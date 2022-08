Wettanbieter unter der Lupe: Seriöse vs. unseriöse Casinos

Die WM steht bevor. Das bedeutet, dass viele Fußball sowie Wett-Begeisterte oder auch Interessierte Wetten abschließen, in der Hoffnung den großen Gewinn mit einem richtigen Tipp zu machen. Jedoch ist nicht jeder Wettanbieter gleich gut. Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihr Geld nur denjenigen anvertrauen, von denen Sie wissen, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Doch wie findet man eigentlich ein qualitativ hochwertiges Casino und wie unterscheidet sich ein seriöses von einem unseriösen? Lesen Sie weiter, um das zu erfahren.

Keiner möchte an einen Wettanbieter geraten, der es nicht gut mit einem meint und der es nur auf das Geld abgesehen hat und der einen mit billigen Lock-Versuchen austricksen möchte.

Wer Angst davor hat, den richtigen Anbieter zu wählen, sollte wissen, dass es einige Anzeichen gibt, die Sie als Nutzer selbst aufdecken können, um einen unseriösen Anbieter zu entlarven.

Zum einen bietet sich hierbei die Möglichkeit einen schnellen Überblick über verschiedenen Casinos, die einem test unterzogen worden sind, zu bekommen. Dies geht am besten, wenn Sie Wetten mit Casinodaddy.com vergleichen.

Indizien für unseriöse Websites

Als erstes sollten Sie bei einem neuen Anbieter immer auf eine verfügbare Lizenz achten. Häufig ist diese unten auf der Website in Form einer Lizenz- Nummer vorzufinden. Können Sie keine Lizenz auffinden, sollten Sie dem bereits kritisch gegenüber stehen. Denn ein seriöser Anbieter hat keinen Grund diese zu verstecken, sondern möchte gerne transparent auftreten. Es sollte also ein Vermerkt auf der Website vorzufinden sein und die Lizenznummer zudem gültig sein. Besitzt ein Anbieter keine Lizenz oder aber diese ist nicht mehr aktiv, dann ist Vorsicht geboten. Hierbei könnte es sich um eine betrügerische Website handeln.

Selbiges gilt für Angebot und Boni. Grundsätzlich ist an Boni nichts auszusetzen, fast jedes Casino hat besonder, wenn man ein neuer Kunde ist Angebote, die einem den jeweiligen Anbieter schmackhaft machen. Jedoch muss man hierbei auch wieder zwischen seriösen und unseriösen Angeboten unterscheiden. Diese lassen sich einfach vergleichen, indem man zum Beispiel schaut, was andere Anbieter so anbieten. Bietet einer weitaus höhere Boni als die Konkurrenz, sollte man skeptisch sein. Zudem sollte man einen Blick auf die Boni-Bestimmungen werfen.Genau wie bei der Lizenz sollten diese einfach aufzufinden sein, damit man später nicht auf Kleingedrucktes trifft.

Das muss man im Auge behalten

Ein weiterer Aspekt, den Sie kritisch hinterfragen sollten, wenn er gegeben ist, sind lange Wartezeiten bei Auszahlungen. Lange Wartezeiten sind ein Warnsignal und auch die Auszahlquoten sind dabei zu beachten. Auch wenn sich die Quoten zwischen Anbietern unterscheiden können, ist es unüblich, dass sich Quoten extrem unterscheiden. Wenn die Quoten bei dem einen Anbieter sehr viel höher als bei einem anderen Anbietern liegen, dann lassen Sie lieber die Finger davon. Es könnte sich um betrügerische Lockangebote handeln, die am Ende nicht halten, was sie versprechen.

Außerdem sollte ein Kundendienst verfügbar sein, der bei Fragen und Problemen zur Verfügung steht. Steht dieser nicht zur Verfügung sollten Sie die Finger davon lassen. Schließlich möchte doch jeder, dass einem schnell weiter geholfen wird, wenn man ein Problem hat.

Prinzipiell gilt: Achten Sie darauf, dass der jeweilige Wettanbieter alle wichtigen Informationen offen legt und nichts versteckt. Versteckspielchen haben bei Wetten nichts zu suchen. Vertrauen geht jedoch immer in beide Richtungen.