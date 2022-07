Umzug organisieren - So klappt der Wohnungswechsel reibungslos

Wer noch nicht in den eigenen vier Wänden wohnt, für den steht hin und wieder ein Wohnungswechsel an. Tatsächlich kann ein Umzug mit erheblichem Aufwand verbunden sein. Doch eine gute Organisation macht es möglich, die Mühen maximal zu reduzieren. Hier in diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige Tipps, die dabei von Bedeutung sind.

Neue Wohnung bewusst wählen

Während die Preise für den Kauf von Immobilien etwas nachgelassen haben, müssen Mieter eher tiefer in die Tasche greifen. Gerade aus dem Grund erscheint es ratsam, die nächste Wohnung ganz bewusst zu wählen. Denn nicht nur die Kaltmiete hat einen großen Einfluss auf die zu erwartenden Kosten. Wichtig ist der Blick auf die Heizungsart und die künftigen Kosten, die damit in Verbindung stehen werden.



Alte Bestände verfügen zum Beispiel oftmals über alte Nachtspeicheröfen. Diese elektrischen Heizungen waren zuletzt vor vielen Jahrzehnten wirklich effektiv. Da die heutigen Strompreise nicht mehr mit den damaligen Werten vergleichbar sind, handelt es sich heute um einen teuren Klotz am Bein. Gleiches gilt mehr und mehr auch für die typische Gasheizung. Ideal sind Fernwärme oder Wärmepumpen, welche die Kosten für die Bewohner in einem annehmbaren Rahmen halten.

Transporter organisieren

Vor dem eigentlichen Umzug gilt es möglichst frühzeitig das passende Fahrzeug zu organisieren. Wer auf den letzten Drücker versucht, noch den passenden Transporter zu finden, der muss dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen. Besser ist es, sich ein paar Wochen vorher die Zeit zu nehmen, um Angebote mit einem guten Verhältnis von Preis und Leistung zu erwischen, die den eigenen Vorstellungen entsprechen.



Wer einen Transporter mieten möchte, findet dieser Tage auch im Internet passende Angebote. Experten raten, zunächst mit einem eher kleinen Radius mit der Suche zu beginnen. Denn auch die Anzahl der zurückgelegten Kilometer hat am Ende des Tages einen erheblichen Einfluss auf den zu erwartenden Preis. Ein Grund mehr, erst einmal lokal zu suchen.

Für helfende Hände sorgen

Je mehr helfende Hände bei einem Umzug am Start sind, desto geringer ist der Aufwand für den einzelnen. Insbesondere bei einem großen Hausstand ist es natürlich von Vorteil, wenn noch weitere Helfer mit am Start sind. Damit ist die Gelegenheit verbunden, die Arbeit in einer kürzeren Zeit zu bewältigen. Das bringt natürlich das Angebot zur Gegenleistung mit sich, falls auch im Freundeskreis ein Umzug anstehen sollte. Doch allein die Geselligkeit und das gemeinsame Essen am Abend nach getaner Arbeit sind dies in der Regel wert.

Vorarbeit leisten

Damit der Umzug gut über die Bühne geht, sollte der Fokus auch auf die nötige Vorarbeit gelenkt werden. Es ist von großem Wert, wenn die wichtigen Utensilien schon in Kisten gepackt sind und nur noch im Auto verstaut werden müssen. Wer diese Aufgaben selbst übernimmt, geht außerdem sicher, dass die gewünschte Ordnung eingehalten werden kann. Wichtig ist hier die Beschriftung aller Kisten mit ihrer späteren Destination. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass in der neuen Wohnung alles direkt eingeräumt werden kann, ohne alle Kisten noch einmal quer durch die ganze Breite der Wohnung tragen zu müssen.