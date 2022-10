So kann im Homeoffice Energie gespart werden

Am Laptop weniger Energie verbrauchen

In Zeiten, in denen es generell um das Einsparen von Energie geht, steht immer häufiger auch das Homeoffice im Fokus. Da Mitarbeiter hier einen Großteil ihres Tages verbringen, ist es für Menschen in Mitteldeutschland und anderenorts interessant, wie effektives Stromsparen im Arbeitsalltag zu Hause aussehen kann, ohne die Produktivität einzuschränken.

"Große Sorgen" vor der Entwicklung

Mit dem Regionalversorger Enercity hatte unlängst nicht der erste Energieanbieter die Haushalte und Industrie ermahnt, Energie einzusparen. Folglich gilt es den Blick ebenfalls auf all jene zu werfen, die ihrer Arbeit in den heimischen vier Wänden nachgehen. Denn durch den Wegfall des Arbeitsortes im Umfeld des Arbeitgebers entstehen wesentlichen Mehraufwendungen für Strom, aber auch für Wärmeenergie. Zwar fällt auf der anderen Seite die Fahrt mit dem Auto zum Arbeitsplatz weg, dennoch wird unter dem Strich eine deutliche Zunahme der Energiekosten stehen. Welche Optionen gibt es also, im Homeoffice Energiekosten zu sparen?

Am Laptop weniger Energie verbrauchen

Viele Arbeitgeber stellen ihren Mitarbeitern für die tägliche Arbeit von zu Hause aus einen Laptop bereit. Das ist insofern praktisch, als das ein Laptop im Gegensatz zum klassischen Desktop-PC deutlich weniger Energie verbraucht. Wer darüber hinaus ebenfalls auf den externen Monitor verzichtet, spart doppelt. Bei Letztgenanntem muss allerdings beachtet werden, dass das lange Arbeiten am Laptop-Bildschirm aufgrund der Ergonomie nicht empfehlenswert ist. Wer ein Neugerät anschafft, kann zudem auf dessen Energieeffizienz und im Besonderen auf das Siegel mit dem Blauen Engel achten. Werden zudem Peripheriegeräte wie etwa Drucker genutzt, gilt es auch hier zu wissen, dass Stromsparen beim Drucken simpel ist.

Am Laptop selbst sowie an einem separaten Bildschirm hilft es zudem, die Helligkeit zu reduzieren. Schließlich ist nicht immer die volle Leistung nötig. Zudem gibt es über die Energieeinstellungen verschiedene Systemeinstellungen, die separat angepasst werden können, ohne den Workflow negativ zu beeinflussen.

Gut zu wissen

Sämtliche Hintergrundprogramme, die unnötig laufen, belasten die Stromrechnung. Denn diese sind zwar nur im Hintergrund aktiv, sorgen jedoch ebenfalls für das Extra an Energieverbrauch.

Weitere Kurztipps zum Energiesparen im Homeoffice:

Steckerleiste, um Energie nach Arbeitsende vollständig von den Geräten zu nehmen

Homeoffice mit möglichst viel Tageslicht planen und LED-Leuchtmittel nutzen

Router über Nacht abschalten

Wenn möglich Kamera bei Online-Konferenzen abschalten

Wärmeenergie im Homeoffice sparsam nutzen

Selbstverständlich soll auch im heimischen Büro niemand frieren müssen. Dennoch ist es sinnvoll, den Fokus auf das bewusste Heizen zu legen. Schließlich ist es nicht zielführend, bei 25 Grad im Homeoffice zu schwitzen und in kurzer Hose und T-Shirt der Arbeit nachzugehen. Die optimale Raumtemperatur für die Arbeit liegt bei etwa 20 Grad. Aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass pro Grad etwa sechs Prozent Energie eingespart werden können. Wer im Homeoffice folglich einfach einen Pulli überwirft und die Heizung etwas herunterregelt, spart bares Geld.

Allgemeines zum richtigen Heizen:

Die Heizkörper sollten sauber und nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt sein.

Zehn Minuten vor dem Lüften die Heizung abdrehen.

Stoßlüftung bevorzugen, da gekippte Fenster nur sehr langsam Luft tauschen.

Türen schließen, um Wärme in den Räumen zu halten.

Mit den genannten simplen Möglichkeiten lässt sich im Homeoffice viel Einsparungspotenzial nutzen. Dabei muss im Regelfall auf nichts verzichtet werden. Dennoch hilft es, Kosten zu senken.