuhauf, an so wichtigen Kriterien wie weniger Stress lässt sich jedoch intern kaum rütteln. Damit teilt die Transportbranche ein Schicksal mit anderen systemrelevanten Sparten wie etwa der Pflege.

Zusammenfassung und Fazit

Das Transportgewerbe auf der Straße und ungeachtet der Distanzen hatte definitiv schon leichtere Zeiten. Paradoxerweise gab es noch nie eine Zeit, in der dieser Teil der Logistik so wichtig für das Funktionieren unserer gesamten Arbeitswelt war.

Es gibt einfach ein Limit dessen, was sich auf die Schiene und die durch die Klimakrise immer häufiger niedrigwasserführenden Flüsse verlagern lässt. An irgendeinem Punkt muss alles auf die Straße; schon, weil ein ähnlich umfangreiches Schienennetz einfach nicht realistisch umsetzbar ist.

Die derzeitige (gesamt-)wirtschaftliche Lage mag eher nach unten weisen. Über Deutschlands Grenzen hinaus und sowieso mittel- bis langfristig wird die Branche jedoch sicherlich nicht weniger bedeutend werden. Damit sie allerdings die weiterhin steigenden Ansprüche erfüllen kann, ist allmählich schnelles und umfassendes Handeln seitens der Politik gefragt.