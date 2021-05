Tourismus freut sich über hohe Buchungszahlen zu Silvester

Kiel - Der Wintertourismus gewinnt in Schleswig-Holstein immer mehr Anhänger. „Die Buchungslage ist sehr, sehr gut”, sagte Marc Euler von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Die Auslastung in den Urlaubsorten im Norden betrage über Weihnachten und Neujahr teils mehr als 90 Prozent. „Das ist eine gute Ausgangslage für ein erneutes Rekordjahr”, sagte Euler. Insgesamt beschließe das Wintergeschäft eine Rekordsaison 2016. Allein von Januar bis Oktober habe die Tourismusbranche 25,9 Millionen Übernachtungen in Schleswig-Holstein gezählt - ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. ...