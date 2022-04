Tourismus: Urlauber-Parken am Flughafen

Stuttgart/dpa. - Eben noch lächelnde Gesichter gut gelaunter Urlaubsheimkehrer verwandeln sich manchmal schlagartig in wahre Leichenbittermienen - und zwar beim Blick auf die Parkhausrechnung am Flughafen. Wer nicht aufpasst und seinen Wagen am «falschen» Platz stehen lässt, ist schnell für 14 Tage Auto-Abstellen das gleiche Geld los wie für ein Abendessen mit der ganzen Familie am Urlaubsort. Doch auch die Frage, an welchem Flughafen die Reise beginnt und endet, hat großen Einfluss darauf, wie sehr das Parken das Budget belastet: Die Unterschiede zwischen den einzelnen Airports sind zum Teil ...

Eben noch lächelnde Gesichter gut gelaunter Urlaubsheimkehrer verwandeln sich manchmal schlagartig in wahre Leichenbittermienen - und zwar beim Blick auf die Parkhausrechnung am Flughafen. Wer nicht aufpasst und seinen Wagen am «falschen» Platz stehen lässt, ist schnell für 14 Tage Auto-Abstellen das gleiche Geld los wie für ein Abendessen mit der ganzen Familie am Urlaubsort. Doch auch die Frage, an welchem Flughafen die Reise beginnt und endet, hat großen Einfluss darauf, wie sehr das Parken das Budget belastet: Die Unterschiede zwischen den einzelnen Airports sind zum Teil immens.

Optimal ist es natürlich, wenn Freunde oder Verwandte die Urlauber zum Flughafen bringen und wieder abholen. Auch wenn die Anreise mit Bus oder Bahn erfolgt, fallen keine Parkgebühren an. Aber nicht immer sind solche Lösungen sinnvoll - zum Beispiel dann, wenn der «Zug zum Flug» nur mit mehrmaligem Umsteigen benutzt werden kann oder Familien mit kleinen Kindern und viel Gepäck unterwegs sind. Und dann kann es schon von Bedeutung sein, in welcher Stadt der Urlaubsflieger abhebt.

Dies gilt vor allem für Menschen, die zwischen Ballungsgebieten auf dem Land leben: Für Würzburger zum Beispiel liegt der Frankfurter Flughafen ähnlich nah wie der in Nürnberg - das Parken ist in der Frankenmetropole jedoch günstiger als am größten deutschen Airport.

Kostenlose Urlauber-Parkplätze gibt es inzwischen kaum noch. Nur kleinere Flughäfen wie Hahn im Hunsrück oder Paderborn/Lippstadt bieten überhaupt noch welche an. Ansonsten reicht die Preisspanne bei einem klassischen 14-Tage-Urlaub von 25 Euro für die günstigsten Stellplätze in Dortmund und Köln/Bonn bis hin zu 336 Euro für den teuersten Parkplatz in Düsseldorf, wie eine dpa/gms-Umfrage ergab.

Pauschalurlauber sollten bereits bei der Buchung im Reisebüro fragen, ob es für sie spezielle Parktickets gibt, rät der ADAC in München. Entsprechende Angebote, die zum Beispiel «Holiday-Parkticket» oder «Urlaubersparticket» heißen, gibt es unter anderem in Dresden, Nürnberg, Hannover, Hamburg, Stuttgart, Bremen, Leipzig/Halle und Erfurt. «Das System funktioniert ganz gut», sagt Jan Beinßen vom Airport Nürnberg, wo es seit drei Jahren einen solchen Service gibt.

Verteilt werden diese Rabatt-Gutscheine meist ausschließlich über die Reisebüros - so soll sicher gestellt werden, dass sie tatsächlich nur von Urlaubern genutzt werden. Mal gibt es generell 15 Euro Nachlass wie in Dresden, Hannover und Hamburg, mal 30 Prozent wie in Stuttgart. Keine Gutscheine gibt es unter anderem in Dortmund, Köln/Bonn, Münster/Osnabrück und Frankfurt - an den Airports in Nordrhein-Westfalen verweisen die Sprecher auf die «ohnehin moderaten Parkgebühren», die weitere Rabatte nicht sinnvoll erscheinen ließen.

Dass Bedarf an günstigem Parkraum rund um die Flughäfen besteht, beweist auch die Tatsache, dass inzwischen auch außerhalb der regulären Flächen mit Platz für Urlauber-Autos Geld verdient wird: Rund um den Flughafen München zum Beispiel gibt es Landwirte, die Felder zu Parkflächen gemacht haben und dann Shuttledienste anbieten. «Genutzt wird das vor allem von Menschen, die nicht oft fliegen und sich am Airport nicht so gut auskennen», sagt Flughafensprecher Robert Wilhelm. «Die Bauern verlangen etwa das Gleiche wie auf den günstigsten Parkplätzen bei uns.» So lange nicht der Großteil der Passagiere abwandert, sei das kein Problem, versichert Wilhelm.

