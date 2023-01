Digitale Arbeitszeiterfassung bietet Vorteile für Arbeitnehmer und Unternehmen

Ob und wie die Arbeitszeit in Unternehmen erfasst werden muss, wird im Arbeitsrecht regelmäßig heiß diskutiert. Laut aktuellen Regulationen sind Arbeitgeber in der Tat dazu verpflichtet. Arbeitsbeginn und -ende sowie Pausen und Überstunden müssen für alle Mitarbeiter dokumentiert werden. Auch auf Angestellte im Home-Office und im Außendienst trifft das zu.

Wenn alle Mitarbeiter ihre Arbeitszeit separat erfassen, bedeutet das einen großen Aufwand bei der anschließenden zentralen Verarbeitung. Ein typisches Beispiel ist die Übertragung von handschriftlichen Stundenzetteln in eine Excel-Tabelle, die sich als äußerst zeitintensiv herausstellen kann.

Deshalb greifen immer mehr Firmen zu einer digitalen Lösung für die Arbeitszeiterfassung. Sie sind das moderne Pendant zur klassischen Stempeluhr und dokumentieren die Arbeitszeit für alle Mitarbeiter einheitlich. Daraus ergeben sich nicht nur Vorteile für Unternehmen, sondern auch für Mitarbeiter. Das Resultat ist ein effizienterer Arbeitsablauf und eine fehlerfreie Zeiterfassung.

Zeiterfassung per App: Immer mehr Firmen setzen darauf

Viele Unternehmen entscheiden sich mittlerweile für ein zentrales, digitales System zur Arbeitszeiterfassung. Damit können sich Arbeitnehmer mit einem Handgriff ein- und ausstempeln. Alternativ kann das Schichtende automatisch eingetragen werden. Bei der Schreibtischarbeit lässt sich die App ganz leicht in den täglichen Arbeitsablauf einfügen. Doch auch Mitarbeiter im Außendienst können ihre Arbeitszeit bequem auf dem Smartphone erfassen. Hier gibt es weitere Informationen rund um die digitale Zeiterfassung.

Digitale Systeme sind nicht auf eine dauerhafte Internetverbindung angewiesen. Mitarbeiter können ihre Arbeitszeiten auch dokumentieren, wenn sie gerade keinen Zugang zum Netz haben. Bei der nächsten Verbindung werden dann alle Einträge übermittelt und eingepflegt. Die Apps sind mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel. Sie können entweder auf Firmengeräten oder auf den privaten Tablets und Handys der Mitarbeiter installiert werden.

Technik schafft Vorteile für Arbeitnehmer

Die Apps zur digitalen Arbeitszeiterfassung nehmen Angestellten ein unliebsames Geschäft ab. Das hat den Vorteil, dass sie sich voll und ganz auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Dadurch wird der Arbeitsfluss optimiert.

Ebenso wichtig ist die zusätzliche Transparenz für Arbeitnehmer: Dank des Systems hat man immer Einblick in die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden und Überstunden. So ist gesichert, dass alles korrekt abgerechnet wird. Mit dieser Art der Stundenerfassung wissen Arbeitnehmer, dass ihre Leistung gesehen und gewürdigt wird. Das sorgt für gesteigerte Motivation und ein besseres Arbeitsklima.

Gerichtsurteil bestätigt Erfassungspflicht

Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs waren Arbeitnehmer schon länger dazu verpflichtet, die Zahl der Arbeitsstunden ihrer Mitarbeiter zu erfassen. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt bekräftigte diese Entscheidung zuletzt im Oktober 2022 erneut.

Die Aufzeichnung der Arbeitszeiten muss Pausen und Überstunden kennzeichnen. Diese Unterlagen müssen anschließend zwei Jahre lang aufbewahrt werden. Arbeitgeber müssen die erfassten Daten regelmäßig prüfen, um Ungereimtheiten oder versehentliche Fehler rechtzeitig zu entdecken. Gerade deshalb bieten sich digitale Lösungen an, denn sie sind unkompliziert und nicht fehleranfällig.

Arbeitszeiterfassung als Werkzeug für Unternehmen

Die Erfassung der Arbeitszeit ist für Unternehmen aber nicht nur ein Mehraufwand. Geschicktes Management nutzt diese Daten, um die Produktivität und den Workflow der Mitarbeiter zu verbessern. Aufgabenverteilung, Zeitplanung und Prozessoptimierung sind ohne analysierbare Daten nicht machbar. Deshalb nutzen Unternehmen verschiedene Methoden der Arbeitszeiterfassung.

Dank der digitalen Lösungen ist man nicht mehr auf altmodische Optionen wie die Stechuhr oder den Stundenzettel angewiesen. Mitarbeiter melden sich mühelos bei Arbeitsbeginn an und am Ende des Tages wieder ab. Das geht entweder an einer zentralen Stelle am Eingang oder direkt am Arbeitsplatz über das eigene Gerät.

Fazit

Spätestens nach dem neuesten Gerichtsurteil müssen sich Firmen Gedanken über eine klare und organisierte Arbeitszeiterfassung machen. Anstatt auf veraltete Methoden zu setzen, gibt es die Stempeluhr heutzutage als App, die jederzeit und überall genutzt werden kann. So werden alle Daten gesammelt erfasst und können einwandfrei analysiert und gelagert werden. Hier profitieren wirklich alle von den Vorzügen der modernen Technik.