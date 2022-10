Die Wirksamkeit eines kosmetischen Mittels hängt von seiner Zusammensetzung ab. Naturbelassene Produkte, die alle Vorteile der Inhaltsstoffe aufnehmen, werden immer beliebter. Die beste Naturkosmetik enthält keine Duft-, Farb- oder synthetischen Füllstoffe. Natürliche Extrakte, Öle und Squalane sind die häufigsten Wirkstoffe. Neben dem Inhalt sind auch die Verpackungen wichtig. Die Unternehmen verwenden jetzt zunehmend recycelte Materialien und testen ihre Produkte nicht an Tieren.

Glücklicherweise gibt es immer mehr solcher Kosmetikprodukte auf dem Markt. Dieser Artikel beschreibt die Top 5 der Naturkosmetikmarken im Jahr 2022.

Weleda

Als Marke mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte hat sie sich im Laufe der Jahre einen guten Ruf unter den natürlichen Schönheitsprodukten erworben. Sie stellen Naturkosmetik für Gesicht und Körper her, die Kräuter, Pflanzenextrakte und Extrakte aus ihnen enthalten. Es ist möglich, ein Produkt für den eigenen Hauttyp und für jedes Mitglied der Familie auszuwählen. Die zertifizierte Naturkosmetik der Marke ist absolut umweltfreundlich, was durch die NaTrue- und die BDIH-Bescheinigung belegt wird.

Alle Pflanzen für künftige Produkte werden in biodynamischen Gärten angebaut, sodass sie ein Maximum an nützlichen Wirkstoffen enthalten. Der Hersteller verwendet auch natürliche Konservierungstechniken, indem sie ätherische Öle zu diesem Zweck einsetzen. In den Gärten der Marke werden mehr als 200 Pflanzenarten angebaut, sodass die Kosmetikprodukte zu 100% natürlich sind.

Dr. Hauschka

Die vor über 50 Jahren von einem deutschen Chemiker und Kosmetiker gegründete Marke erfreut sich auch heute noch grosser Beliebtheit und basiert auf der natürlichen Rhythmustheorie, die Dr. Hauschka mit Leidenschaft verfolgte. Seine erste erfolgreiche Kreation war ein Rosenextrakt, den der Arzt ohne Konservierungsstoffe haltbar machen konnte. Heute bietet das Sortiment der Marke nicht nur hochwirksame Pflegeprodukte, sondern auch dekorative Kosmetik wie Mascaras, Lippenstifte und Puder mit einer unschädlichen Bio-Formel.

Der Schwerpunkt liegt auf Selbstregeneration, Feuchtigkeitszufuhr und Pflege. Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Produkten, darunter Haar-, Gesichts- und Körperpflegeprodukte. Produkte für die Hautpflege von Kindern sind sehr beliebt.

Eine der einzigartigen Linien ist Dr. Hauschka Med. Es ist für die Pflege von problematischer Haut bestimmt. Sie ist besonders für Menschen mit trockener Haut und für Allergiker geeignet. Es gibt Produkte zur Tiefenbefeuchtung und Pflege trockener und schuppiger Stellen sowie therapeutische Cremes für atopische Dermatitis. Das Sortiment umfasst auch Zahnpasten und Spülbalsame für Zahnfleischprobleme.

L'Occitane

Die französischen Hersteller behaupten, dass die Zusammensetzung ihrer Kosmetik zu 90% natürlich ist. Für die Herstellung ihrer Naturpflegeprodukte verwenden sie Inhaltsstoffe aus der Provence. Sie achten nicht nur auf die Rezeptur, sondern auch auf die Verpackung. Für jedes Produkt gibt es eine Ersatzeinheit, und im Allgemeinen bestehen alle Verpackungen aus recyceltem Material.

Neben den hochwirksamen Zusammensetzungen schätzen die Kunden auch die kleinen Reiseversionen, die man dank ihres geringen Volumens leicht mitnehmen kann. Das beliebteste Produkt der Pflegeserie ist die Karite-Handcreme. Die grosse Tube enthält eine Kombination aus Sheabutter, Kokosnussöl, Honig und Mandelöl.

Logona

Das Unternehmen wurde von einem deutschen Arzt gegründet, der im letzten Jahrhundert versuchte, die Menschen auf die Gefahren von synthetischen Kosmetika hinzuweisen. Die Inhaltsstoffe von Logona sind pflanzliche Heilmittel, die auf umweltfreundliche Weise gewonnen werden. Umweltbewusstsein zeigt sich auch in der durchdachten Verpackung, die leicht recycelbar ist.

Das innovative Produkt ist ein unschädliches Haarfärbemittel mit einer cremigen Textur. Das Unternehmen stellt auch gute Kosmetik zur Bekämpfung von Couperose, vergrösserten Poren und Falten her.

Amala

Eine deutsche Premiummarke, die wirklich Aufmerksamkeit verdient. Die Produkte sind natürlich. Die Firmengründerin Ute Leibe legt bei den Inhaltsstoffen Wert auf Olivenöl, Kokosöl und Sheabutter.

Unter den Produkten befindet sich eines, das speziell für reife, zu Ausschlägen neigende, trockene und gereizte Haut entwickelt wurde. Besonders hervorzuheben sind die Düfte der Marke, die auf den Körper aufgetragen oder in der Wohnung versprüht werden können.

Sie können Naturkosmetik im Online-Shop MAKEUP kaufen. Die Website bietet Produkte verschiedener Hersteller in unterschiedlichen Kategorien an.