Manche Flughäfen arbeiten unterdessen daran, die Anbindung an das Schienennetz zu verbessern, so dass die Frage nach dem Parkplatz für mehr Menschen gar nicht mehr relevant ist. In Köln/Bonn zum Beispiel soll im Sommer 2004 der neue ICE- und S-Bahn-Haltepunkt in Betrieb genommen werden, Hamburg hofft auf die S-Bahn-Anbindung im Jahr 2007.

Generell wünschten sich viele Flughäfen von Bussen und Bahnen mehr Frequenzen und durchgehende Fahrten etwa zwischen Hauptbahnhof und Airport, sagt Carola Wunderlich, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) in Stuttgart. In Stuttgart dauere die S-Bahn-Fahrt mit allen Zwischenstopps derzeit 29 Minuten - das sei zu viel, so die Expertin. Aber auch wenn Zeit bekanntlich Geld ist - immerhin fallen bei solch einer Anreise keine Parkgebühren an.

INFO-KASTEN: Ausführliche Park-Informationen bieten die Flughäfen in der Regel im Internet. Hier eine kurze Übersicht dazu, wie viel das Parken nach Angaben der jeweiligen Betreibergesellschaft kostet:

BERLIN-SCHÖNEFELD: 5820 Stellplätze inklusive Ausweichparkplätze; eine Woche Parken: 40 bis 60 Euro, zwei Wochen: 40 bis 70 Euro.

BERLIN-TEGEL: 2920 Stellplätze; eine Woche: 80 bis 115 Euro, zwei Wochen: 160 bis 230 Euro.

BREMEN: 4450 Stellplätze; eine Woche: 35 bis 85,20 Euro, zwei Wochen: 35 bis 135,60 Euro.

DORTMUND: 3600 Stellplätze; eine Woche: 15 bis 63 Euro, zwei Wochen: 25 bis 126 Euro.

DRESDEN: 3014 Stellplätze; eine Woche: 34 bis 63,50 Euro, zwei Wochen: 65,50 bis 112,50 Euro.

DÜSSELDORF: 10 500 Stellplätze; eine Woche: 19,50 bis 168 Euro, zwei Wochen: 47 bis 336 Euro.

ERFURT: 1082 Stellplätze; eine Woche: 40 Euro, zwei Wochen: 60 Euro.

FRANKFURT/MAIN: 14 500 Stellplätze; eine Woche und 14 Tage Parken kosten einheitlich 105 Euro.

FRIEDRICHSHAFEN: 700 Parkplätze; eine Woche: 37 bis 104 Euro, zwei Wochen: 65 bis 195 Euro.

HAHN/HUNSRÜCK: 6500 Stellplätze, davon mehr als 3000 kostenlos; bei den gebührenpflichtigen Plätzen kostet eine Woche 18 bis 84 Euro, bei zwei Wochen sind es 36 bis 168 Euro.

HAMBURG: 8500 Stellplätze; eine Woche: 35 bis 140 Euro, zwei Wochen: 50 bis 280 Euro.

HANNOVER: 13 000 Stellplätze, eine Woche: 34 bis 93 Euro, zwei Wochen: 41 Euro bis 141 Euro.

KÖLN/BONN: 12 000 Stellplätze; eine Woche: 15 bis 40 Euro, zwei Wochen: 25 bis 63 Euro.

LEIPZIG/HALLE: 6000 Stellplätze; eine Woche: 30 bis 45 Euro, zwei Wochen: 45 bis 65 Euro.

MÜNCHEN: inklusive der Parkflächen am Terminal 2, das am 29. Juni eröffnet, stehen 16 000 Stellplätze zur Verfügung; eine Woche kostet 39,50 bis 105 Euro, bei zwei Wochen sind es 54,50 bis 112,50 Euro.

MÜNSTER/OSNABRÜCK: 8000 Stellplätze; eine Woche: 22 bis 31 Euro, zwei Wochen: 33,50 bis 48,50 Euro.

NÜRNBERG: 6000 Stellplätze; eine Woche: 38 bis 65 Euro; zwei Wochen: 52 bis 86 Euro.

PADERBORN/LIPPSTADT: 6000 Stellplätze, davon 5000 kostenlos; auf den gebührenpflichtigen Plätzen kostet eine Woche 25 Euro, zwei Wochen kosten 50 Euro.

SAARBRÜCKEN: 1820 Stellplätze; eine Woche: 30 bis 33 Euro, zwei Wochen: 40 bis 45 Euro.

STUTTGART: 10 000 Stellplätze; eine Woche: 46 bis 72 Euro, zwei Wochen: 92 bis 133 Euro.